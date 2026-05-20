HSV kompakt: Rekorddebüt, U21-Zugang und ein Absturz

Beim Hamburger SV ist viel passiert. – Foto: red/KI

Rund um den Hamburger SV haben sich zuletzt mehrere bemerkenswerte Geschichten ergeben. Sie reichen vom Bundesliga-Kader über die U21 bis tief in den Hamburger Amateurfußball. Ein ehemaliges Niendorfer Talent hat Geschichte geschrieben, ein junger Torjäger soll sich künftig in der Regionalliga Nord beweisen, ein HSV-Trainer kämpft als Spieler um den Aufstieg in genau diese Liga - und die dritte Mannschaft des Klubs muss den nächsten bitteren Abstieg hinnehmen.

Auch der Niendorfer TSV durfte sich über diesen Moment freuen. Lemke trug von 2017 bis 2023 das NTSV-Trikot, bevor er zur U15 in den Volkspark wechselte. Sein Debüt zeigt damit auch, wie wichtig die Ausbildung in den Hamburger Vereinen bleibt, bevor Talente den nächsten Schritt in ein Nachwuchsleistungszentrum machen.

Louis Lemke hat beim Hamburger SV einen besonderen Eintrag in die Vereinsgeschichte geschafft. Beim 3:2-Erfolg gegen den SC Freiburg wurde der Offensivspieler in der Nachspielzeit eingewechselt und feierte mit 16 Jahren und 214 Tagen sein Bundesliga-Debüt. Damit ist der U17-Nationalspieler der jüngste Bundesliga-Spieler der HSV-Geschichte.

Beim HSV soll Amadou nun den nächsten Schritt gehen. Die Regionalliga Nord wird für ihn eine neue Herausforderung, weil Tempo, Intensität und körperliche Anforderungen steigen. Sollte er seine Abschlussqualität aber auch nur ansatzweise bestätigen, könnte er sich perspektivisch auch für höhere Aufgaben empfehlen. Genau dafür ist die U21 des HSV da: Spieler entwickeln, prüfen und im besten Fall näher an den Profibereich führen.

Für die kommende Saison hat der HSV zudem einen spannenden Stürmer für seine U21 verpflichtet. Radin Amadou wechselt vom SV Hemelingen aus der Oberliga Bremen in den Volkspark. Der 19-Jährige bringt eine auffällige Quote mit: In der laufenden Saison erzielte er 25 Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Jasper Hölscher in kurioser Doppelrolle

Eine besonders ungewöhnliche Geschichte schreibt Jasper Hölscher. Er ist Co-Trainer der U21 des Hamburger SV und gleichzeitig Spieler des Eimsbütteler TV. Mit dem ETV hat Hölscher die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord erreicht - also für jene Liga, in der er mit seinem Arbeitgeber bereits arbeitet.

Nach dem 4:0-Erfolg gegen den TSV Sasel sprach Hölscher über die besonderen Anforderungen der Regionalliga. Es brauche Geld, Strukturen und viel Arbeit im Hintergrund, sagte er sinngemäß. Gleichzeitig stehe der ETV für einen anderen Weg: viel Zusammenhalt, viel Identifikation und Spieler, die wegen des Vereins, des Trainings und des Kabinen-Vibes kommen. Sollte der ETV tatsächlich aufsteigen, wäre Hölschers Situation besonders kurios. Für ihn selbst ist aber klar: Der HSV steht beruflich an erster Stelle, der ETV ist sein sportlicher Ausgleich.

HSV III stürzt in die Bezirksliga ab

Deutlich bitterer ist die Lage bei Hamburger SV III. Die Mannschaft ist aus der Landesliga Hammonia abgestiegen und muss künftig in der Bezirksliga antreten. Es ist der zweite Abstieg in Folge, nachdem der HSV III zuvor bereits aus der Oberliga Hamburg heruntergegangen war.

Am vorletzten Spieltag verlor der HSV III mit 0:1 bei SC Victoria II. Weil parallel Altona 93 II deutlich mit 5:0 beim Hetlinger MTV gewann, war der Klassenerhalt nicht mehr möglich. Auch Victoria II musste trotz des Sieges absteigen, ebenso Klub Kosova. Der Trainerwechsel im März zu Max Krause brachte beim HSV III nicht mehr die erhoffte Wende.

Große Bandbreite rund um den HSV

Diese vier Geschichten zeigen, wie unterschiedlich die HSV-Bezüge im Hamburger Fußball gerade sind. Ob historisches Bundesliga-Debüt, Entwicklung eines jungen Torjägers, eine besondere Trainer-Spieler-Doppelrolle oder der harte Absturz der dritten Herren: Der Hamburger SV bleibt auf vielen Ebenen ein wichtiger Bezugspunkt.

Während Lemke und Amadou für Perspektive stehen, zeigt die Situation von HSV III, wie schnell es im Amateurbereich auch nach unten gehen kann. Und Hölschers ETV-Geschichte verbindet beide Welten auf besondere Weise: professionelles Arbeiten beim HSV, Amateurleidenschaft am Abend - und womöglich bald sogar dieselbe Liga.

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