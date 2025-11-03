HSV Langenfeld kontert sich selbst aus

Eigentlich hatte sich Bezirksligist HSV Langenfeld in Person seines Cheftrainers Roberto Marquez vor dem Aufeinandertreffen mit dem SV 08/10 Solingen durchaus auf Augenhöhe mit den Top-Teams der aktuellen Spielzeit gewähnt. Die wohl in der Höhe zwar leicht zu hoch ausgefallene, aber bei Betrachtung des Gesamtverlaufes der Partie verdiente 0:5 (0:2)-Niederlage beim Gastauftritt in der Klingenstadt spricht allerdings eine andere Sprache. Dementsprechend musste Marquez nach der Begegnung einräumen, dass seine Mannschaft einzig phasenweise auf einem Niveau mit den starken Hausherren agieren konnte. Zu den besten Vertretern der aktuellen Runde gehört der HSV demnach derzeit nicht mehr.

Für den Übungsleiter kann auf der anderen Seite gleichwohl auch kaum ein schwererer Gegner stehen, hatte er die Mannschaft von Coach Erdim Soysal doch in den höchsten Tönen gelobt: „Bei dem Kader müssten sie eigentlich Tabellenführer sein – mit einigem Abstand“, hatte Marquez vor dem Duell über die Solinger gesagt. Und die befürchtete Klasse der Klingenstädter zeigte sich dann während fast der ganzen 90 Minuten. „Wir wussten vorher, dass sie bärenstark sind“, sagte Marquez, „wenn sie einmal ins Rollen kommen, sind sie schwer aufzuhalten.“

Obwohl: Zwar früh unter Druck, kam der HSV laut seines Übungsleiters zunächst nicht schlecht ins Spiel. Solingen lief an, konstruierte daraus jedoch keine zwingenden Möglichkeiten. Besonders ärgerlich war es daher, dass Langenfeld gleich doppelt mithalf: Sowohl dem 0:1 aus HSV-Sicht durch Giuseppe Vraka (12. Minute) als auch dem 0:2 nach dem Treffer des Ex-Langenfelders Alexander Hotea Mironescu (26.) gingen individuelle Fehler im Aufbau voraus. „Wir haben uns selber auskontern lassen“, urteilte Marquez.

Mit dieser Hypothek aus zwei Gegentoren hatte es der HSV gleich schwer, kam aber immerhin durch Luca Attardi, dessen Schuss im Sechzehnmeterraum geblockt wurde, und Fabian Pastow, der an SV-Keeper Robin Wacholder seinen Meister fand, zu zwei nennenswerten Gelegenheiten vor dem Seitenwechsel.

Im zweiten Durchgang verlief die Partie insgesamt chancenarm. Einzig HSV-Flitzer Giuseppe Licausi hätte die Begegnung noch einmal scharfmachen können, hätte er nach Hereingabe von Nabil El Marhoumi frei am Elfmeterpunkt nach der Ballannahme das Spielgerät mit seinem eigentlich schwächeren linken Fuß im Tor versenkt – stattdessen zischte es am knapp am Pfosten vorbei. „Wir haben dann auf zwei Spitzen umgestellt und waren mutig“, berichtete Marquez folglich von der guten Szene seiner Elf.

Gastgeber nutzen die Räume

Naturgemäß öffnet ein solch taktischer Kniff Räume im Defensivverbund – und die wussten die Gastgeber zu nutzen. Gleich dreimal führten sie die schnellen Angriffe in den letzten zehn Minuten des Spiels erfolgreich zu Ende: Marvin Stahlhaus (83.), Max Zäh (87.) und Serkan Gürdere (89.) schraubten das Ergebnis binnen kurzer Zeit – und womöglich zwei Treffern zu viel – nach oben.

„Sie waren heute besser, bissiger und effektiv“, bilanzierte Marquez über die Gastgeber aus der Klingenstadt. Seine Auswahl habe Qualität, sei allerdings noch jung und neu zusammengestellt. „Im Moment können wir mit den oberen Mannschaften nur teilweise in der Spielweise mithalten, aber die Konstanz und Cleverness fehlt uns“, sagte der HSV-Trainer.