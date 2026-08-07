HSV-Comeback verpasst: Nach 0:3-Rückstand wird es in Emden wieder eng

Der Hamburger SV II hat sein erstes Saisonspiel in der Regionalliga Nord verloren. Nach der Verschiebung des Derbys gegen den Eimsbütteler TV musste sich die Mannschaft von Trainer Lukas Anderer beim BSV Kickers Emden mit 2:3 geschlagen geben. Vor 2700 Zuschauern verschlief der HSV II vor allem die Anfangsphase und geriet früh auf die Verliererstraße.
Die Partie begann aus Hamburger Sicht denkbar schlecht. Schon in der 2. Minute brachte Nick Stepantsev die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Emden nutzte den Schwung des frühen Treffers und blieb über weite Strecken der ersten Halbzeit die gefährlichere Mannschaft. Kurz vor der Pause erhöhte Theo Schröder auf 2:0 (41.) und stellte die Weichen weiter auf Heimsieg. Nach dem Seitenwechsel wurde die Aufgabe noch größer: Erneut Schröder traf in der 52. Minute zum 3:0 für Emden.
Lange deutete alles auf einen klaren Erfolg der Kickers hin, doch der HSV II gab sich nicht auf. In der Schlussphase kamen die Hamburger noch einmal zurück. Radin Amadou verkürzte in der 83. Minute auf 1:3, nur vier Minuten später traf der eingewechselte Finn Barkowsky zum 2:3 (87.).
Plötzlich war die Partie wieder offen. Emden musste den sicher geglaubten Sieg über die Zeit bringen, während der HSV II auf den späten Ausgleich drängte. Der dritte Treffer gelang den Gästen jedoch nicht mehr.
Für den BSV Kickers Emden ist es nach dem 4:4 zum Auftakt beim HSC Hannover der erste Saisonsieg. Der Hamburger SV II hingegen startet ohne Punkte und muss sich ärgern, dass die starke Schlussphase nach einem schwachen Beginn nicht mehr belohnt wurde.
Di., 11.08.26 19:00 Uhr VfB Lübeck - VfB Oldenburg
Mi., 12.08.26 18:00 Uhr Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Eimsbütteler TV - FSV Schöningen
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr HSC Hannover - SV Atlas Delmenhorst
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - BSV Kickers Emden
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SSV Jeddeloh - FC St. Pauli II
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr Hamburger SV II - SV Todesfelde
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - Hannover 96 II
Mi., 19.08.26 18:30 Uhr SV Werder Bremen II - SC Weiche Flensburg 08
4. Spieltag
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - SSV Jeddeloh
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr BSV Kickers Emden - Eimsbütteler TV
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr VfB Oldenburg - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 15.08.26 19:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - VfB Lübeck
So., 16.08.26 14:00 Uhr Hamburger SV II - SV Drochtersen/Assel
So., 16.08.26 14:00 Uhr FC St. Pauli II - SV Werder Bremen II
So., 16.08.26 14:00 Uhr Hannover 96 II - SV Atlas Delmenhorst
So., 16.08.26 15:00 Uhr Bremer SV - HSC Hannover
So., 16.08.26 15:00 Uhr FSV Schöningen - SV Todesfelde