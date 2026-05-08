 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

HSV kann St. Pauli zum Abstieg schießen, Matchball für Norderstedt

Regionalliga Nord: Die U21 des Hamburger SV gastiert im Derby beim FC St. Pauli U23 und kann für den Oberliga-Abstieg des Rivalen sorgen. Zuvor hat aber auch schon Eintracht Norderstedt beim SC Weiche Flensburg den Matchball. Altona 93 gastiert beim 1. FC Phönix Lübeck.

von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Nochmal ein Derby in der Regionalliga.
Nochmal ein Derby in der Regionalliga. – Foto: Imago Images

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Am 33. Spieltag der Regionalliga Nord könnte sich der Abstieg final klären. Blau-Weiß Lohne steht als Absteiger fest, die beiden verbliebene Klubs kommen aus Hamburg. Altona 93 ist fast chancenlos, gastiert am Sonntag beim 1. FC Phönix Lübeck fast parallel zum Derby zwischen dem Hamburger SV U21 und FC St. Pauli U23. Der HSV hat die Chance, den Rivalen in die Oberliga zu schießen, vorausgesetzt Eintracht Norderstedt nutzt am Samstag einen Matchball nicht: Norderstedt kann nämlich mit einem Sieg beim SC Weiche Flensburg alles klarmachen.

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Liveticker: SC Weiche Flensburg - Eintracht Norderstedt

Morgen, 13:30 Uhr
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
13:30

Liveticker: 1. FC Phönix Lübeck - FC Altona 93

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
Altona 93
Altona 93Altona 93
14:00

Liveticker: FC St. Pauli II - Hamburger SV II

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
15:00live

Das ist der letzte Spieltag der Regionalliga Nord

34. Spieltag
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - HSC Hannover
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr FSV Schöningen - 1. FC Phönix Lübeck
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Hamburger SV II - TuS Blau-Weiß Lohne
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Altona 93 - BSV Kickers Emden
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr SSV Jeddeloh - SV Drochtersen/Assel
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr SV Meppen - FC St. Pauli II
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Hannover 96 II - Bremer SV
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr VfB Lübeck - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr VfB Oldenburg - SV Werder Bremen II

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