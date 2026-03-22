HSV demütigt Altona 93, Bremer SV sammelt wichtige Punkte in Hannover Regionalliga Nord: Die Übersicht aller Partien des 27. Spieltags von red · Heute, 16:10 Uhr · 0 Leser

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In der Regionalliga Nord ging es heute zum Abschluss vom 27. Spieltag noch einmal um wichtige Weichenstellungen im Klassement. Während an der Tabellenspitze die Entscheidung bereits am Vortag vertagt wurde, kämpften die Teams im Verfolgerfeld und im Tabellenkeller mit großer Leidenschaft um jeden Meter Boden. Die Zuschauer erlebten eine Mischung aus individueller Klasse, defensiver Disziplin und der bitteren Realität des Abstiegskampfes, die die betroffenen Vereine emotional sichtlich forderte.

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Der VfB Lübeck feierte vor 770 Zuschauern einen deutlichen Auswärtssieg beim Aufsteiger FSV Schöningen. Die Gäste gingen bereits in der 10. Minute durch Bjarne Pfundheller mit 0:1 in Führung. Lübeck baute den Vorsprung in der 29. Minute durch Manuel Farrona-Pulido auf 0:2 aus. Eine Vorentscheidung fiel in der 54. Minute, als Tom-Luca Winter aufseiten der Schöninger die Rote Karte sah. Einen Ellfmeter verwandelte Ali Wissam Abu-Alfa in der 55. Minute zum 0:3. Den Schlusspunkt setzte Dardan Karimani in der 61. Minute mit dem Treffer zum 0:4-Endstand. ---

In einem hochemotionalen Duell musste der Aufstiegsaspirant VfB Oldenburg einen herben Dämpfer bei der Reserve von Hannover 96 hinnehmen. Hannover erwischte einen Blitzstart, als Tom Hobrecht in der 4. Minute das 1:0 erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Montell Ndikom in der 42. Minute auf 2:0. Oldenburg bewies jedoch Moral und kam durch einen Doppelschlag unmittelbar nach dem Seitenwechsel zurück: Mats Facklam traf in der 46. Minute zum 2:1, bevor Rafael Brand in der 49. Minute den Ausgleich zum 2:2 markierte. Die Hoffnung der Gäste auf eine komplette Wende erhielt in der 70. Minute einen Rückschlag, als Aurel Loubongo des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl geriet Oldenburg erneut in Rückstand; Mustafa Abdullatif verwandelte in der 83. Minute einen Foulelfmeter zum 3:2-Sieg für Hannover. ---

Vor 915 Zuschauern lieferten sich der TuS Blau-Weiß Lohne und der BSV Kickers Emden einen zähen Kampf um wichtige Punkte. Die Gäste aus Emden gingen kurz vor der Halbzeitpause durch Tobias Steffen in Führung, der in der 40. Minute das 0:1 erzielte. Lohne stemmte sich in der zweiten Halbzeit leidenschaftlich gegen die drohende Niederlage und suchte immer wieder den Weg nach vorne. Der Einsatz der Hausherren wurde schließlich spät belohnt: Justus Conrady markierte in der 85. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand und sicherte seinem Team damit einen wichtigen Zähler im Tabellenkeller. ---

Vor 1297 Zuschauern lieferten sich der SC Weiche Flensburg 08 und der FC St. Pauli II eine intensive Auseinandersetzung. Die Gäste aus Hamburg, die jeden Punkt im Abstiegskampf benötigen, gingen in der 39. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Adem Podrimaj mit 0:1 in Führung. Die Freude der Kiezkicker währte jedoch nur bis kurz vor dem Pausenpfiff. In der 45.+1 Minute erzielte Ibrahim Bashiru Ali den Ausgleich zum 1:1 für die Flensburger. Trotz der Bemühungen beider Mannschaften in der zweiten Halbzeit fielen keine weiteren Treffer. ---

Der SV Meppen demonstrierte beim 1. FC Phönix Lübeck seine aktuelle Formstärke und festigte mit einem deutlichen Auswärtssieg die Tabellenführung. Die Emsländer übernahmen früh die Spielkontrolle und gingen in der 28. Minute durch Julian Ulbricht mit 0:1 in Führung. Nur zwei Minuten später, in der 30. Minute, erhöhte Oliver Schmitt auf 0:2. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Meppen stark. Leon Tasov markierte in der 65. Minute das 0:3, bevor Ersin Zehir in der 77. Minute mit dem Treffer zum 0:4 den Endstand herstellte. ---

Eine bittere Enttäuschung musste der Tabellenzweite SV Drochtersen/Assel beim SV Werder Bremen II verkraften. Vor 407 Zuschauern entwickelte sich eine zähe Partie, in der Drochtersen die Chance verpasste, den Anschluss an die Spitze zu halten. Lange Zeit sah es nach einem torlosen Unentschieden aus, doch in der Nachspielzeit folgte der entscheidende Schlag der Bremer. In der 90.+3 Minute erzielte Kevin Manthey das Tor zum 1:0-Sieg für die Werder-Reserve. ---

Vor 820 Zuschauern entwickelte sich an der Elbe ein hochemotionales Duell, das maßgeblich von einem Akteur geprägt wurde. Der Hamburger SV II zeigte gegen den Aufsteiger Altona 93 eine dominante Vorstellung, auch wenn der Start zunächst einen Rückschlag bereithielt. Maurice Boakye scheiterte in der 21. Minute mit einem Foulelfmeter und verpasste die frühe Führung. Doch der Angreifer ließ sich nicht beirren und leitete wenig später den Torreigen ein: Maurice Boakye erzielte in der 26. Minute das 1:0. Nur kurze Zeit später baute der HSV II den Vorsprung aus, als Niklas Tuppeck in der 33. Minute zum 2:0 traf. Im zweiten Durchgang setzte Maurice Boakye seine Gala fort und erhöhte in der 65. Minute auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte erneut Maurice Boakye, der in der 81. Minute mit seinem dritten Treffer den 4:0-Endstand markierte. ---

In einer kampfbetonten Partie musste der FC Eintracht Norderstedt einen Dämpfer im Ringen um den Klassenerhalt hinnehmen. Der SSV Jeddeloh agierte als abgeklärter Gast und nutzte seine Gelegenheiten konsequent aus. Den entscheidenden Treffer der Partie erzielte Tobias Bothe bereits in der 17. Minute zum 0:1. In der Folge versuchte Norderstedt zwar alles, um den Ausgleich zu erzwingen, doch die Defensive der Gäste stand stabil. ---