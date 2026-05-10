HSV feiert wilden Heimsieg gegen Freiburg

Der Hamburger SV schlägt den SC Freiburg nach intensivem Schlagabtausch mit 3:2 und sorgt für einen emotionalen Abschluss einer erfolgreichen Bundesliga-Rückkehr.

Die Ausgangslage vor der Begegnung versprach bereits einiges an Spannung. Der HSV hatte sich mit dem überraschenden 2:1-Erfolg bei Eintracht Frankfurt vorzeitig den direkten Klassenerhalt gesichert und wollte sich nun mit einem positiven Ergebnis von den eigenen Fans verabschieden. Freiburg wiederum reiste mit Rückenwind aus der Europa League an. Der SCF hatte unter der Woche Sporting Braga mit 3:1 bezwungen und sensationell das Finale erreicht. Gleichzeitig kämpften die Breisgauer in der Bundesliga noch um die europäischen Plätze.

Der Hamburger SV hat seinen Fans im letzten Heimspiel der Saison einen Nachmittag geliefert, der lange in Erinnerung bleiben dürfte. Vor 57.000 Zuschauern im zum 17. Mal in dieser Bundesliga-Spielzeit ausverkauften Volksparkstadion besiegten die Rothosen den SC Freiburg mit 3:2 und feierten damit einen emotionalen Saisonabschluss nach dem bereits gesicherten Klassenerhalt. In einer Partie, die von Tempo, Zweikämpfen, sehenswerten Toren und einer dramatischen Schlussphase geprägt war, avancierten Luka Vušković mit seinem direkten Freistoßtreffer und Joker Fabio Baldé mit seinem Premierentor zu den entscheidenden Figuren.

HSV-Trainer und Mannschaft setzten dabei auf eine mutige Grundordnung. Vor Torhüter Daniel Heuer Fernandes agierten Omari, Vušković und Capaldo. Im Mittelfeld sollten Grønbæk, Lokonga, Remberg und Jatta für Dynamik sorgen, während vorne Königsdörffer, Stange und Vieira für Torgefahr verantwortlich waren. Freiburg setzte auf Atubolu im Tor sowie eine Viererkette um Kübler, Ogbus, Ginter und Treu. Davor sollten Manzambi und Eggestein das Zentrum stabilisieren, während Grifo, Höler und Beste Matanović im Angriff unterstützten.

Schon lange vor dem Anpfiff herrschte rund um das Volksparkstadion eine besondere Atmosphäre. Die Fans des HSV feierten ihre Mannschaft für eine Saison, die nach dem Aufstieg lange von Unsicherheit geprägt gewesen war, letztlich aber erfolgreich endete. Als Schiedsrichter Felix Zwayer die Teams auf den Rasen führte, war die Vorfreude auf den Rängen spürbar.

Die Gäste aus dem Breisgau erwischten den etwas besseren Start. Bereits in der dritten Minute wurde es gefährlich, als Manzambi mit einem feinen Seitenwechsel Jan-Niklas Beste auf rechts fand. Dessen Hereingabe konnte Vušković gerade noch zur Ecke klären. Die anschließende Standardsituation brachte zwar nichts ein, machte aber deutlich, dass Freiburg trotz der anstrengenden Europapokalwoche hellwach war.

Auf der anderen Seite versuchte der HSV früh, über die Außenbahnen Druck aufzubauen. Fabio Vieira bekam in den ersten Minuten gleich mehrfach die robuste Gangart der Freiburger zu spüren und wurde wiederholt hart angegangen. Dennoch ließen sich die Hamburger davon nicht beeindrucken. Besonders Remberg fiel durch seine präzisen langen Bälle auf. Ein Diagonalpass des Mittelfeldspielers sorgte in der achten Minute erstmals für Aufregung, als Freiburgs Treu den Ball aus Sicht vieler Zuschauer mit der Hand gespielt haben soll. Zwayer entschied jedoch auf Brust und ließ weiterspielen.

Die Gastgeber wirkten insgesamt mutiger und zielstrebiger. In der elften Minute schickte Heuer Fernandes Capaldo mit einem weiten Ball tief, doch der Pass geriet etwas zu scharf. Vier Minuten später explodierte dann erstmals das Volksparkstadion.

