HSV Langenfeld lädt wieder zur Hallenmeisterschaft Langenfeld: Am Samstag steigt wieder der Budenzauber, ausgerichtet vom HSV Langenfeld.

Die Coronavirus-Pandemie hatte für eine längere Unterbrechung gesorgt, doch nun kehrt der „Budenzauber“ des HSV Langenfeld zurück: Am Samstag ist der Klub Ausrichter der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums. Einlass am Eingang Lindberghstraße ist ab 11 Uhr, der Eintritt kostet vier Euro für Erwachsene, ermäßigt sind es drei Euro.