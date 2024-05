HSV Langenfeld drückt Richrath die Daumen

So sieht es in der Bezirksliga aus.

SF Baumberg II – Dabringhauser TV. Auch einen Tag nach der 2:3-Niederlage beim HSV trauert SFB-Trainer Daniel Errens der Siegchance nach. „Da wäre was drin gewesen, wenn wir unsere Leitung abgeliefert hätten“, sagt er. An der Verstärkung aus der Oberliga habe der fehlende Biss nicht gelegen, die Spieler seien motiviert, der Kontrast zwischen Meister- und Abstiegskampf jedoch nicht zu unterschätzen. „Das ist keine einfache Situation“, erläutert Errens. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt dem Vorletzten der Bezirksliga nicht. Am Dienstag (19.30 Uhr, Mega-Stadion) ist mit Dabringhausen ein unangenehmer Gegner zu Gast. „Wir müssen sofort wieder funktionieren“, so Errens. Simon und Marius Geertschuis sind krank, Simon Scheer ist rotgesperrt, Moses Ndufala im Krankenhaus (Blinddarm-OP).

TuSpo Richrath – 1. FC Wülfrath. Am Dienstag (20 Uhr, Am Schlangenberg) ist Spitzenreiter Wülfrath bei TuSpo und Übungsleiter Lukas Beruda zu Gast. Der Ligaprimuskommt dabei zur rechten Zeit. Denn trotz 0:3-Niederlage absolvierten die Richrather in Vohwinkel „unser bestes Spiel der Rückrunde“, wie Beruda betont: „Wir haben gut und mutig gespielt, uns nie aufgegeben. Der Gegner hatte am Ende einfach mehr Qualität.“ Ein ähnliches Duell erwartet er auch nun wieder. Seine Elf könne mithalten, stehe aber vor einer Herausforderung. „Wir rechnen uns nichts aus“, bekräftigt er, „aber wir wollen trotzdem etwas mitnehmen.“ Levent Plesina und Marco Uebber sind wieder im Kader.