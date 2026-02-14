HSV dreht das Spiel und ringt Union in der Nachspielzeit nieder

Der Hamburger SV hat in einem hochdramatischen und phasenweise wilden Bundesligaabend den 1. FC Union Berlin mit 3:2 (2:1) niedergerungen. Vor ausverkauftem Haus im Volkspark erlebten die Zuschauer ein Spiel, das lange auf Messers Schneide stand, mehrere emotionale Wendepunkte bot und in der Schlussphase noch einmal lichterloh brannte.

Abtasten, Tempo, erste Warnsignale

Union hatte Anstoß und suchte früh den Weg nach vorn, doch nach ein paar lebhaften Anfangsminuten verfiel die Partie zunächst in eine Abtastphase. Beide Mannschaften standen kompakt, intensive Zweikämpfe bestimmten das Bild, klare Abschlüsse blieben Mangelware.

Die erste richtig große Szene gehörte dann aber dem HSV: Nach schnellem Umschalten tauchte Bakery Jatta frei vor Frederik Rønnow auf, doch der Union-Keeper reagierte stark und lenkte zur Ecke. Es war ein früher Hinweis darauf, wie gefährlich die Hausherren im Umschaltspiel werden konnten.

Elfmeter bringt Union in Front

Lange passierte anschließend wenig – bis eine umstrittene Szene das Stadion elektrisierte. Nach einem Zweikampf mit Andrej Ilić zeigte Schiedsrichter Florian Badstübner auf den Punkt. Trotz Diskussionen und der Frage, ob der Kontakt überhaupt ausreichend war, blieb es bei der Entscheidung.

Leopold Querfeld trat an und verwandelte eiskalt. Flach unten rechts, keine Chance für Daniel Heuer Fernandes – 0:1 in der 28. Minute.

Königsdörffer gleicht sehenswert aus

Der Rückstand wirkte wie ein Weckruf für die Rothosen. Plötzlich lief der Ball schneller, die Wege wurden klarer, und mit Tempo ging es immer wieder in die Spitze. Nach einem Ballgewinn schaltete der HSV mustergültig um: Über mehrere Stationen landete der Ball schließlich bei Ransford Königsdörffer, der aus rund elf Metern halbrechter Position gegen die Laufrichtung von Rønnow ins lange Eck einschob – 1:1 (36.).

Das Spiel war wieder offen, und der HSV nun klar tonangebend.

Erst der Fehlschuss – dann der Nackenschlag

Die Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte es dann in sich und lieferte Szenen, die man so schnell nicht vergisst.

Zunächst verschätzte sich Heuer Fernandes bei einem hohen Ball komplett. Ilić stand plötzlich vor dem leeren Tor – und setzte den Versuch tatsächlich am langen Eck vorbei (45.+1). Ungläubiges Raunen, fassungslose Gesichter, selbst viele HSV-Fans konnten ihr Glück kaum glauben.

Quasi im Gegenzug folgte die brutale Strafe für Union. Jatta brachte eine scharfe Hereingabe, Nicolás Capaldo zog sofort ab. Rønnow war zwar noch mit dem Fuß dran, doch der Ball sprang von der Unterkante der Latte hinter die Linie – 2:1 (45.+2). Spiel gedreht.

Union bemüht, HSV effizient

Nach dem Wiederanpfiff versuchten die Berliner, die Kontrolle zu übernehmen. Sie hatten mehr Ballbesitz, rückten höher, suchten Abschlüsse. Doch richtig zwingend wurde es selten, weil der HSV leidenschaftlich verteidigte und immer wieder Nadelstiche setzte.

Die klareren Chancen hatten sogar erneut die Gastgeber. Vor allem Königsdörffer blieb ein permanenter Unruheherd mit seiner Geschwindigkeit.

Die Vorentscheidung per Solo

In der 82. Minute schlug der HSV dann womöglich entscheidend zu. Ein abgefangener Pass leitete den nächsten Konter ein. Königsdörffer schnappte sich den Ball, ließ Leopold Querfeld im Dribbling stehen und zog trotz leicht spitzen Winkels aus 14 Metern ab. Der Schuss rauschte unhaltbar ins lange Eck – 3:1. Ekstase im Volkspark.

Ilić trifft – und plötzlich zittert der HSV

Wer dachte, das sei es gewesen, wurde eines Besseren belehrt. Union warf noch einmal alles hinein. Nach einem Querschläger kam der Ball über links scharf in die Mitte, wo Ilić dieses Mal die Nerven behielt und aus kurzer Distanz per Kopf zum 2:3 traf (89.).

Sechs Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt. Die Gäste drückten, jeder hohe Ball sorgte für Atemstillstand, doch der HSV brachte die Führung mit viel Einsatz und letzter Konsequenz über die Linie.

Schlussgedanke

Ein packender Fußballabend mit allem, was dazugehört: strittige Entscheidungen, Aluminium, ein historischer Fehlschuss und eiskalte Konter. Der HSV belohnte sich für seine Effizienz und seinen Glauben an die eigenen Stärken, während Union vor allem die Szene kurz vor der Pause wohl noch lange verfolgen dürfte.