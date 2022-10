Keine einfache Saison für den HSV Langenfeld. – Foto: Andrea Wahl

HSV-Frauen verlieren die Griffigkeit Die Langenfelder Fußballerinnen unterliegen in Anrath bei einem Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt der Landesliga mit 2:3. Ein Elfmeter wird ihnen am Ende verweigert. Am Mittwochabend stand ein Wiederholungsspiel an.

Die Fußballerinnen des HSV Langenfeld sind in der Landesliga weiterhin ohne Punkt. Beim SC Viktoria Anrath musste das Team von Trainer Carsten Kerkhoff eine empfindliche 2:3 (1:2)-Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen.

Am Mittwochabend stand das Wiederholungsspiel gegen den DSC an, die Partie war bei Produktion dieser Ausgabe nicht beendet. Die Reise nach Willich hatten die Hucklenbrucherinnen ohne ihren kurzfristig erkrankten Cheftrainer Kerkhoff angetreten. Für den 52-Jährigen sprang Sebastian Tiburtius ein. Und die Mannschaft übernahm zunächst die Spielkontrolle. „Wir haben es in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht, uns aber leider nicht belohnt“, berichtete Tiburtius. Stattdessen ging Anrath in der 22. Minute mit dem ersten Abschluss prompt in Führung. Den Treffer erzielte Caroline Spettmann. Die Langenfelderinnen erholten sich schnell von dem Schock und kamen nur fünf Zeigerumdrehungen später durch Adriana Cusumano zum Ausgleich. Dennoch ging der HSV mit einem Rückstand in die Pause, da Tanja Gina Irmgard Niklas – mit der zweiten nennenswerten Aktion der Gäste – zur erneuten Führung einschob (36.). Team muss dringend zulegen Nach der Pause verloren die Hucklenbrucherinnen die Spielkontrolle. „Wir waren nicht mehr so griffig, was ich nicht wirklich verstehen kann.Wir hätten einfach so weiterspielen sollen wie in der ersten Halbzeit“, fand Tiburtius, der aber auch betonte, dass der Gegner in Durchgang zwei immer stärker wurde. Und so traf erneut Spettmann per Freistoß zum 1:3 aus HSV-Sicht. Beim Gegentor machte Torfrau Lena Wasow keine glückliche Figur.