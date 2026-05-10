HSV II schießt St. Pauli II in die Oberliga - Norderstedt durch

Der dritte Absteiger der Regionalliga Nord steht nach dem 33. Spieltag fest: Nach Altona 93 und TuS Blau-Weiß Lohne muss auch FC St. Pauli II runter. Gleichzeitig darf FC Eintracht Norderstedt den Klassenerhalt feiern.
Jetzt herrscht Gewissheit beim FC St. Pauli II: Nach dem 1:1 im Hamburger Derby gegen den Hamburger SV II steht der Abstieg aus der Regionalliga Nord fest. Damit müssen die Kiezkicker gemeinsam mit Altona 93 und TuS Blau-Weiß Lohne den Gang in die Oberliga antreten.
Vor dem Spiel war die Ausgangslage bereits schwierig, nach den übrigen Ergebnissen des Spieltags praktisch aussichtslos. Dennoch zeigte St. Pauli II zunächst die richtige Reaktion und ging kurz vor der Pause in Führung. Nikky Goguadze traf in der 42. Minute zum 1:0 und ließ die Gastgeber zumindest kurz hoffen.
Doch direkt nach dem Seitenwechsel folgte der Rückschlag: Glory Kiveta erzielte in der 49. Minute den Ausgleich für den HSV II. In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie, in der St. Pauli zwar um den dringend benötigten Sieg kämpfte, offensiv aber nicht mehr entscheidend durchkam.
Mit dem Remis verbessert sich FC St. Pauli II zwar auf 25 Punkte, doch bei nur noch einem ausstehenden Spiel ist Rang 15 nicht mehr erreichbar. Der Rückstand auf den rettenden Platz beträgt weiterhin fünf Zähler. Damit steht der Abstieg endgültig fest.
Von den Ergebnissen profitierte vor allem der FC Eintracht Norderstedt, der damit den Klassenerhalt perfekt machte. Die Mannschaft hatte sich in den vergangenen Wochen als stabilstes Team im Tabellenkeller präsentiert und wichtige Punkte gesammelt. Das 2:2 am Vortag bei SC Weiche Flensburg 08 erwies sich damit endgültig als entscheidender Schritt zum Ligaverbleib.
Für Norderstedt bedeutet der Klassenerhalt zugleich Planungssicherheit - und auch die eigene U23 darf nach der Meisterschaft in der Landesliga Hammonia nun in die Oberliga aufsteigen.
Der Abstiegskampf der Regionalliga Nord ist damit entschieden. Neben FC St. Pauli II steigen auch Altona 93 sowie TuS Blau-Weiß Lohne ab. Für die Hamburger Teams endet die Saison damit besonders bitter: Gleich zwei Vereine aus der Hansestadt müssen die Liga verlassen.
Der Hamburger SV II hingegen beendet die Spielzeit im gesicherten Mittelfeld und sammelt mit dem Derby-Remis den nächsten Punkt. Sportlich ging es für die Mannschaft von Trainer Lukas Anderer zwar um wenig, dennoch verhinderte der HSV II mit dem Ausgleich den letzten kleinen Hoffnungsschimmer des Stadtrivalen.
34. Spieltag
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - HSC Hannover
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr FSV Schöningen - 1. FC Phönix Lübeck
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Hamburger SV II - TuS Blau-Weiß Lohne
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Altona 93 - BSV Kickers Emden
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr SSV Jeddeloh - SV Drochtersen/Assel
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr SV Meppen - FC St. Pauli II
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr Hannover 96 II - Bremer SV
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr VfB Lübeck - SC Weiche Flensburg 08
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr VfB Oldenburg - SV Werder Bremen II
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