Nach einer Flanke von Otto Stange von der linken Seite klärte Ogbus unglücklich genau vor die Füße von Albert Grønbæk. Der Däne reagierte blitzschnell, behielt im linken Fünfmeterraum die Übersicht und legte quer auf Bakery Jatta. Der dienstälteste Hamburger musste aus wenigen Metern nur noch einschieben und erzielte sein erstes Bundesliga-Tor überhaupt. Die Emotionen auf den Rängen waren enorm. Jatta, über Jahre Identifikationsfigur und Publikumsliebling, wurde frenetisch gefeiert.

Doch die Freude hielt nur kurz. Freiburg antwortete praktisch im Gegenzug und zeigte damit seine Qualität. Lukas Kübler flankte von rechts halbhoch in den Strafraum. Dort verlor Capaldo Igor Matanović aus den Augen. Der Angreifer nahm den Ball aus neun Metern direkt und traf durch die Beine von Heuer Fernandes zum 1:1. Der schnelle Ausgleich nahm dem HSV etwas den Schwung, sorgte aber gleichzeitig dafür, dass die Partie endgültig Fahrt aufnahm.

Nur wenige Minuten später hätten die Hamburger erneut in Führung gehen können. Nicolas Capaldo spielte einen starken Pass auf Fabio Vieira, der aus rund 25 Metern abzog. Der Schuss des Portugiesen klatschte allerdings nur an den Pfosten. Freiburg wirkte in dieser Phase anfällig, vor allem wenn der HSV schnell umschaltete.

Dennoch entwickelte sich nach den intensiven Anfangsminuten eine Partie, die vor allem von Zweikämpfen und taktischer Disziplin geprägt war. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Eggestein sah nach einem Foulspiel früh die Gelbe Karte, Capaldo musste nach einem harten Zusammenprall behandelt werden, konnte aber weitermachen.

Die Hamburger hatten leichte Feldvorteile, ohne daraus zwingende Torchancen zu kreieren. Immer wieder versuchte Vieira, aus der Distanz für Gefahr zu sorgen, doch Freiburg verteidigte aufmerksam. In der 31. Minute brachte der Portugiese einen Freistoß von halblinks gefühlvoll auf den zweiten Pfosten. Vušković setzte sich in der Luft durch, brachte jedoch nicht genug Druck hinter den Ball.

Zwischenzeitlich wurde die Stimmung im Stadion von einem medizinischen Notfall auf der Nordtribüne überschattet. Beide Fanlager stellten ihren Support ein, während Sanitäter sich um den Zuschauer kümmerten. Für einige Minuten wirkte die Atmosphäre ungewohnt still. Erst nachdem Entwarnung gegeben werden konnte, kehrten die Gesänge langsam zurück.

Sportlich blieb die Begegnung intensiv, aber chancenarm. Höler versuchte sich aus großer Distanz, verfehlte das Tor jedoch deutlich. Matanović meldete sich kurz vor der Pause nochmals offensiv an, blieb aber harmlos. So ging es mit einem insgesamt gerechten 1:1 in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel kamen beide Teams unverändert zurück auf den Rasen. Der HSV wirkte zunächst etwas frischer und zielstrebiger. Schon in der 48. Minute kombinierte sich Hamburg sehenswert durch das Zentrum. Stange und Capaldo spielten einen starken Doppelpass, ehe Stange zwei Freiburger aussteigen ließ. Atubolu reagierte jedoch stark und verhinderte die erneute Führung.

Die Partie gewann nun wieder deutlich an Tempo. Freiburg meldete sich in der 50. Minute mit einer Großchance zurück. Lukas Kübler zog aus etwa 25 Metern ab und zwang Heuer Fernandes zu einer Glanzparade. Der HSV-Keeper streckte sich lang und lenkte den Ball gerade noch um den Pfosten.

Doch auch die Gastgeber blieben gefährlich. Nur wenig später setzte sich Grønbæk stark über die linke Seite durch und legte quer auf Ransford Königsdörffer. Der Angreifer ließ zunächst Kübler aussteigen, verzog seinen Abschluss aus 13 Metern dann aber knapp.

