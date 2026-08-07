HSV-Comeback verpasst: Nach 0:3-Rückstand wird es in Emden wieder eng

HSV-Pleite zum Auftakt. – Foto: Imago Images

Der Hamburger SV II hat sein erstes Saisonspiel in der Regionalliga Nord verloren. Nach der Verschiebung des Derbys gegen den Eimsbütteler TV musste sich die Mannschaft von Trainer Lukas Anderer beim BSV Kickers Emden mit 2:3 geschlagen geben. Vor 2700 Zuschauern verschlief der HSV II vor allem die Anfangsphase und geriet früh auf die Verliererstraße.

Die Partie begann aus Hamburger Sicht denkbar schlecht. Schon in der 2. Minute brachte Nick Stepantsev die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Emden nutzte den Schwung des frühen Treffers und blieb über weite Strecken der ersten Halbzeit die gefährlichere Mannschaft. Kurz vor der Pause erhöhte Theo Schröder auf 2:0 (41.) und stellte die Weichen weiter auf Heimsieg. Nach dem Seitenwechsel wurde die Aufgabe noch größer: Erneut Schröder traf in der 52. Minute zum 3:0 für Emden.

HSV II macht es spät noch einmal spannend

Lange deutete alles auf einen klaren Erfolg der Kickers hin, doch der HSV II gab sich nicht auf. In der Schlussphase kamen die Hamburger noch einmal zurück. Radin Amadou verkürzte in der 83. Minute auf 1:3, nur vier Minuten später traf der eingewechselte Finn Barkowsky zum 2:3 (87.).

Plötzlich war die Partie wieder offen. Emden musste den sicher geglaubten Sieg über die Zeit bringen, während der HSV II auf den späten Ausgleich drängte. Der dritte Treffer gelang den Gästen jedoch nicht mehr.

Für den BSV Kickers Emden ist es nach dem 4:4 zum Auftakt beim HSC Hannover der erste Saisonsieg. Der Hamburger SV II hingegen startet ohne Punkte und muss sich ärgern, dass die starke Schlussphase nach einem schwachen Beginn nicht mehr belohnt wurde.

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ETV vor Rückkehr in die Regionalliga Für den ETV wird es am Samstag ernst. Der Aufsteiger tritt bei SC Weiche Flensburg 08 an und kehrt damit auf die Regionalliga-Bühne zurück. Weiche startete mit einem 1:1 beim VfB Lübeck solide in die Saison und dürfte für den ETV direkt ein echter Gradmesser werden. Für die Mannschaft von Can Timo Schultz geht es darum, nach der erfolgreichen Relegation schnell in der neuen Liga anzukommen. Im Duell in Flensburg trifft Eimsbüttel außerdem auf drei bekannte Gesichter: Erolind Krasniqi, Nick Selutin und Brandolf Duah, die allesamt vom Oberliga-Meister ETSV Hamburg zu Weiche wechselten. St. Pauli II will Reaktion zeigen Deutlich mehr Druck hat der FC St. Pauli II. Nach dem wilden 4:6 beim Aufsteiger SV Todesfelde empfängt die U23 am Sonntag den Bremer SV. Offensiv zeigte St. Pauli zum Auftakt zwar Qualität, defensiv waren sechs Gegentore aber ein klares Warnsignal. Gegen Bremen, das mit 0:3 gegen Hannover 96 II startete, bietet sich direkt die Chance zur Korrektur. Der FC Eintracht Norderstedt reist derweil zum FSV Schöningen. Nach dem späten 2:2 gegen SV Atlas Delmenhorst will Norderstedt den ersten Sieg nachlegen. Schöningen ist nach dem 2:0 bei SSV Jeddeloh allerdings mit Rückenwind gestartet.

Liveticker: SC Weiche Flensburg - Eimsbütteler TV

Heute, 14:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 Eimsbütteler TV ETV Hamburg 3 1 PUSH

________________ Liveticker: FSV Schöningen - Eintracht Norderstedt

Morgen, 15:00 Uhr FSV Schöningen Schöningen FC Eintracht Norderstedt Norderstedt 15:00 live PUSH

________________ Liveticker: FC St. Pauli II - Bremer SV

Das sind die nächsten Spieltage

Di., 11.08.26 19:00 Uhr VfB Lübeck - VfB Oldenburg

Mi., 12.08.26 18:00 Uhr Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Eimsbütteler TV - FSV Schöningen

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr HSC Hannover - SV Atlas Delmenhorst

Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - BSV Kickers Emden

Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SSV Jeddeloh - FC St. Pauli II

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr Hamburger SV II - SV Todesfelde

Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - Hannover 96 II

Mi., 19.08.26 18:30 Uhr SV Werder Bremen II - SC Weiche Flensburg 08



4. Spieltag

Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - SSV Jeddeloh

Sa., 15.08.26 18:00 Uhr BSV Kickers Emden - Eimsbütteler TV

Sa., 15.08.26 18:00 Uhr VfB Oldenburg - FC Eintracht Norderstedt

Sa., 15.08.26 19:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - VfB Lübeck

So., 16.08.26 14:00 Uhr Hamburger SV II - SV Drochtersen/Assel

So., 16.08.26 14:00 Uhr FC St. Pauli II - SV Werder Bremen II

So., 16.08.26 14:00 Uhr Hannover 96 II - SV Atlas Delmenhorst

So., 16.08.26 15:00 Uhr Bremer SV - HSC Hannover

So., 16.08.26 15:00 Uhr FSV Schöningen - SV Todesfelde