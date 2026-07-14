HSV holt dieses Talent des 1. FC Köln Der Hamburger SV holt Alessandro Puzzo vom 1. FC Köln. Das Talent soll erstmal in der Regionalliga in der U21 des HSV spielen. von red · Heute, 19:48 Uhr · 0 Leser

Das ist Alessandro Puzzo. – Foto: 1. FC Köln

Die U21 des Hamburger SV erhält weitere Verstärkung aus einem Nachwuchsleistungszentrum. Alessandro Puzzo verlässt die U19 des 1. FC Köln und wechselt nach Hamburg. Der Mittelfeldspieler soll künftig für die Nachwuchsmannschaft der Rothosen auflaufen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Puzzo wurde am 3. Oktober 2007 geboren und ist 18 Jahre alt. Der Rechtsfuß wurde über mehrere Jahre im Kölner Nachwuchs ausgebildet und kam dort in unterschiedlichen Altersklassen zum Einsatz. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er für die U19 des FC insgesamt 20 Partien in den beiden Saisonphasen der DFB-Nachwuchsliga. Dabei gelangen ihm fünf Tore und vier Vorlagen. Nun folgt für den 1,80 Meter großen Mittelfeldspieler der Schritt aus dem Juniorenbereich in den Herrenfußball. Beim HSV soll Puzzo in der U21 an das höhere körperliche und spielerische Niveau herangeführt werden. Gleichzeitig bekommt er die Möglichkeit, sich im Trainingsbetrieb auf dem Campus weiterzuentwickeln.

Puzzo bringt lange Kölner Ausbildung mit Puzzo gehörte bereits in der U17 zum Kader des 1. FC Köln und sammelte früh Erfahrungen auf hohem Nachwuchsniveau. In der Saison 2023/24 absolvierte er 23 Spiele in der U17-Bundesliga West. Zudem kam er bereits als B-Junior einmal in der Kölner U19 zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. In den folgenden beiden Jahren etablierte er sich im ältesten Juniorenjahrgang. Insgesamt weist sein FuPa-Profil 73 erfasste Spiele mit 21 Toren und sieben Vorlagen aus. Beim HSV soll er nun den nächsten Schritt machen und sich erstmals dauerhaft im Herrenbereich behaupten.