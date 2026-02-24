HSV Barmbek-Uhlenhorst verlängert mit Trainer Michael Koss

HSV Barmbek-Uhlenhorst macht weiter mit Michael Koss. – Foto: Steffi Rathje

Koss ist seit Juli 2022 im Amt und wird auch weiter die Erstvertretung des Landesligisten federführend verantworten. „Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison als Trainer bei BU tätig zu sein. Mittlerweile bin ich seit zehn Jahren als Trainer im Verein und fühle mich hier nach wie vor absolut am richtigen Ort. In den Gesprächen mit dem Vorstand ist erneut deutlich geworden, wie groß die gegenseitige Wertschätzung zwischen Vorstand und Trainerteam ist. Sowohl auf der gemeinsamen Wertebasis als auch bei der sportlichen Idee für die Mannschaft gibt es eine sehr hohe Übereinstimmung. Die kommende Saison wird voraussichtlich eine Qualifikationsrunde für die neu angestrebte Verbandsliga in Hamburg sein. Auf diesem Weg dorthin möchte ich die Mannschaft weiterhin begleiten und gemeinsam die nächsten Entwicklungsschritte gehen", teilt er bei der Verkündung mit.

Verein steht hinter Koss

Vorstandsmitglied Martin Kahl spricht für den HSV: „Als Verein haben wir vor einigen Jahren eine Neuausrichtung vollzogen und beschreiten seitdem bewusst einen nachhaltigen und bodenständigen Weg. Wir arbeiten fortlaufend an der Verbesserung unserer Rahmenbedingungen. Dennoch können und wollen wir keine derartigen finanziellen Anreize bieten, die mit denen anderer ambitionierter Vereine vergleichbar wären. Dies gilt es in der Definition und Bewertung unserer sportlichen Ziele, die weiterhin ehrgeizig bleiben, zu berücksichtigen. Umso mehr schätzen wir es, dass unser Cheftrainer diesen Weg mit Überzeugung, Akribie und vollem Engagement mitgeht. Von seiner fachlichen Kompetenz sind wir überzeugt."