HSV III stellt sich neu auf: Cemil Yavas wird Sportchef

In der Landesliga Hammonia kommt es beim Hamburger SV III zu einer personellen Veränderung in der sportlichen Leitung. Cemil Yavas übernimmt ab sofort den Posten des Sportlichen Leiters bei der dritten Herrenmannschaft der Rothosen.

Der 40-Jährige folgt auf Kevin Steen, der seine bisherige Funktion abgegeben hat, dem HSV jedoch weiterhin als Trainer der dritten Mannschaft erhalten bleibt. Yavas verantwortet künftig die sportliche Ausrichtung sowie die strukturelle Weiterentwicklung im Herrenbereich von HSV III.