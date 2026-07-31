 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

HSV hat frei, Kiel-Ausfall für ETV, Norderstedt und Pauli II Favorit

Zum Saisonstart der Regionalliga Nord sind aus Hamburger Sicht nur der FC Eintracht Norderstedt und der FC St. Pauli II im Einsatz. Das Derby zwischen HSV II und Eimsbütteler TV wurde verschoben. Der Kiel-Test des ETV fällt außerdem aus.

von red · Heute, 12:02 Uhr · 0 Leser
Saisonstart für Eintracht Norderstedt.
Saisonstart für Eintracht Norderstedt. – Foto: IMAGO IMAGES

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Saisonstart in der Regionalliga Nord, doch am 1. Spieltag sind nur zwei Hamburger Klubs im Einsatz. Während der Hamburger SV II und der Eimsbütteler TV ihr Lokalduell verschieben, gehen der FC Eintracht Norderstedt und der FC St. Pauli II gegen die Aufsteiger Atlas Delmenhorst und SV Todesfelde favorisiert in ihre Partien. Wie die Spiele laufen, könnt ihr an dieser Stelle nachvollziehen.

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>>> Das sind die Torjäger der Regionalliga Nord

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Liveticker: FC Eintracht Norderstedt - SV Atlas Delmenhorst

So., 02.08.2026, 14:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
SV Atlas Delmenhorst
SV Atlas DelmenhorstSV Atlas Del
14:00live

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Liveticker: SV Todesfelde - FC St. Pauli II

So., 02.08.2026, 14:00 Uhr
SV Todesfelde
SV TodesfeldeTodesfelde
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
14:00live

Derby verschoben

Fr., 21.08.2026, 20:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV Hamburg
20:00live

Das Derby zwischen dem HSV II und dem Eimsbütteler TV steigt erst am 21. August, entsprechend haben beide Klubs am kommenden Wochenende spielfrei. Während die Bundesliga-Reserve ohnehin keinen Test angesetzt hatte, gab es für den ETV eine Absage: Der Aufsteiger hätte normalerweise gegen den Zweitligisten Holstein Kiel gespielt.

Kiel sagt Test gegen Eimsbüttel ab

Morgen, 12:00 Uhr
Holstein Kiel
Holstein KielHolstein Kiel
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV Hamburg
12:00

Kiel teilte die Absage wie folgt mit: „Das für den 1. August geplante Testspiel unserer Störche gegen den Eimsbütteler TV wurde aus organisatorischen Gründen abgesagt. Somit ist das Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim am Mittwoch, dem 29. Juli, der letzte Test vor dem Ligastart.“

Das erste Pflichtspiel von Eimsbüttel steigt am Dienstag beim Kreisligisten BLS Hamburg im Verbandspokal.

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 07.08.26 18:30 Uhr Hannover 96 II - HSC Hannover
Fr., 07.08.26 18:30 Uhr VfB Oldenburg - SV Drochtersen/Assel
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr BSV Kickers Emden - Hamburger SV II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - Eimsbütteler TV
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr SV Atlas Delmenhorst - VfB Lübeck
So., 09.08.26 14:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - SSV Jeddeloh
So., 09.08.26 14:00 Uhr SV Todesfelde - SV Werder Bremen II
So., 09.08.26 14:00 Uhr FC St. Pauli II - Bremer SV
So., 09.08.26 15:00 Uhr FSV Schöningen - FC Eintracht Norderstedt

3. Spieltag
Di., 11.08.26 19:00 Uhr VfB Lübeck - VfB Oldenburg
Mi., 12.08.26 18:00 Uhr Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Eimsbütteler TV - FSV Schöningen
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr HSC Hannover - SV Atlas Delmenhorst
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr SV Werder Bremen II - SC Weiche Flensburg 08
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - BSV Kickers Emden
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SSV Jeddeloh - FC St. Pauli II
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr Hamburger SV II - SV Todesfelde
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - Hannover 96 II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga Nord