HSV-Frauen unterliegen Everton knapp mit 0:1 Engagierter Auftritt der Hamburgerinnen bleibt gegen den englischen Erstligisten trotz guter Chancen unbelohnt.rn von Daniel Kusber · Heute, 19:51 Uhr · 0 Leser

Der Hamburger SV zeigte gegen den FC Everton eine kämpferisch starke Leistung, musste sich dem englischen Erstligisten am Ende jedoch knapp mit 0:1 geschlagen geben.

HSV verkauft sich teuer, bleibt gegen Everton aber ohne Ertrag Die Frauen des Hamburger SV haben ihr Testspiel gegen den FC Everton knapp mit 0:1 verloren. Gegen den englischen Erstligisten zeigte die Mannschaft über weite Strecken eine engagierte und disziplinierte Leistung, musste sich am Ende jedoch trotz mehrerer guter Torchancen geschlagen geben. Vor allem nach einer schwierigen Anfangsphase steigerten sich die Hamburgerinnen deutlich und begegneten dem international erfahrenen Gegner phasenweise auf Augenhöhe. Everton übernahm von Beginn an die Kontrolle über die Partie. Mit hohem Pressing setzten die Engländerinnen den HSV früh unter Druck und verhinderten zunächst einen geordneten Spielaufbau. Die Gäste erspielten sich zahlreiche Standardsituationen und drängten die Hamburgerinnen tief in die eigene Hälfte. Trotz der optischen Überlegenheit ließ Everton mehrere Möglichkeiten ungenutzt. Mouchon und Blundell kamen zu Abschlüssen, verfehlten das Tor jedoch oder scheiterten an der aufmerksamen HSV-Defensive.

Nach rund zwanzig Minuten fand der HSV besser ins Spiel. Melina Krüger und Camilla Linberg sorgten über die rechte Seite immer wieder für Entlastung. Die erste große Gelegenheit hatte Linberg nach einer starken Kombination mit Magou Doucouré. Ihr Distanzschuss wurde jedoch von Everton-Torhüterin Brosnan stark zur Ecke abgewehrt. Wenig später verpasste Doucouré nach einem schnellen Konter die mögliche Führung mit einem Schuss knapp über das Tor. Auch nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Hamburgerinnen mutig. Bereits kurz nach Wiederbeginn erkämpfte sich Linberg den Ball im Strafraum und tauchte frei vor Brosnan auf. Aus aussichtsreicher Position setzte sie ihren Abschluss allerdings deutlich neben das Tor. Kurz darauf strich ein Distanzschuss von Melina Krüger nur knapp über den Querbalken.