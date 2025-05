HSV Langenfeld gelingt Überraschung: Urdenbach & Gerresheim steigen ab

Auch der SV Solingen war am Ende eine Nummer zu groß für den TuS Gerresheim, der nun rechnerische Klarheit hat: Nach dem 0:7 ist der TuS offiziell in die Kreisliga A abgestiegen.

In der 88. Minute avancierte Nikolaos Georgiou zum Matchwinner, denn der Stürmer des HSV Langenfeld traf zum 1:0 gegen Benrath-Hassels! Damit verpasst die SG die Tabellenführung, aber auch Langenfeld bleibt auf seinem Posten: dem Relegationsplatz, weil ...

Die weiteren Ergebnisse ... der SSV Berghausen beim CfR Links einen 4:1-Sieg feierte. Imm zweiten Abschnitt lief Raphael Schruff heiß und avancierte mit einem lupenreinen Hattrick zum Matchwinner. Der Vorsprung von Berghausen ist aber relativ: Gemeinsam mit Ratingen II und Langenfeld ist Berghausen punktgleich. Das würde am Saisonende eine Entscheidungsrunde um den Relegationsplatz bedeuten.

DJK Sparta Bilk – TSV Urdenbach 3:1

DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Maurice Ryboth, Adnan Hotic, Rene Reuland, Florian Gnida, Robin Müller, Luc-Colin Okicic, Ayoub Alaiz, Alon Abelski, Marco Tassone, Marco Meyer - Trainer: Jörn Heimann

TSV Urdenbach: Daniel Leurs, Marvin Borchers, Nils Gruben (71. Athanasios Melas), Lars Gielißen (73. Justin Kotlorz), Gaito Yamada, Takumi Miyata, Mohyeddine Ali, Tim Scharpel, Yaran Mejid (86. Santino Adrian Krug), Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel - Trainer: Mike Kütbach - Trainer: Kamil Cavallo

Schiedsrichter: Marcel Reckmann - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Alon Abelski (19.), 2:0 Ayoub Alaiz (54.), 2:1 Tom Benett Nagel (79.), 3:1 Marco Meyer (90.+5)



SC Germania Reusrath – Lohausener SV 4:3

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Tobias Bauer (76. Jan Tobias Gies), Pascal Hinrichs, Marcel Kachnowski, Dennis Schulte (81. Justin Neufeld), Viktor Ergardt (73. Henning Barenbrügge), Paul Degner (73. Max Simon Richter-Oldekop), Luca Oliver Piatkowski (81. Moritz Kaufmann) - Trainer: Marco Schobhofen - Trainer: Jürgen Glomb

Lohausener SV: Justin Müller, Marlon Wettwer (47. David Robert Joel Derveaux), Alexios Mantzas (90. Valentino Caligaris), Jens Wunder, Niklas Macher, Lennart Auer, Gerrit Eul (81. Daniel Ahn), Jona Simon, Lukas Kleine-Bley, Jannick Meng, Jannik Jürgensen - Trainer: Konstantinos Tsakiris - Trainer: Nikos Tsakiris

Schiedsrichter: Marco Becker (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Jannick Meng (4.), 1:1 Luca Oliver Piatkowski (13.), 1:2 Jona Simon (42.), 1:3 Jannick Meng (46.), 2:3 Luca Oliver Piatkowski (47.), 3:3 Leo Luca De Rubertis (64.), 4:3 Pascal Hinrichs (90.)



