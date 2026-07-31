HSV hat frei, Kiel-Ausfall für ETV, Norderstedt und Pauli II Favorit

Saisonstart für Eintracht Norderstedt. – Foto: IMAGO IMAGES

Saisonstart in der Regionalliga Nord, doch am 1. Spieltag sind nur zwei Hamburger Klubs im Einsatz. Während der Hamburger SV II und der Eimsbütteler TV ihr Lokalduell verschieben, gehen der FC Eintracht Norderstedt und der FC St. Pauli II gegen die Aufsteiger Atlas Delmenhorst und SV Todesfelde favorisiert in ihre Partien. Wie die Spiele laufen, könnt ihr an dieser Stelle nachvollziehen.

Das Derby zwischen dem HSV II und dem Eimsbütteler TV steigt erst am 21. August, entsprechend haben beide Klubs am kommenden Wochenende spielfrei. Während die Bundesliga-Reserve ohnehin keinen Test angesetzt hatte, gab es für den ETV eine Absage: Der Aufsteiger hätte normalerweise gegen den Zweitligisten Holstein Kiel gespielt.

Kiel teilte die Absage wie folgt mit: „Das für den 1. August geplante Testspiel unserer Störche gegen den Eimsbütteler TV wurde aus organisatorischen Gründen abgesagt. Somit ist das Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim am Mittwoch, dem 29. Juli, der letzte Test vor dem Ligastart.“

Das erste Pflichtspiel von Eimsbüttel steigt am Dienstag beim Kreisligisten BLS Hamburg im Verbandspokal.

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag

Fr., 07.08.26 18:30 Uhr Hannover 96 II - HSC Hannover

Fr., 07.08.26 18:30 Uhr VfB Oldenburg - SV Drochtersen/Assel

Fr., 07.08.26 19:00 Uhr BSV Kickers Emden - Hamburger SV II

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - Eimsbütteler TV

Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SV Atlas Delmenhorst - VfB Lübeck

So., 09.08.26 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SSV Jeddeloh

So., 09.08.26 14:00 Uhr SV Todesfelde - SV Werder Bremen II

So., 09.08.26 14:00 Uhr FC St. Pauli II - Bremer SV

So., 09.08.26 15:00 Uhr FSV Schöningen - FC Eintracht Norderstedt



3. Spieltag

Di., 11.08.26 19:00 Uhr VfB Lübeck - VfB Oldenburg

Mi., 12.08.26 18:00 Uhr Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Eimsbütteler TV - FSV Schöningen

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr HSC Hannover - SV Atlas Delmenhorst

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr SV Werder Bremen II - SC Weiche Flensburg 08

Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - BSV Kickers Emden

Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SSV Jeddeloh - FC St. Pauli II

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr Hamburger SV II - SV Todesfelde

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - Hannover 96 II