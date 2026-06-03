HSV kompakt: Talente, Wechsel und Regionalliga-Träume Rund um den Hamburger SV gibt es weiter viele Geschichten: Bilal Yalcinkaya wechselt zum SC Verl, Maurice Boakye ist gefragt, Radin Amadou kommt zur U21 und Jasper Hölscher kämpft mit dem ETV um die Regionalliga. von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Neue Entwicklungen beim HSV. – Foto: red/KI

Rund um den Hamburger SV bleibt auch nach dem Saisonende viel Bewegung. Die Profis haben ihre Geschichte geschrieben, im Nachwuchsbereich werden die Kader neu sortiert, und gleich mehrere Spieler mit HSV-Vergangenheit stehen vor spannenden nächsten Schritten. FuPa fasst die wichtigsten Entwicklungen ab der Regionalliga abwärts kompakt zusammen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Yalcinkaya verlässt den HSV in Richtung Verl Bilal Yalcinkaya verlässt den HSV und wechselt zum SC Verl in die 3. Liga. Der gebürtige Hamburger war 2017 in den Nachwuchs des Vereins gekommen und durchlief seitdem sämtliche Juniorenteams mit der Raute. Besonders groß wurde sein Name durch den Gewinn der U17-Weltmeisterschaft mit Deutschland, zeitweise gehörte der Offensivspieler auch zum Profikader des HSV. In Verl soll der 20-Jährige nun den nächsten Schritt im Herrenfußball machen. Der Drittligist beschreibt ihn als offensiven Straßenfußballer, der auf den Außenbahnen und auf der Zehn eingesetzt werden kann. Für Yalcinkaya geht es vor allem um Spielpraxis. Sein Ziel ist klar: möglichst viele Einsatzzeiten sammeln, Tore und Assists liefern und das vorhandene Potenzial auf Drittliga-Niveau abrufen.

Boakye ist nach starker Regionalliga-Saison gefragt Auch Maurice Boakye wird den HSV verlassen. Der 21-Jährige hat in der Regionalliga Nord für die U21 starke Leistungen gezeigt, bekommt bei den Profis aber offenbar keine Perspektive. Sein Vertrag läuft aus, entsprechend kann der Offensivspieler ablösefrei wechseln. Boakye bringt eine interessante Vita mit. In der Saison 2025/26 kam er für Hamburger SV II auf 33 Regionalliga-Spiele, 23 Tore und fünf Vorlagen. Schon zuvor hatte er für die U21 getroffen, zudem sammelte er in der Jugend-Bundesliga und bei Stationen wie VfB Stuttgart II Erfahrungen. Mehrere Spuren führen nun in die 2. Bundesliga. Unter anderem wurden Preußen Münster, VfL Bochum und besonders Arminia Bielefeld mit ihm in Verbindung gebracht.