Die Begegnung wogte nun hin und her. Freiburg brachte mit Höfler und Makengo frische Kräfte, doch der HSV blieb die aktivere Mannschaft. Besonders Nicolas Capaldo und Nicolai Remberg überzeugten mit hoher Laufbereitschaft und aggressivem Pressing.

In der 58. Minute hatte Otto Stange die große Gelegenheit zur Führung. Capaldo spielte einen schönen halbhohen Ball in den Strafraum, Stange versuchte es artistisch per Hacke, verfehlte das Tor jedoch knapp.

Dann kam die Szene des Spiels.

In der 63. Minute bekam der HSV einen Freistoß zentral vor dem Freiburger Tor zugesprochen. Rund 25 Meter Entfernung, eine Position wie gemacht für einen direkten Abschluss. Luka Vušković trat an – wohl wissend, dass es sein möglicherweise letztes Heimspiel im HSV-Trikot sein könnte.

Der junge Verteidiger lief an und schoss kraftvoll aufs Tor. Der Ball wurde noch leicht von Maximilian Eggestein abgefälscht und schlug unhaltbar für Atubolu im Netz ein. Das Volksparkstadion explodierte. Vušković riss sich beim Jubel das Trikot vom Leib und sah dafür die Gelbe Karte, doch das dürfte ihm in diesem Moment vollkommen egal gewesen sein.

Mit der erneuten Führung im Rücken drehte der HSV nun richtig auf. Trainer und Fans spürten, dass Freiburg in dieser Phase verwundbar war. Die Hamburger agierten aggressiv, suchten sofort den Weg nach vorne und wurden dafür belohnt.

In der 65. Minute brachte der HSV mit Fabio Baldé und Rayan Philippe zwei frische Offensivkräfte. Besonders Baldé sollte nur zwei Minuten später zum Matchwinner werden.

Wieder war es Nicolai Remberg, der das Spiel schnell machte. Aus der eigenen Hälfte schlug der Mittelfeldspieler einen präzisen langen Ball auf die rechte Seite. Baldé startete im perfekten Moment, setzte sich gegen die Freiburger Defensive durch und lief alleine auf Atubolu zu. Der Joker blieb eiskalt und schob den Ball aus acht Metern ins kurze Eck.

Mit dem 3:1 schien die Partie entschieden. Das Stadion verwandelte sich in ein Tollhaus. Die Fans feierten lautstark, die Mannschaft wirkte befreit und Freiburg schien kurzzeitig geschlagen.

Die Gäste wechselten daraufhin doppelt und versuchten, noch einmal frische Impulse zu setzen. Derry Scherhant und Anthony Jung kamen neu ins Spiel. Doch zunächst blieb Hamburg die gefährlichere Mannschaft.

In der 84. Minute hätte der HSV beinahe endgültig alles klargemacht. Nach einer kurz ausgeführten Ecke zog Vieira vom rechten Strafraumeck ab. Atubolu konnte den Ball nur unkonventionell nach vorne abwehren. Wenig später griff der Freiburger Keeper sicher zu.

Je näher das Spielende rückte, desto mehr schien sich die Partie zugunsten der Gastgeber zu entwickeln. Viele Zuschauer glaubten bereits an einen entspannten Schlussspurt. Doch Freiburg zeigte noch einmal seine Moral.

In der 90. Minute bekamen die Breisgauer einen Standard zugesprochen. Vincenzo Grifo brachte den Ball hoch in den Strafraum. Igor Matanović setzte sich im Luftduell durch und köpfte aus acht Metern zum 3:2 ein. Plötzlich war die Spannung zurück.

Die letzten Minuten entwickelten sich zu einer echten Nervenschlacht. Freiburg warf alles nach vorne, der HSV verteidigte mit letzter Kraft. Nicolas Capaldo sah ebenso Gelb wie Lucas Höler. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, während die Hamburger Fans ihre Mannschaft lautstark nach vorne schrien.

