HSV kann St. Pauli zum Abstieg schießen, Matchball für Norderstedt

Nochmal ein Derby in der Regionalliga. – Foto: Imago Images

Am 33. Spieltag der Regionalliga Nord könnte sich der Abstieg final klären. Blau-Weiß Lohne steht als Absteiger fest, die beiden verbliebene Klubs kommen aus Hamburg. Altona 93 ist fast chancenlos, gastiert am Sonntag beim 1. FC Phönix Lübeck fast parallel zum Derby zwischen dem Hamburger SV U21 und FC St. Pauli U23. Der HSV hat die Chance, den Rivalen in die Oberliga zu schießen, vorausgesetzt Eintracht Norderstedt nutzt am Samstag einen Matchball nicht: Norderstedt kann nämlich mit einem Sieg beim SC Weiche Flensburg alles klarmachen.

Das ist der letzte Spieltag der Regionalliga Nord

34. Spieltag

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - HSC Hannover

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr FSV Schöningen - 1. FC Phönix Lübeck

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Hamburger SV II - TuS Blau-Weiß Lohne

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Altona 93 - BSV Kickers Emden

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr SSV Jeddeloh - SV Drochtersen/Assel

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr SV Meppen - FC St. Pauli II

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Hannover 96 II - Bremer SV

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr VfB Lübeck - SC Weiche Flensburg 08

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr VfB Oldenburg - SV Werder Bremen II

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