HSV Langenfeld hilft der SFB-Reserve Durch den 5:2-Heimsieg gegen Dabringhausen bleibt der Langenfelder Gegner hinter den Baumbergern, die in Mettmann verlieren. Der SSV unterliegt beim Spitzenreiter.

Gleichzeitig müssen die SFB dem HSV Langenfeld danken, der Verfolger Dabringhausen schlug und hinter Baumberg auf dem Abstiegsrang hielt. Gleichwohl beschwichtigt Stoffels, der keine schlechte Partie seiner Elf sah: „Das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wider. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, müssen aber cleverer sein.“ Das zeigte sich in der ersten Halbzeit, in der es kaum zu nennenswerten Aktionen kam – bis auf einmal, als Mettmann einen Schiedsrichterball schnell ausführte und ein langer Ball zum 1:0 führte (14.). „Wir haben da nicht aufgepasst, aber ganz fair war es auch nicht“, sagte Stoffels. Dessen Team mobilisierte im zweiten Spielabschnitt viel, hatte durch Alexander Klatt und Tim Scharpel zwei Gelegenheiten, geriet aber durch einen zweifelhaften Elfmeter (72.), den Torhüter Normen Litschko verursachte, und einen Sonntagsschuss (74.) schließlich zu weit ins Hintertreffen.

SSV Born – SSV Berghausen 2:0 (0:0). Wie schon viele Mannschaften vor ihnen kamen auch André Köhler und der SSV Berghausen beim ungeschlagenen Spitzenreiter Bergisch Born nicht zum Torerfolg. Dabei hätte der SSV früh in Führung gehen können, sagte dessen Trainer. Zwischen der zehnten und 20. Minute zählte er vier gute Gelegenheiten. Nils Dames scheiterte dabei alleine vor dem Schlussmann der Gastgeber, und während einer Doppelchance der Rückkehrer Martin Czogalla und Jens Weidenmüller klärten die Hausherren den Ball von der Linie. Dann aber stellte der Spitzenreiter auf Dreierketter um, agierte sehr offensiv und entfaltete einen starken Druck. Der resultierte schließlich in einem Elfmeter, den Oliver Wazakowski mustergültig hielt (37.). Nach der Partie musste Köhler feststellen: „Wir hatten nach 25 Minute arge Probleme – und davon haben wir uns auch nicht mehr erholt.“ Der SSV hatte dem Druck von Born kaum noch etwas entgegen zu setzen. „Dafür fehlen uns momentan die Körner“, bilanzierte ihr Trainer. Abwehrmann Czogalla brachte bis zu seiner Auswechslung (57.) noch die gewünschte Erfahrung ein, danach fielen die beiden Gegentreffer: das 0:1 nach einer Volleyabnahme (65.), das 0:2 nach einen Konter (72.).

HSV Langenfeld – Dabringhausener TV 5:2 (2:2). Der HSV Langenfeld feierte im zweiten Spiel unter dem Trainerduo Marc Aromako und Abdel Haddad ein kleines Spektakel. Beim Sieg gegen den Abstiegskandidaten machten es die Hausherren lange spannend, trafen dann aber fünf Minuten vor Schluss binnen 180 Sekunden dreimal. Doch der Reihe nach: Zunächst brachte Daniel Meijning den HSV nach fünf Minuten in Front, den Ausgleich eine Viertelstunde später konterte Ahmed El Morabiti mit seinem dritten Saisontor (25.). Doch die Gäste steckten nicht auf, kamen ihrerseits kurz vor der Pause zur erneuten Egalisierung. Adomako lobte die Spielweise des Gegners: „Sie haben gute Zentrumsspieler, den Ball gut zirkulieren lassen und das gut gegen uns gemacht.“ Weil seine Elf die avisierte Spielanlage nicht immer umsetzte, blieb das Duell so lange spannend. Erst am Ende entwickelte der HSV den gewünschten Druck. Dustin Beyen eröffnete den finalen Torreigen (85.), Severin Krayer (87.) und El Morabiti (88.). schlossen sich an. In dieser Phase gewannen die Hausherren viele „zweite Bälle“. Adomako: „Da haben die Jungs einfach mal gezeigt, welche Qualität sie haben. Das war heute ein Mannschaftssieg.“ Besondere Erwähnung fanden Torhüter Christian Cyrys und Abwehrchef und Routinier Sven Steinfort.

HSV: Cyrys – Dietz, Neß (90. Benecke), Ngoma Ndey (74. Herriger), Romano, Steinfort, Celebi (74. Rapp), Meijning (61. Krayer), Ugljani, Beyen, Ah. El Morabiti (90. Ay. El Morabiti).