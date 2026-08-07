 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

HSV-Comeback verpasst: Nach 0:3-Rückstand wird es in Emden wieder eng

Der Hamburger SV II startet mit einer Niederlage in die Regionalliga Nord. Beim BSV Kickers Emden liegt die Mannschaft schon 0:3 zurück, macht es spät aber noch einmal spannend.

von red · Gestern, 23:35 Uhr · 0 Leser
HSV-Pleite zum Auftakt.
HSV-Pleite zum Auftakt. – Foto: Imago Images

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St. Pauli II

Der Hamburger SV II hat sein erstes Saisonspiel in der Regionalliga Nord verloren. Nach der Verschiebung des Derbys gegen den Eimsbütteler TV musste sich die Mannschaft von Trainer Lukas Anderer beim BSV Kickers Emden mit 2:3 geschlagen geben. Vor 2700 Zuschauern verschlief der HSV II vor allem die Anfangsphase und geriet früh auf die Verliererstraße.

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Früher Rückstand in Emden

Gestern, 19:00 Uhr
BSV Kickers Emden
BSV Kickers EmdenKick. Emden
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
3
2
+Video

Die Partie begann aus Hamburger Sicht denkbar schlecht. Schon in der 2. Minute brachte Nick Stepantsev die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Emden nutzte den Schwung des frühen Treffers und blieb über weite Strecken der ersten Halbzeit die gefährlichere Mannschaft. Kurz vor der Pause erhöhte Theo Schröder auf 2:0 (41.) und stellte die Weichen weiter auf Heimsieg. Nach dem Seitenwechsel wurde die Aufgabe noch größer: Erneut Schröder traf in der 52. Minute zum 3:0 für Emden.

HSV II macht es spät noch einmal spannend

Lange deutete alles auf einen klaren Erfolg der Kickers hin, doch der HSV II gab sich nicht auf. In der Schlussphase kamen die Hamburger noch einmal zurück. Radin Amadou verkürzte in der 83. Minute auf 1:3, nur vier Minuten später traf der eingewechselte Finn Barkowsky zum 2:3 (87.).

Plötzlich war die Partie wieder offen. Emden musste den sicher geglaubten Sieg über die Zeit bringen, während der HSV II auf den späten Ausgleich drängte. Der dritte Treffer gelang den Gästen jedoch nicht mehr.

Für den BSV Kickers Emden ist es nach dem 4:4 zum Auftakt beim HSC Hannover der erste Saisonsieg. Der Hamburger SV II hingegen startet ohne Punkte und muss sich ärgern, dass die starke Schlussphase nach einem schwachen Beginn nicht mehr belohnt wurde.

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ETV vor Rückkehr in die Regionalliga

Für den ETV wird es am Samstag ernst. Der Aufsteiger tritt bei SC Weiche Flensburg 08 an und kehrt damit auf die Regionalliga-Bühne zurück. Weiche startete mit einem 1:1 beim VfB Lübeck solide in die Saison und dürfte für den ETV direkt ein echter Gradmesser werden. Für die Mannschaft von Can Timo Schultz geht es darum, nach der erfolgreichen Relegation schnell in der neuen Liga anzukommen. Im Duell in Flensburg trifft Eimsbüttel außerdem auf drei bekannte Gesichter: Erolind Krasniqi, Nick Selutin und Brandolf Duah, die allesamt vom Oberliga-Meister ETSV Hamburg zu Weiche wechselten.

St. Pauli II will Reaktion zeigen

Deutlich mehr Druck hat der FC St. Pauli II. Nach dem wilden 4:6 beim Aufsteiger SV Todesfelde empfängt die U23 am Sonntag den Bremer SV. Offensiv zeigte St. Pauli zum Auftakt zwar Qualität, defensiv waren sechs Gegentore aber ein klares Warnsignal. Gegen Bremen, das mit 0:3 gegen Hannover 96 II startete, bietet sich direkt die Chance zur Korrektur.

Der FC Eintracht Norderstedt reist derweil zum FSV Schöningen. Nach dem späten 2:2 gegen SV Atlas Delmenhorst will Norderstedt den ersten Sieg nachlegen. Schöningen ist nach dem 2:0 bei SSV Jeddeloh allerdings mit Rückenwind gestartet.

Liveticker: SC Weiche Flensburg - Eimsbütteler TV

Heute, 14:00 Uhr
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV Hamburg
3
1

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Liveticker: FSV Schöningen - Eintracht Norderstedt

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
15:00live

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Liveticker: FC St. Pauli II - Bremer SV

Morgen, 14:00 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
14:00

Das sind die nächsten Spieltage

Di., 11.08.26 19:00 Uhr VfB Lübeck - VfB Oldenburg
Mi., 12.08.26 18:00 Uhr Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Eimsbütteler TV - FSV Schöningen
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr HSC Hannover - SV Atlas Delmenhorst
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - BSV Kickers Emden
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SSV Jeddeloh - FC St. Pauli II
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr Hamburger SV II - SV Todesfelde
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - Hannover 96 II
Mi., 19.08.26 18:30 Uhr SV Werder Bremen II - SC Weiche Flensburg 08

4. Spieltag
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - SSV Jeddeloh
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr BSV Kickers Emden - Eimsbütteler TV
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr VfB Oldenburg - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 15.08.26 19:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - VfB Lübeck
So., 16.08.26 14:00 Uhr Hamburger SV II - SV Drochtersen/Assel
So., 16.08.26 14:00 Uhr FC St. Pauli II - SV Werder Bremen II
So., 16.08.26 14:00 Uhr Hannover 96 II - SV Atlas Delmenhorst
So., 16.08.26 15:00 Uhr Bremer SV - HSC Hannover
So., 16.08.26 15:00 Uhr FSV Schöningen - SV Todesfelde

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