Felix Zwayer ließ lange nachspielen, was die Nervosität zusätzlich erhöhte. In der fünften Minute der Nachspielzeit bot sich dem HSV die riesige Chance zur Entscheidung. Nach einem schnellen Konter tauchte der eingewechselte Rayan Philippe frei vor Atubolu auf. Doch der Freiburger Schlussmann blieb Sieger und hielt seine Mannschaft im Spiel.

Kurz darauf sorgte ein langer Einwurf von Lienhart nochmals für Gefahr, doch die Hamburger Verteidigung klärte souverän. Schließlich war Schluss. Zwayer pfiff die Partie nach mehr als neun Minuten Nachspielzeit ab.

Mit dem Schlusspfiff kannte der Jubel im Volksparkstadion keine Grenzen mehr. Spieler und Fans feierten gemeinsam einen emotionalen Saisonabschluss. Für den HSV war dieser Sieg weit mehr als nur ein weiteres Erfolgserlebnis. Er war Ausdruck einer Saison, in der sich der Klub nach Jahren der Zweitklassigkeit wieder in der Bundesliga behauptet hat.

Besonders bemerkenswert war dabei die Entwicklung einzelner Spieler. Bakery Jatta erzielte sein erstes Bundesliga-Tor überhaupt und wurde dafür von den Fans gefeiert wie ein langjähriger Held. Luka Vušković zeigte mit seinem Freistoßtreffer und seiner Präsenz in der Defensive einmal mehr, warum er als eines der größten Talente Europas gilt. Nicolai Remberg überzeugte mit zwei starken Vorlagen und enormer Laufarbeit.

Auch Fabio Baldé schrieb an diesem Nachmittag seine eigene Geschichte. Der junge Offensivspieler kam von der Bank und erzielte nur wenige Minuten später sein erstes Saisontor. Genau solche Momente machen Fußballspiele unvergesslich.

Auf Freiburger Seite ragte einmal mehr Igor Matanović heraus. Der Angreifer erzielte beide Treffer für den SCF und stellte die Hamburger Defensive immer wieder vor Probleme. Dennoch reichte seine starke Leistung nicht aus, um zumindest einen Punkt aus Hamburg mitzunehmen.

Für Freiburg bedeutet die Niederlage einen kleinen Rückschlag im Rennen um die internationalen Plätze. Gleichzeitig dürfte der Fokus inzwischen ohnehin zunehmend auf dem bevorstehenden Europa-League-Finale liegen. Trotz der Niederlage zeigte die Mannschaft Moral und kämpfte bis zum Ende.

Der HSV hingegen darf mit großem Optimismus auf die kommende Saison blicken. Nach schwierigen Jahren, zahlreichen Rückschlägen und dem langen Warten auf die Rückkehr in die Bundesliga haben sich die Hamburger in ihrer ersten Saison zurück im Oberhaus respektabel präsentiert. Der direkte Klassenerhalt wurde frühzeitig gesichert, die Mannschaft entwickelte sich im Laufe der Saison sichtbar weiter und präsentierte sich gerade gegen starke Gegner immer wieder konkurrenzfähig.

Dass der HSV nun ausgerechnet im letzten Heimspiel noch einmal einen spektakulären Sieg gegen einen Europa-League-Finalisten feiern konnte, passt perfekt zu dieser emotionalen Saison. Die Fans verabschiedeten ihre Mannschaft mit stehenden Ovationen. Viele blieben noch lange nach dem Abpfiff im Stadion, sangen Vereinslieder und genossen den Moment.

Der Volksparkstadion-Abend hatte alles geboten, was Fußball so besonders macht: Tempo, Leidenschaft, Dramatik, individuelle Geschichten und einen emotionalen Schlussakkord. Für den HSV war es ein würdiger Abschluss einer Saison, die Hoffnung auf mehr macht.

Während die Spieler Ehrenrunden drehten und sich gegenseitig in den Armen lagen, wurde deutlich, wie groß die Erleichterung und die Freude über das Erreichte waren. Der Hamburger SV lebt wieder – und an solchen Nachmittagen fühlt sich der Klub endgültig zurück in der Bundesliga angekommen.