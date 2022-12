HSV Langenfeld eröffnet den letzten Spieltag Bevor es in die Winterpause geht, haben die Bezirksliga-Fußballer aus Langenfeld am Freitagabend ein Heimspiel, ebenso die SFB-Reserve am Sonntag. Berghausen reist.

HSV Langenfeld – SSV Germania Wuppertal. Der HSV eröffnet den letzten Spieltag vor der Winterpause am Freitag (19.45 Uhr). Die Gäste sind seit fünf Spielen sieglos, setzten aber zuvor ein Ausrufezeichen, als sie Aufstiegskandidat Solingen-Wald schlugen. „Es wird schwierig für Germania, uns den Schneid abzukaufen“, kündigt HSV-Trainer Marc Adomako an.

Für seine Elf gelte es nur, die individuellen Fehler abzustellen, wegen denen das 1:4 bei Ayyildiz in Remscheid zustande kam. „Ich habe so ein Spiel noch nie verloren wie das in Remscheid“, berichtet Adomako. Mittlerweile sei die Partie aber verdaut und die Energie im Training hoch. Die Winterpause kommt für ihn zu einem ungünstigen Zeitpunkt, wie er betont: „Ich hasse solche Pausen, weil die Jungs gerade etwas lernen, das sie verinnerlichen sollen.“ Er bekräftigt aber auch: „Regenerationsphasen gehören zum Fußball dazu, sie sind wichtig für den Kopf. Das kann sich positiv oder negativ auswirken. Ich hoffe, wir fallen nicht in einen Winterschlaf.“

SF Baumberg II – Dabringhausener TV. Nach der empfindlichen 0:2-Niederlage gegen Abstiegskonkurrent und Kellerkind Berghausen, steht für die Reserve der Sportfreunde und ihren Übungsleiter Frank Stoffels gleich der nächste Knaller an. Am Sonntag (15 Uhr) ist mit Dabringhausen ein weiterer direkter Gegner im Kampf um den Klassenerhalt zu Gast. Stoffels erwartet von seiner Auswahl daher, mit weit mehr Engagement aufzutreten als in Berghausen. „Wir haben hoffentlich daraus gelernt, dass wir in einem solchen Spiel auf starke Gegenwehr stoßen werden“, sagt er. Er fordert mehr Konsequenz in den Zweikämpfen und beim Torabschluss sowie Stabilität in der Hintermannschaft. Er werde im Training genau darauf achten, welche Spieler diese Tugenden jetzt verkörpern. Die Winterpause kommt den SFB zur rechten Zeit, das Gefühl eines Neustarts im kommenden Jahr könnte helfen. „Wir werden uns hinsetzen und analysieren“, kündigt Stoffels an, „wir haben viele Spiele, die wir filmen konnten. Die Mannschaft ist jung und lernfähig – ich sehe nicht pessimistisch in die Zukunft.“ Yannick Krohn fällt mit Rückenproblemen aus.

TSV 05 Ronsdorf – SSV Berghausen. Beim SSV und Trainer André Köhler herrscht in diesen Tagen gute Laune. Der wichtige 2:0-Erfolg gegen Baumberg II im Tabellenkeller gibt Auftrieb. „Die Stimmung ist gelöster als zuvor, aber wir sind uns bewusst, dass das ein ganz zartes Pflänzchen ist“, berichtet Köhler. Den kleinen, aber spürbaren Schwung will der SSV nun am Sonntag (15.30 Uhr) mit ins schwere Auswärtsspiel in Ronsdorf nehmen. Der Tabellendritte hat mit 55 Treffern die stärkste Offensive der Gruppe. Dementsprechend schätzt Köhler den nächsten Gegner ein: „Das ist eine offensivstarke Mannschaft“, sagt er, „die über die Jahre konstant abliefert und in unterschiedlicher Besetzung immer auf dem Sprung in die Landesliga ist.“ Köhler ist derweil nicht begeistert davon, dass die Winterpause vor der Tür steht. „Ich würde gerne weiterspielen“, sagt er – für den Kopf seiner Spieler sei die Pause aber freilich nützlich.