HSV Langenfeld: Frauen belohnen sich für Aufholjagd Die Landesliga-Fußballerinnen des HSV Langenfeld liegen nach einer knappen Stunde mit 0:2 gegen Nettetal hinten, kämpfen sich aber zurück und drehen die Partie. Der 4:2-Erfolg gibt Rückenwind für das kommende Spiel in Mettmann.

Von Beginn an traten die Hucklenbrucherinnen dominant auf, mussten jedoch bereits nach fünf Minuten einem Rückstand hinterherlaufen, da Theresa Mertens frei zum Abschluss kam und für die Gäste-Führung sorgte. In der Folge drückten die Langenfelderinnen auf den Ausgleich, doch eine schlechte Chancenverwertung in Kombination mit der konsequenten Abwehrarbeit der Nettetalerinnen waren der Grund, dass es mit dem 0:1 in die Pause ging. Coach Tiburtius reagierte auf den Rückstand und brachte in Adriana Cusumano und Julia Keppner zwei frische Offensivkräfte – Wechsel, die sich auszahlen sollten.

Zunächst musste das Team aber den nächsten Nackenschlag verkraften, denn erneut erwischten die Gäste den besseren Start und trafen durch die eingewechselte Isabel Pricken (54.). Was folgte, war eine famose Aufholjagd des HSV. „Dann hat die Mannschaft starke Moral bewiesen und unglaublich gekämpft“, sagte Tiburtius nach dem Spiel. Bereits fünf Minuten nach dem Gegentreffer stand Stephanie Hutter goldrichtig und eröffnete den Torreigen für die Gastgeberinnen. Der HSV blieb nach dem Anschlusstreffer dran und kam durch Kerstin Klimmek zum verdienten Ausgleich (77.). Kurz darauf dezimierten sich die Gäste durch einen Platzverweis und die Langenfelderinnen wussten ihre Überzahl zu nutzen.

Vor allem die Einwechslungen des Übungsleiters machten sich in der Schlussphase bemerkbar. Zunächst erzielte Keppner in der 83. Minute die Führung, in der Nachspielzeit machte Cusumano den sprichwörtlichen Deckel drauf – und die Aufholjagd perfekt (90.+2). „Die Mädels haben in Überzahl nochmal richtig Druck gemacht und sich dann auch endlich für ihre gute Leistung belohnt“, beschrieb Tiburtius den Spielverlauf. Durch den Heimerfolg rücken die Langenfelderinnen bis auf zwei Punkte an Nettetal heran. Zudem konnten sie den Vorsprung zu den Abstiegsrängen auf drei Zähler vergrößern.