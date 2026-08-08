HSV kompakt: Pollersbeck, Puzzo, Derby und 20.000 Tickets

HSV-News auf FuPa. – Foto: red/KI

Beim Hamburger SV gibt es auch unterhalb der Profis mehrere spannende Themen. Die U21 wartet auf den Ligaauftakt, ein Talent kam aus Köln - und die Dritte steht vor dem Neustart. Außerdem: Der BVB gastiert im Volkspark.

Die U21 des HSV muss zum Saisonstart Geduld mitbringen. Das ursprünglich zum 1. Spieltag gehörende Stadtduell gegen den Eimsbütteler TV ist erst für Freitag, 21. August, 20 Uhr, angesetzt. Der ETV kommt als Aufsteiger in die Regionalliga und macht diese Partie aus Hamburger Sicht besonders interessant.

Der Hamburger SV ist im Hamburger Amateurfußball gleich auf mehreren Ebenen Thema. Während die Profis naturgemäß die größte Bühne besetzen, lohnt sich aus lokaler Sicht vor allem der Blick auf den Unterbau. Die U21 tritt in der Regionalliga Nord an, hat mit Alessandro Puzzo ein Talent aus dem Nachwuchs des 1. FC Köln geholt und war zuletzt auch durch die vorübergehende Trainingslösung mit Julian Pollersbeck im Gespräch. Dazu steht HSV III nach dem zweiten Abstieg in Folge vor einem Neustart in der Bezirksliga.

Personell gab es zuletzt zwei interessante Geschichten am Campus. Puzzo wechselte aus der U19 des 1. FC Köln zur HSV-U21. Der 18-Jährige kommt aus einem Nachwuchsleistungszentrum und soll beim HSV den nächsten Schritt in Richtung Herrenfußball gehen.

Vorher wird es für die Mannschaft des HSV aber bereits ernst. Am zweiten Spieltag steht das Auswärtsspiel bei BSV Kickers Emden auf dem Programm. Danach folgt am dritten Spieltag das Heimspiel gegen SV Todesfelde. Für die U21 geht es darum, nach dem Klassenerhalt der Vorsaison früh Stabilität zu finden und sich nicht in eine komplizierte Startphase ziehen zu lassen.

Noch mehr Aufmerksamkeit brachte der Name Pollersbeck. Der frühere HSV-Torhüter hielt sich zuletzt vorübergehend bei der U21 fit. Eine feste Verpflichtung war das nicht, sondern eine Trainingslösung. Der Kontakt entstand nach FuPa-Informationen über Sven Höh. Auch Florian Schock war in diesem Zusammenhang Thema.

HSV III vor Bezirksliga-Neustart

Noch tiefer im Hamburger Fußball steht HSV III vor einer besonderen Aufgabe. Nach dem Abstieg aus der Oberliga Hamburg folgte der nächste Rückschlag: Auch in der Landesliga Hammonia konnte die Dritte den Klassenerhalt nicht schaffen und wurde in die Bezirksliga durchgereicht.

Der Neustart beginnt in der Bezirksliga Hamburg Nord. Zum Auftakt wartet am 14. August das Heimspiel gegen den Sport-Club Eilbek Für HSV III geht es nun weniger um große Namen als um Stabilität, Struktur und den Versuch, nach zwei Abstiegen wieder sportlich Boden unter die Füße zu bekommen.

Stadtduell als nächster HSV-Hamburg-Moment

Der interessanteste Termin aus Hamburger Sicht bleibt aber das Regionalliga-Spiel zwischen HSV II und dem Eimsbütteler TV. Der eine Klub steht für den Nachwuchs eines Bundesligisten, der andere für einen ambitionierten Stadtteilverein, der sich über die Relegation in die Regionalliga gekämpft hat und in der Viertklassigkeit ankommen möchte.

Für FuPa Hamburg ist genau dieser Blick spannend: nicht der große Bundesliga-Kosmos, sondern die Schnittstelle zwischen Nachwuchsleistungszentrum, Regionalliga, Hamburger Talenten und Amateurfußball. Dort liefert der HSV-Unterbau auch in dieser Saison genug Geschichten.

Schon gehört? HEBC sorgt im Volkspark schon für Pokal-Hype

Auch abseits des HSV-Unterbaus spielt der Volkspark in diesen Wochen eine Rolle im Hamburger Amateurfußball. HEBC Hamburg hat für sein DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund am 1. September im Volksparkstadion bereits mehr als 20.000 Tickets verkauft. Für einen Oberligisten ist das eine beeindruckende Marke - und ein deutliches Zeichen dafür, welche Strahlkraft dieses Duell entwickelt.

Das Spiel verbindet zwei Welten: den Hamburger Amateurfußball und die große Pokalbühne. Für HEBC wird der Abend gegen den BVB ein Ausnahmeereignis, für den Volkspark ein weiteres Fußball-Highlight abseits des HSV-Ligaalltags. Genau deshalb passt das Thema in ein HSV-Update mit Hamburger Brille: Der HSV stellt zwar nicht den Gegner, aber sein Stadion wird zur Bühne für einen der größten Amateurfußballabende des Jahres.

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