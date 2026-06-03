HSV kompakt: Talente, Wechsel und Regionalliga-Träume

Rund um den Hamburger SV bleibt auch nach dem Saisonende viel Bewegung. Die Profis haben ihre Geschichte geschrieben, im Nachwuchsbereich werden die Kader neu sortiert, und gleich mehrere Spieler mit HSV-Vergangenheit stehen vor spannenden nächsten Schritten. FuPa fasst die wichtigsten Entwicklungen ab der Regionalliga abwärts kompakt zusammen.
Bilal Yalcinkaya verlässt den HSV und wechselt zum SC Verl in die 3. Liga. Der gebürtige Hamburger war 2017 in den Nachwuchs des Vereins gekommen und durchlief seitdem sämtliche Juniorenteams mit der Raute. Besonders groß wurde sein Name durch den Gewinn der U17-Weltmeisterschaft mit Deutschland, zeitweise gehörte der Offensivspieler auch zum Profikader des HSV.
In Verl soll der 20-Jährige nun den nächsten Schritt im Herrenfußball machen. Der Drittligist beschreibt ihn als offensiven Straßenfußballer, der auf den Außenbahnen und auf der Zehn eingesetzt werden kann. Für Yalcinkaya geht es vor allem um Spielpraxis. Sein Ziel ist klar: möglichst viele Einsatzzeiten sammeln, Tore und Assists liefern und das vorhandene Potenzial auf Drittliga-Niveau abrufen.
Auch Maurice Boakye wird den HSV verlassen. Der 21-Jährige hat in der Regionalliga Nord für die U21 starke Leistungen gezeigt, bekommt bei den Profis aber offenbar keine Perspektive. Sein Vertrag läuft aus, entsprechend kann der Offensivspieler ablösefrei wechseln.
Boakye bringt eine interessante Vita mit. In der Saison 2025/26 kam er für Hamburger SV II auf 33 Regionalliga-Spiele, 23 Tore und fünf Vorlagen. Schon zuvor hatte er für die U21 getroffen, zudem sammelte er in der Jugend-Bundesliga und bei Stationen wie VfB Stuttgart II Erfahrungen. Mehrere Spuren führen nun in die 2. Bundesliga. Unter anderem wurden Preußen Münster, VfL Bochum und besonders Arminia Bielefeld mit ihm in Verbindung gebracht.
Während Yalcinkaya geht und Boakye vor dem Abschied steht, hat die HSV U21 auch bereits einen Zugang vorgestellt. Radin Amadou soll den Nachwuchsbereich verstärken und gehört damit zu den Spielern, die in der kommenden Saison in der Regionalliga eine Rolle spielen sollen.
Für die U21 bleibt die Kaderplanung besonders spannend. Einerseits verliert der HSV auffällige Spieler, andererseits muss die Mannschaft weiter jene Funktion erfüllen, die im Unterbau entscheidend ist: Talente an den Herrenfußball heranführen, Spielpraxis geben und Entwicklung ermöglichen.
Eine besondere HSV-Verbindung gibt es auch beim Eimsbütteler TV. Jasper Hölscher ist Co-Trainer der U21 des HSV, spielt aber selbst für den ETV - und kämpft mit den Eimsbüttelern aktuell um den Aufstieg in die Regionalliga Nord.
Der Auftakt in die Aufstiegsrunde gelang dem ETV eindrucksvoll. Beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder gewann Eimsbüttel mit 4:1 und setzte damit direkt ein Ausrufezeichen. Nun wartet das Duell mit SV Todesfelde. Sollte der ETV den Aufstieg schaffen, wäre das sportlich ein großer Schritt für den Verein - und zugleich eine interessante Konstellation für Hölscher, der dann als Spieler in der Liga unterwegs wäre, in der auch die HSV U21 aktiv ist.
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