DSC 99 Düsseldorf – Ratingen 04/19 II 4:1

DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet, Anton Redlich, Pierluigi Principe, Pascal Ryboth, Max Gruschel (46. Kadirhan Öztürk), Tom Boris Hennig, Mike Robert Walbröhl, Abdoulie Sarr, Nils Knuplesch (73. Abdoulie Sarr), Onurcan Baysal (62. Kaan Barak) - Trainer: Sascha Walbröhl

Ratingen 04/19 II: Luca-Christian Fenzl, Len Carlo Brammertz (72. Eleftherios Vasileiadis), Paul Christian Berger, Ashraf Abdousamadou, Ibrahim Dibasy, Laurence Christos Westenhuber (78. Sami Alnur Bachir Niam), Anes Danijali (66. Valdrin Salihi), Ali Can Aktag (64. Henry Kaiser), Dustin Hörz, Thabani Lukusa-Milambu, Sven Kreyer - Trainer: Andreas Voss

Schiedsrichter: Isman Mourad - Zuschauer: 87

Tore: 1:0 Pascal Ryboth (13.), 1:1 Sven Kreyer (22.), 2:1 Nils Knuplesch (52.), 3:1 Pascal Ryboth (70.), 4:1 Kadirhan Öztürk (90.)



TSV Eller 04 – TV Kalkum-Wittlaer 4:0

TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Noah Basil Karczewski (82. Minseo Cho), Osei Kwadwo Appiah, Yavuz Erdogan, Diego Ventura de Sousa (82. Eridon Fazliu), Fabrizio Leone, Tim Kasparek, Antonio Marinovic (69. Sahin Irevül), Kevin Joao Lobato, Nico Stracke (69. Marc Daehne), Fabian Stutz (65. Hiromasa Inoue) - Trainer: Kerim Kara

TV Kalkum-Wittlaer: Carl Recknagel, Altan Top, Philipp Kuschel, Konstantin Richter (82. Lars Jansen), Anton Hauk, Noel Heitkamp (53. Erkan Tanrikulu), Lukas Müller (65. Ralf Appiah), Jan Praast, Jan Klug (69. Syle Bajrami), Nico Pesch (82. Dean Jurnicek), Max Rülke - Trainer: Navid Fazeli

Schiedsrichter: Robin Schuffelen (Viersen) - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Nico Stracke (3.), 2:0 Kevin Joao Lobato (42.), 3:0 Nico Stracke (50.), 4:0 Sahin Irevül (90.)



CfR Links Düsseldorf – SSV Berghausen 1:4

CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Okan Baydar (68. Yasin Arslan), Mark Drinkuth, Raphael van der Berg, Marius Möller (77. Ricardo Garcia Torras), Linus Appiah, Sebastian Rogge, Takuya Kitamura, Paschalis Ivantzikis, Marvin Mainz, Enes Öz - Trainer: Panagiotis Liomas

SSV Berghausen: Daniel Nellen, Benedikt Brusberg, Nick Michna, Timo Kruse, Robin Bastian (78. Musa Ceesay), Nils Dames, Raphael Schruff (92. Darius Wischnewski), Robin Scholer (23. Leon Cvetanovic), Tom Klaaßen, Justin Bartoschek (89. Henrik Scholz), Fabian Pastow - Trainer: Ralf Dietrich - Trainer: Sebastian Rommerswinkel

Schiedsrichter: Martin Rauh - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Nils Dames (19. Foulelfmeter), 1:1 Enes Öz (42.), 1:2 Raphael Schruff (53.), 1:3 Raphael Schruff (79.), 1:4 Raphael Schruff (90.)



MSV Düsseldorf – TuSpo Richrath 0:2

MSV Düsseldorf: Araz Panahi Motamed, Samir Azirar, Maximilian Nadidai, Nihat Koray Tepegöz, Jannik Stevens, Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka, Jürgen Simon Sai (70. Aleksandar Pranjes), Anas El Morabiti, Majid Abdalla

TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Emil Vincazovic (78. Rui Miguel Lopes), Rene Marius Bugiel, Fatih Türkoglu, Marco Uebber, Maximilian Armerding (70. Rzgin Issa), Francesco Infantino, Brando de Gracia (79. Julian Pape), Alen Vincazovic, Jonas Schäfer (79. Lars Sekulla), Florian Heuschkel - Trainer: Lukas Beruda

Schiedsrichter: Leon Maurice Ulrich - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Alen Vincazovic (60.), 0:2 Maximilian Armerding (70.)



