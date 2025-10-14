HSV Langenfeld: „Für uns war das eine Pflichtaufgabe“

Das Bezirksliga-Derby zwischen dem HSV Langenfeld von Übungsleiter Roberto Marquez und dem SSV Berghausen mit Co-Trainer Sebastian Rommerswinkel an der Seitenlinie fand nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit in der Heimelf schlussendlich einen klaren und somit verdienten Sieger. Die großen Abwehrsorgen der Gäste gehen dementsprechend weiter, während der HSV wie geplant den Abstand nach unten vergrößern und den Kontakt in die Tabellenspitze wahren konnte. Nur an einem Punkt im Spiel hätte das Duell in die andere Richtung kippen können.

Bis zum ersten echten Aufreger der Partie dauerte es zwar fast 25 Minuten, danach aber nahm die Begegnung an Fahrt auf, und die Höhe- oder Tiefpunkte – je nach Blickwinkel – wurden reichhaltiger. HSV-Spielmacher Leon Wallraf eröffnete den Torreigen mit einem in die linke untere Ecke verwandelten Elfmeter (24.). Zuvor war Oleksii Yermolaiev allein auf SSV-Schlussmann Daniel Nellen zugelaufen, dabei jedoch von Nick Michna an der Strafraumkante am Trikot festgehalten worden – wenige Zentimeter oder die Güte des Unparteiischen bewahrten den Verteidiger vor dem Platzverweis. „Sie können froh sein, dass sie mit elf Mann weiterspielen durften“, urteilte Marquez.

Yermolaiev stand auch acht Zeigerumdrehungen später im Mittelpunkt: Nach einer Balleroberung der Gastgeber im Mittelfeld verarbeitete er einen halbhohen Ball in die Spitze mustergültig mit der Brust, drehte sich um seinen Gegenspieler und schob links an Nellen zum 2:0 ein (32.). Allerdings fand sich Berghausen mit dem Zwischenergebnis nicht ab. Laut Marquez versuchte der SSV vor allem, mit langen Bällen die HSV-Abwehr auszuhebeln. Das sei ihm auch wenige Male gelungen, gefährlich wurde es gleichwohl nur bei Standards. Im Anschluss an einen solchen köpfte Musa Ceesay den Anschluss (37.). Und nur fünf Minuten später sprang der Ball nach einer neuerlichen ruhenden Situation einem HSV-Spieler im Strafraum an die Hand – den fälligen Elfmeter versenkte Robin Bastian souverän unten rechts (42.).

Für den HSV war das bis dato ein eher unglücklicher Halbzeitverlauf zum Pausenpfiff. Nach der Erholung bauten die Hausherren mit Geduld jedoch zunehmend Druck auf, hatten dabei aber mindestens in einer Szene mächtig Dusel. An dieser Stelle hätte das Duell seine Wendung nehmen können. Bei einem SSV-Konter über die linke Seite setzte Justin Bartoschek in der Zentrale Bastian ein, der aus dieser Position die Führung eigentlich erzielen musste (65.). „Ich weiß nicht, wie er den nicht gemacht hat“, berichtete Marquez ungläubig.

HSV dreht auf

So nahm der Druck der Langenfelder beim Stand von 2:2 mit Wallraf in der Hauptrolle immer mehr zu – auch weil Berghausen es zuließ. „In der zweiten Halbzeit sind wir komplett von unserem Plan abgewichen, und dann sind die Tore zu einfach gefallen“, erläuterte Rommerswinkel. Demnach wollten die abstiegsbedrohten Gäste Kompaktheit wahren, das Zentrum eng halten und den HSV-Regisseur möglichst aus der Partie nehmen.

Allerdings schwanden mit zunehmender Spielzeit die Kräfte. Diesen Umstand nutzte der HSV eiskalt aus: Nach geplant schnellem Umschalten aufgrund von Schnelligkeitsvorteilen schraubten Yermolaiev (73./81.), Giuseppe Licausi (83.) und Faissal El Amrani (90.+3) das Ergebnis in die Höhe. Dennoch glauben die Verantwortlichen in Berghausen weiter daran, die Abwehrprobleme in den Griff kriegen zu können. „Irgendwann wird‘s klick machen“, versicherte Rommerswinkel. Marquez hielt fest: „Für uns war das eine Pflichtaufgabe.“