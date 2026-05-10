HSV empfängt SC Freiburg im Volkspark

Hamburg hofft auf einen erfolgreichen Heimabschluss, Freiburg auf wichtige Punkte im Europacuprennen – beste Voraussetzungen für ein stimmungsvolles Bundesliga-Spiel im restlos ausverkauften Volksparkstadion.

57.000 Zuschauer werden erwartet, der Volkspark ist erneut restlos ausverkauft. Damit setzt sich eine bemerkenswerte Serie fort: Sämtliche Heimspiele des HSV waren in dieser Bundesliga-Saison ausverkauft. Der Club und seine Fans haben den Volkspark damit wieder zu einer der stimmungsvollsten Arenen Deutschlands gemacht. Schon seit Tagen herrscht rund um den HSV eine besondere Atmosphäre. Intern wird davon gesprochen, dass der Volkspark „wieder zum Festsaal“ werden soll.

Der Hamburger SV steht vor einem emotionalen Nachmittag. Wenn der SC Freiburg am heutigen Sonntag im Volksparkstadion gastiert, geht es nicht nur um drei Punkte. Für den HSV ist es das letzte Heimspiel einer Saison, die zwischen Euphorie, Rückschlägen und letztlich erfolgreichem Klassenerhalt alles geboten hat. Für Freiburg wiederum ist die Partie ein weiterer wichtiger Schritt in einer außergewöhnlichen Spielzeit, die mit dem Einzug ins Europa-League-Finale bereits Vereinsgeschichte geschrieben hat.

Dabei ist die Ausgangslage sportlich deutlich entspannter als noch vor wenigen Wochen. Durch den 2:1-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt hat der HSV den Klassenerhalt perfekt gemacht. Gleichzeitig profitierte das Team von Merlin Polzin vom Freiburger Remis gegen Wolfsburg und der Niederlage des FC St. Pauli.

Trotz des gesicherten Ligaverbleibs will der HSV die Saison keineswegs austrudeln lassen. Trainer Merlin Polzin betonte vor dem Spiel mehrfach, wie wichtig ihm ein engagierter Auftritt vor eigenem Publikum sei. Besonders die Fans beeindruckten ihn zuletzt nachhaltig. Die Atmosphäre im Volkspark sei „absolute Weltspitze“.

Sportlich verlief die Saison für den HSV allerdings alles andere als geradlinig. Nach dem euphorischen Wiederaufstieg kämpfte die Mannschaft lange gegen die Abstiegszone. Vor allem offensiv fehlte den Hamburgern in vielen Phasen die Durchschlagskraft. Nur 33 erzielte Tore nach 30 Spieltagen sprechen eine deutliche Sprache. Dazu kam eine Reihe bitterer Rückschläge, unter anderem mehrere Verletzungen wichtiger Stammspieler.

Besonders schmerzhaft war immer wieder der Ausfall von Robert Glatzel. Der Angreifer verpasste bereits große Teile der Saison und fällt nun erneut aus. Wegen einer Wadenverletzung wird der Stürmer auch gegen Freiburg nicht zur Verfügung stehen.

Damit könnte die große Stunde von Nachwuchsspieler Otto Stange schlagen. Der 19-Jährige gilt als eines der spannendsten Talente des Vereins und könnte gegen Freiburg erstmals in der Startelf stehen. Dass der HSV trotz des gesicherten Klassenerhalts verstärkt auf junge Spieler setzt, passt zur strategischen Ausrichtung des Clubs.

Auch personell bleibt die Lage angespannt. Miro Muheim arbeitete zwar zuletzt wieder auf dem Trainingsplatz, ein Einsatz gegen Freiburg gilt aber weiterhin als fraglich. Zusätzlich fehlen mehrere Langzeitverletzte.

Freiburg erlebt historische Saison

Trotz aller Probleme zeigte der HSV in den vergangenen Wochen Moral. Der Sieg gegen Frankfurt war dafür exemplarisch. Die Mannschaft wirkte kämpferisch, leidenschaftlich und deutlich stabiler als in vielen Partien zuvor. Gerade zuhause entwickelte sich der Volkspark wieder zu einem echten Faktor. Die Hamburger holten den Großteil ihrer Punkte vor heimischer Kulisse und präsentierten sich dort deutlich mutiger als auswärts.

Nun wartet allerdings ein Gegner, der aktuell wohl die beste Phase seiner Vereinsgeschichte erlebt. Der SC Freiburg reist mit enormem Selbstvertrauen nach Hamburg. Unter Trainer Julian Schuster haben die Breisgauer eine bemerkenswerte Saison gespielt und stehen nicht nur im oberen Tabellenbereich, sondern auch im Finale der Europa League.

