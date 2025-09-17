HSV III: Trainer Jannik Paulat tritt zurück

Der Fehlstart des Hamburger SV III in der Landesliga Hammonia hat ein erstes personelles Opfer gefordert. Trainer Jannik Paulat ist von seinem Amt zurückgetreten. Der 32-Jährige, der erst im November 2024 zum HSV III gekommen war, konnte den Abstieg aus der Oberliga nicht verhindern und blieb auch in der neuen Spielklasse ohne Erfolg.

Nach fünf Niederlagen in fünf Partien bei einem Torverhältnis von 7:27 zog Paulat nun die Konsequenzen. Zuletzt kassierte der HSV III ein deutliches 0:5 beim SV Rugenbergen. Zuvor setzte es ein 2:7 gegen den FC Alsterbrüder, ein 2:7 gegen Eintracht Norderstedt II, ein 2:6 bei Eintracht Lokstedt sowie ein 1:2 zum Auftakt gegen den Hetlinger MTV.