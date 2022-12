HSV-Frauen geben Führung aus der Hand Die Landesliga-Fußballerinnen des HSV Langenfeld verlieren in Mettmann und bleiben abstiegsbedroht.

So., 11.12.2022, 15:00 Uhr

Über 90 Minuten präsentierten sich die beiden Kontrahenten auf Augenhöhe. Mettmann war insgesamt Strich jedoch die etwas effektivere Mannschaft. Vor der Begegnung richteten sich die Blicke vor allem auf das Torjägerinnen-Duell zwischen Langenfelds Julia Keppner mit zwölf Treffern und Mettmanns Lisa Freese, die bereits zehn Mal eingenetzt hatte. Zurecht, denn auch am Sonntag wussten die beiden zu überzeugen. Keppner legte bereits nach acht Minuten vor und brachte die Langenfelderinnen in Front. Wenig später antworte Freese auf der anderen Seite – 1:1 (25.). Noch vor der Pause brachte Greta Josefa Kuck die Heimmannschaft nach einer Ecke in Führung und stellte den Spielverlauf zunächst auf den Kopf (32.).

Nach dem Seitenwechsel brauchte Keppner erneut nur acht Minuten, um zu treffen (53.). Das letzte Wort hatte jedoch Lisa Freese, die vom Elfmeterpunkt cool blieb und das umjubelte 3:2 für Mettmann erzielte. Das Privatduell der beiden Angreiferinnen endete also mit einem 2:2-Unentschieden. Kaufen können sich Keppner und Co. davon allerdings nichts, denn nach dem erneuten Rückstand hatten die Langenfelderinnen keine Antwort mehr parat.