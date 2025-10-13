HSV-Elf von Mark Hungerecker zähmt Pönitzer Sturm

Die Defensive triumphiert über die Offensive im Topspiel des 12. Spieltages zwischen der Nummer zwei und drei der Verbandsliga Ost! Der Heikendorfer SV reiste mit erst 8 Gegentoren aus 11 Spielen zu den „Ballermännern“ an der Ostsee. Denn die Mannschaft von Christian Born wies eine erstaunliche Torquote von knapp über 4 Toren pro Spiel auf. Nach 10 Partien trafen die Pönitzer bereits 41 Mal ins Schwarze. Bestwert in der eigenen Spielklasse.

„Der Gegner hat es uns schwer gemacht, unser Spiel aufzuziehen, da sie ab Minute eins jeden Ball leidenschaftlich wegverteidigt haben. Hinzu kommt, dass wir nicht klar in unseren Abläufen waren. Wir haben viel zu große Abstände zwischen den Ketten im Angriffsspiel gehabt“, analysierte Born die erste Offensiv-Nullnummer der Saison seiner Schützlinge.

Seine Mannschaft schießt zum ersten Mal in dieser Saison eine Fahrkarte - Cheftrainer Christian Born (SVG Pönitz). – Foto: Ismail Yesilyurt

„Am Ende ein verdienter Sieg für uns. Ist genau das eingetreten, was uns auch schon gedacht haben und erwartet haben. Intensives Match über 90 Minuten. Viele Zweikämpfe – intensiv geführte Zweikämpfe. Relativ viel Tempo im Spiel“, ließ Mark Hungerecker das Spiel Revue passieren. Sein HSV zeigte eine hochkonzentrierte und mehr als solide Vorstellung. Wobei die Gäste aus dem Osten von Kiel zunächst sehr effektiv bei ihrer Verwertung der Möglichkeiten im ersten Abschnitt sind. „Wir machen zwei Fehler in den ersten 20 Minuten und werden bestraft. Das darf uns so nicht passieren und das wissen wir. Gehört aber auch zum Reifeprozess dazu“, so der SVG-Cheftrainer, „wenn unser Lattentreffer von Herzog ins Tor geht, dann könnte das Spiel nochmal eine andere Wendung nehmen, aber genau so hatten wir Glück mit zweimal Alu gegen uns.“ So blieb es nach der Möglichkeit von Oscar Herzog kurz vor der Pause ans Torgebälk beim 2:0 zur Pause für die Gäste.

Die Mannschaft von Mark Hungerecker ist schwer zu knacken. – Foto: Ismail Yesilyurt