Dass die Doppelbelastung zum Problem werden könnte, war in Freiburg zuletzt kaum zu spüren. Vielmehr wirkt das Team gefestigt, eingespielt und mental extrem stabil. Spieler wie Vincenzo Grifo, Lucas Höler oder Maximilian Eggestein prägen weiterhin das Freiburger Spiel, während junge Akteure zunehmend Verantwortung übernehmen.

Vor allem offensiv besitzt Freiburg deutlich mehr Variabilität als der HSV. Mit Igor Matanović verfügt der Sport-Club über einen robusten Zielspieler, während Grifo und Beste über die Außenbahnen für Kreativität sorgen. Dazu kommt die enorme Erfahrung von Matthias Ginter in der Defensive.

Bemerkenswert ist dabei die Ruhe, die der Verein trotz der historischen Erfolge ausstrahlt. Während andere Clubs nach einem europäischen Finaleinzug möglicherweise emotional überdrehen würden, bleibt Freiburg seinem Weg treu. Die Vereinsführung arbeitet weiterhin sachlich, nachhaltig und ohne große öffentliche Inszenierung.

Taktik, Atmosphäre und besondere Ausgangslage

Das Hinspiel dürfte dem HSV allerdings noch unangenehm in Erinnerung sein. Freiburg gewann im Januar mit 2:1 und drehte die Partie nach Hamburger Führung. Schon damals zeigte sich, warum der Sport-Club aktuell zu den stabilsten Mannschaften der Liga gehört.

Interessant wird heute vor allem die Frage sein, wie Freiburg die Belastung nach dem Europapokalspiel wegsteckt. Zwar besitzt der Kader inzwischen mehr Tiefe als in früheren Jahren, doch die Intensität der vergangenen Wochen war enorm. Trainer Julian Schuster dürfte deshalb rotieren, ohne dabei die grundsätzliche Spielidee zu verändern.

Der HSV wiederum wird versuchen, die emotionale Atmosphäre im Volkspark früh auf den Platz zu übertragen. Gerade in Heimspielen gegen große Gegner zeigte die Mannschaft häufig ihre besten Leistungen. Das Publikum könnte dabei ein entscheidender Faktor werden.

Taktisch deutet vieles auf eine intensive Partie hin. Freiburg wird versuchen, mit hohem Pressing und schnellen Seitenwechseln Kontrolle zu gewinnen. Der HSV dürfte dagegen stärker über Umschaltmomente kommen. Ohne Glatzel fehlt allerdings ein klassischer Zielspieler im Zentrum. Deshalb könnten schnelle Kombinationen über die Außenbahnen wichtiger werden.

Besonders spannend wird das Duell im Mittelfeld. Freiburg verfügt dort mit Eggestein und Manzambi über enorme Laufstärke und Spielintelligenz. Der HSV muss versuchen, diese Räume eng zu halten und die Freiburger Ballzirkulation früh zu stören.

Für zusätzliche Brisanz sorgt die besondere Ausgangslage beider Vereine. Während Freiburg weiter von einer Champions-League-Qualifikation träumt und parallel ein europäisches Finale vorbereitet, kann der HSV befreit aufspielen.

Emotionaler Saisonabschluss im Volkspark

Im Umfeld der Hamburger schwingt zudem bereits ein wenig Abschiedsstimmung mit. Medienberichten zufolge könnten mehrere Spieler den Verein im Sommer verlassen. Das heutige Spiel wäre für manche Profis möglicherweise der letzte Auftritt im Volksparkstadion.

Dennoch steht zunächst der sportliche Abschluss im Vordergrund. Der HSV möchte zeigen, dass der Klassenerhalt mehr war als nur ein glücklicher Endspurt. Gegen einen Gegner wie Freiburg könnte die Mannschaft ein wichtiges Signal für die kommende Saison setzen.

Freiburg wiederum will seine außergewöhnliche Spielzeit weiter vergolden. Die Teilnahme am Europa-League-Finale hat den Verein europaweit sichtbar gemacht. Gleichzeitig soll die starke Bundesliga-Saison mit einer Topplatzierung abgeschlossen werden.

Die Rollen sind deshalb klar verteilt: Freiburg reist als Favorit nach Hamburg. Die Formkurve, die individuelle Qualität und die größere Stabilität sprechen aktuell für den Sport-Club. Doch genau darin könnte auch eine Chance für den HSV liegen. Der Druck liegt eher bei den Gästen, während die Hamburger emotional und ohne Existenzangst auftreten können.

Für die Fans dürfte es ohnehin ein besonderer Fußballnachmittag werden. Der Volkspark wird ein letztes Mal in dieser Saison Bundesliga-Atmosphäre erleben, Freiburg bringt eine große Auswärtskulisse mit, und beide Mannschaften stehen für intensive, leidenschaftliche Spiele.

Ob der HSV seine starke Heimstimmung noch einmal in einen großen Abend verwandeln kann oder Freiburg den nächsten Schritt Richtung Königsklasse macht – die Voraussetzungen für ein packendes Bundesliga-Duell könnten kaum besser sein.