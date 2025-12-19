HSV III stellt sich neu auf: Cemil Yavas wird Sportchef

In der Landesliga Hammonia kommt es beim Hamburger SV III zu einer personellen Veränderung in der sportlichen Leitung. Cemil Yavas übernimmt ab sofort den Posten des Sportlichen Leiters bei der dritten Herrenmannschaft der Rothosen.
Der 40-Jährige folgt auf Kevin Steen, der seine bisherige Funktion abgegeben hat, dem HSV jedoch weiterhin als Trainer der dritten Mannschaft erhalten bleibt. Yavas verantwortet künftig die sportliche Ausrichtung sowie die strukturelle Weiterentwicklung im Herrenbereich von HSV III.
Zuvor war Yavas 16 Jahre für den TuS Osdorf tätig. In dieser Zeit prägte er die sportliche Entwicklung des Vereins maßgeblich und war unter anderem für die Kaderzusammenstellung verantwortlich. Nach seinem Abschied aus Osdorf suchte er eine neue sportliche Herausforderung.
Mit der Verpflichtung von Yavas setzt der HSV e.V. die Umsetzung seines sportlichen Konzepts im Amateurbereich fort. Der Fokus liegt dabei auf der nachhaltigen Entwicklung der sportlichen Strukturen und der langfristigen Ausrichtung der dritten Herrenmannschaft.