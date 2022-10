HSV kämpft und siegt in Kerpen

In einem zerfahrenen und sehr umkämpften Kellerduell behält der „kleine HSV“ aus Hambach am Ende mit 2:1 die Oberhand im Kerpener Jahnstadion. Gebrüder Strüver treffen für die Gäste.

„Wir hatten heute klar das Momentum auf unserer Seite. Ich freue mich aber für die Jungs, dass der Kampf heute mal belohnt wurde, auch wenn wir viel besser Fußball spielen können“ zeigte sich Hambachs Übungsleiter Thomas Graf nach einer hektischen Schlussphase sehr erleichtert über den Spielausgang, in dem am Ende seine Schützlinge in Unterzahl die Führung über die Zeit retteten.

Auf einem sehr tiefen und schwierig zu bespielenden Rasengeläuf entwickelte sich die Auseinandersetzung zweier Kellerkinder der Bezirksliga sicherlich nicht zu einem fußballerischen Leckerbissen, denn beide Teams gingen stark ersatzgeschwächt in die Partie.

Dabei hatte die Elf von HSV-Trainer Thomas Graf die Führung nach 3 Zeigerumdrehungen schon zweimal auf dem Fuß. Zunächst brach Timo Strüver nach Zuspiel über die Flanke bis an die Grundlinie durch, doch sein Querpass wurde gleich zweifach verpasst. Eine Aktion später scheiterte der überraschte Carl Pithan aus 2 Metern und das Spielgerät zischte am Kerpener „Eck“ vorbei.

So richtig konzentriert wirkten die Hambacher in der Folge allerdings nicht. Nachdem Andy Görres bereits früh wegen der Gefahr eines Platzverweises durch Andreas Peters ersetzt wurde (35.) und der HSV mit dem ersten Kerpener Distanzschuss durch Kaulisch in Rückstand geraten war (17.), hagelte es für die Gäste gelbe Karten am Fließband und Kerpen bekam Oberwasser.