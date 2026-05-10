HSV II schießt St. Pauli II in die Oberliga - Norderstedt durch

Nochmal ein Derby in der Regionalliga. – Foto: Imago Images

Der dritte Absteiger der Regionalliga Nord steht nach dem 33. Spieltag fest: Nach Altona 93 und TuS Blau-Weiß Lohne muss auch FC St. Pauli II runter. Gleichzeitig darf FC Eintracht Norderstedt den Klassenerhalt feiern.

Jetzt herrscht Gewissheit beim FC St. Pauli II: Nach dem 1:1 im Hamburger Derby gegen den Hamburger SV II steht der Abstieg aus der Regionalliga Nord fest. Damit müssen die Kiezkicker gemeinsam mit Altona 93 und TuS Blau-Weiß Lohne den Gang in die Oberliga antreten.

Vor dem Spiel war die Ausgangslage bereits schwierig, nach den übrigen Ergebnissen des Spieltags praktisch aussichtslos. Dennoch zeigte St. Pauli II zunächst die richtige Reaktion und ging kurz vor der Pause in Führung. Nikky Goguadze traf in der 42. Minute zum 1:0 und ließ die Gastgeber zumindest kurz hoffen.

Doch direkt nach dem Seitenwechsel folgte der Rückschlag: Glory Kiveta erzielte in der 49. Minute den Ausgleich für den HSV II. In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie, in der St. Pauli zwar um den dringend benötigten Sieg kämpfte, offensiv aber nicht mehr entscheidend durchkam.

Mit dem Remis verbessert sich FC St. Pauli II zwar auf 25 Punkte, doch bei nur noch einem ausstehenden Spiel ist Rang 15 nicht mehr erreichbar. Der Rückstand auf den rettenden Platz beträgt weiterhin fünf Zähler. Damit steht der Abstieg endgültig fest.

Norderstedt hält die Klasse

Von den Ergebnissen profitierte vor allem der FC Eintracht Norderstedt, der damit den Klassenerhalt perfekt machte. Die Mannschaft hatte sich in den vergangenen Wochen als stabilstes Team im Tabellenkeller präsentiert und wichtige Punkte gesammelt. Das 2:2 am Vortag bei SC Weiche Flensburg 08 erwies sich damit endgültig als entscheidender Schritt zum Ligaverbleib.

Für Norderstedt bedeutet der Klassenerhalt zugleich Planungssicherheit - und auch die eigene U23 darf nach der Meisterschaft in der Landesliga Hammonia nun in die Oberliga aufsteigen.

Drei Teams stehen als Absteiger fest

Der Abstiegskampf der Regionalliga Nord ist damit entschieden. Neben FC St. Pauli II steigen auch Altona 93 sowie TuS Blau-Weiß Lohne ab. Für die Hamburger Teams endet die Saison damit besonders bitter: Gleich zwei Vereine aus der Hansestadt müssen die Liga verlassen.

Der Hamburger SV II hingegen beendet die Spielzeit im gesicherten Mittelfeld und sammelt mit dem Derby-Remis den nächsten Punkt. Sportlich ging es für die Mannschaft von Trainer Lukas Anderer zwar um wenig, dennoch verhinderte der HSV II mit dem Ausgleich den letzten kleinen Hoffnungsschimmer des Stadtrivalen.

So lief der Samstag

Die Partie in Flensburg entwickelte sich zu einem echten Abnutzungskampf mit hohem emotionalen und körperlichen Verschleiß auf beiden Seiten. Bereits früh musste Marcel Cornils verletzt vom Feld, später erwischte es auch Norderstedts Dane Kummerfeld. Fußballerisch lieferten sich beide Teams einen intensiven Schlagabtausch. Die Gastgeber gingen durch Ibrahim Bashiru Ali in der 26. Minute in Führung, doch Norderstedt antwortete zum psychologisch perfekten Zeitpunkt: Jonas Behounek traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Kopf zum 1:1-Ausgleich (45.+2). Doch das Spiel blieb wild. Direkt nach Wiederbeginn brachte Torben Marten Weiche erneut in Führung (48.), ehe Joker Ohene Köhl die Gäste mit einer starken Einzelaktion zurück ins Spiel brachte und zum 2:2 traf (68.). Rote Karte sorgt für Diskussionen Für zusätzliche Brisanz sorgte die Szene des Spiels in der Schlussphase. Der kurz zuvor eingewechselte Randy Gyamenah sah nach einem Zweikampf in der 85. Minute glatt Rot - eine Entscheidung, die im Flensburger Lager für große Diskussionen sorgte und selbst neutral betrachtet äußerst hart wirkte. In Unterzahl verteidigte Weiche den Punkt mit großer Leidenschaft über die lange Nachspielzeit. Norderstedt drängte zwar auf den Lucky Punch, musste sich am Ende aber mit dem Remis begnügen - einem Punkt, der dennoch Gold wert sein könnte. Altona abgestiegen - St. Pauli II kaum noch zu retten Durch das Unentschieden steht fest: Altona 93 ist aus der Regionalliga Nord abgestiegen. Der Aufsteiger kann den Rückstand auf Norderstedt bei nur noch zwei ausstehenden Spielen nicht mehr aufholen. Auch für FC St. Pauli II wird die Lage immer aussichtsloser. Die Kiezkicker liegen weiterhin sechs Punkte hinter Norderstedt und weisen zudem das deutlich schlechtere Torverhältnis auf. Damit dürfte auch der zweite Hamburger Absteiger praktisch feststehen. Am Sonntag geht es im Derby gegen den Hamburger SV II, der favorisiert ist. Für Norderstedt hingegen könnte der Punktgewinn in Flensburg bereits der entscheidende Schritt zum Klassenerhalt gewesen sein. Vor dem letzten Spieltag spricht nahezu alles dafür, dass die Eintracht die Klasse halten wird - und damit auch der eigenen U23 den Weg in die Oberliga ermöglicht.

Das ist der letzte Spieltag der Regionalliga Nord

34. Spieltag

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - HSC Hannover

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr FSV Schöningen - 1. FC Phönix Lübeck

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Hamburger SV II - TuS Blau-Weiß Lohne

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Altona 93 - BSV Kickers Emden

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr SSV Jeddeloh - SV Drochtersen/Assel

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr SV Meppen - FC St. Pauli II

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Hannover 96 II - Bremer SV

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr VfB Lübeck - SC Weiche Flensburg 08

Sa., 16.05.26 18:00 Uhr VfB Oldenburg - SV Werder Bremen II

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