SV Solingen 08/10 – TuS Gerresheim 7:0

SV Solingen 08/10: Dennis Trunschke, Jonas Möller, Nils Freitag (75. Eric Nelkenbrecher), Ben Marcel Jelitte (72. Bilal Elias), Malik Amoussou-Tchibara, Altin Shala, Robin Raaphael Heist, Akin Müjde (75. Giuseppe Vraka), David Kuju (63. Akin Müjde) (75. Giuseppe Vraka), Max Zäh, Serkan Gürdere (69. Luan Ismajli) - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

TuS Gerresheim: Niklas Brodrück, Idrissa Koulibaly, Jan-Eric Heydn, Irfan Nebi (71. Justin Roß), Engin Cakir (71. Sufian-Enis Vesal), Felix Koß, Pascal Santo, Philipp Layer, Patrick Huber, Akom Kevin Twum-Barimah, Felix Liesenhoff (46. Marcel Schröder) - Trainer: Harald Becker

Schiedsrichter: Jesco Boin - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Akin Müjde (4.), 2:0 Serkan Gürdere (64. Foulelfmeter), 4:0 Nils Freitag (64.), 3:0 Akin Müjde (71.), 5:0 Luan Ismajli (73.), 6:0 Bilal Elias (86.), 7:0 Eric Nelkenbrecher (89.)



SG Benrath-Hassels – HSV Langenfeld 0:1

SG Benrath-Hassels: Tino Divkovic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Kenan Hreljic, Ryoto Inokawa, Adin Civa, Harun Ünlü, Hiromasa Sato (70. Dennis Durmus), Alan Santos Passos (88. Pascal Tonou), Mirnes Selamovic (45. Kiyan Sekine), Vedin Kulović - Trainer: Nermin Ramic

HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Bilal El Marhoumi (90. Cedrik Ruß), Finn Jaron Schwake, Christos Liampos, Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi (33. Faissal El Amrani), Ouassim Charroud (90. Nephthalie Ngoma Ndey), Florian Osmani, Severin Krayer (90. Francesco Paolo La Rosa), Alexander Hotea-Mironescu (81. Nikolaos Georgiou) - Trainer: Heiko Schornstein - Trainer: Roberto Marquez - Trainer: Demetrio Scelta

Schiedsrichter: Baran Gözüm - Zuschauer: 202

Tore: 0:1 Nikolaos Georgiou (88.)

____

Das sind die nächsten Spieltage

Auch wenn die Oberliga-Leihgabe Sven Kreyer erneut für Ratingen 04/19 II traf, gab es beim DSC 99 keine Punkte. Der Aufsteiger gewann mit 4:1 und klettert vorerst auf Rang sechs der Tabelle. Ratingen II bleibt weiter tief im Abstiegskampf.

33. Spieltag

Sa., 24.05.25 17:00 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - DSC 99 Düsseldorf

So., 25.05.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 II - SG Benrath-Hassels

So., 25.05.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TuSpo Richrath

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SV Solingen 08/10

So., 25.05.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - TSV Solingen

So., 25.05.25 15:30 Uhr Lohausener SV - MSV Düsseldorf

So., 25.05.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - SC Germania Reusrath

So., 25.05.25 15:30 Uhr TuS Gerresheim - TSV Eller 04



34. Spieltag

Fr., 30.05.25 19:00 Uhr SV Solingen 08/10 - DJK Sparta Bilk

So., 01.06.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TuS Gerresheim

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TSV Urdenbach

So., 01.06.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - HSV Langenfeld

So., 01.06.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TV Kalkum-Wittlaer

So., 01.06.25 15:30 Uhr TSV Solingen - Ratingen 04/19 II

So., 01.06.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SSV Berghausen

So., 01.06.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - Lohausener SV