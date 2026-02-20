HSV Bus im Stau! Partie Mainz 05 vs Hamburger SV erst ab 19:40 Uhr

Der Bus steht still, der Anpfiff wird sich um ca. 10 Minuten verspäten. – Foto: Scharer

Laut der Mopo Rund hat der HSV rund eine Stunde vor dem geplanten Bundesliga-Spiel bei Mainz 05 das Stadion noch nicht erreicht. Grund: Die Hamburger steckten im Verkehrsstau. Daher kann die ursprünglich geplante Anstoßzeit um 20:30 Uhr nicht eingehalten werden. Offiziell wird der Start nun um zehn Minuten verschoben – das Spiel beginnt also jetzt um 20:40 Uhr.