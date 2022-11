HSV-Frauen müssen Keppners Tore vergolden Frauen-Landesliga, Gruppe 2: Die Spielerinnen des HSV Langenfeld haben zurück in die Spur gefunden.

Die Fußballerinnen des HSV Langenfeld sind wieder in der Spur. Nach fünf deutlichen Niederlagen zum Auftakt fing sich die Elf von Trainer Carsten Kerkhoff und holte zwei Siege nacheinander. Am vergangenen Wochenende gab es zwar keine Punkte, dennoch überzeugten die Hucklenbrucherinnen beim Tabellenführer aus Kaarst. Am Ende verlor man zwar bitter mit 3:4 (1:3), doch ein Remis wäre durchaus leistungsgerecht gewesen. Dennoch stehen die Langenfelderinnen mit sechs Punkten aus acht Partien auf dem zehnten Rang. Der Abstand auf den ersten Abstiegsrang beträgt null Zähler. Lediglich die bessere Tordifferenz ist der Grund dafür, dass der HSV aktuell vor dem SC Viktoria Anrath steht.