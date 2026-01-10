HSTM Witten: Kraus dreht auf – wer kann Herbede stoppen?

Ob wir die jungen Ultras des SV Herbede am 2. Turniertag erleben werden? – Foto: Harald Szczygiol

Die Wittener Hallenstadtmeisterschaft ist am Samstag in der Husemann-Sporthalle mit intensiven, torreichen und teils hoch emotionalen Vorrundenspielen gestartet. Schon früh füllten sich die Ränge, sportlich bekamen die Zuschauer genau das geboten, was im Vorfeld erwartet worden war: klare Favoritensiege, enge Gruppenentscheidungen, viele Tore und auch einige hitzige Szenen, die den Hallenfußball einmal mehr in all seinen Facetten zeigten. Nach Abschluss der Vorrunde stehen die acht Mannschaften fest, die am Sonntag um den Einzug ins Halbfinale und letztlich um den Titel kämpfen. Bereits in den ersten Spielen des Tages setzte der SV Herbede ein deutliches Ausrufezeichen. Gegen den Hammerthaler SV feierte der Titelverteidiger einen auch in dieser Höhe verdienten 9:0-Erfolg. Michael Kraus traf dabei dreimal, außerdem waren Giacomo Serrone, Christian Buth, Niklas Lohkamp, Leonard Putz, Tom Hofmann sowie Torhüter Max Hoffmann erfolgreich, hinzu kam ein Eigentor des Gegners. Auch im zweiten Gruppenspiel ließ der SVH nichts anbrennen und setzte sich mit 4:2 gegen den TuS Stockum durch. Kraus erzielte erneut zwei Treffer, die weiteren Tore steuerten Christian Buth und Niklas Lohkamp bei, während Philipp Rehbein den Schlusspunkt setzte. Zum Abschluss der Vorrunde folgte ein weiteres klares Resultat: Gegen den SV Bommern II gewann Herbede mit 6:1, erneut mit drei Treffern von Kraus. Mit 19:3 Toren und neun Punkten zog der Titelverteidiger souverän als Gruppensieger in die Zwischenrunde ein. Hinter den Herbedern sicherte sich der TuS Stockum durch einen 6:1-Erfolg gegen den Hammerthaler SV Rang zwei und ebenfalls das Weiterkommen.

In Gruppe B entwickelte sich ein spannendes und ausgeglichenes Rennen. Zum Auftakt trennten sich der FSV Witten und der SV Herbede II 2:2, wobei Edin Kaplan mit zwei späten Treffern für den FSV ausglich, nachdem Gjemal Peja und Max Peters die Herbedener Reserve in Führung gebracht hatten. Auch zwischen TuRa Rüdinghausen und der DJK TuS Ruhrtal II fielen zahlreiche Tore, am Ende stand ein spektakuläres 4:4. Rüdinghausen setzte sich anschließend mit 4:2 gegen den FSV Witten durch und hielt damit alle Optionen offen. Die Herbedener Zweite verschaffte sich mit einem klaren 6:0 gegen Ruhrtal II eine ausgezeichnete Ausgangslage, ehe es im direkten Duell mit TuRa Rüdinghausen zur Entscheidung kam. Das 2:2 reichte beiden Teams für den Einzug in die Zwischenrunde, aufgrund des besseren Torverhältnisses landete Herbede II auf Platz eins der Gruppe, TuRa folgte als Zweiter. Trotz eines 8:3-Erfolgs im letzten Spiel gegen Ruhrtal II schied der FSV Witten als Gruppendritter aus. Deutlich turbulenter verlief die Vorrunde in Gruppe C. Der Türkische SV startete stark und führte zum Auftakt gegen den TuS Stockum II bereits mit 2:0, musste sich am Ende jedoch mit einem 3:3 zufriedengeben. Auch gegen den TuS Heven zeigte der TSV eine engagierte Leistung und kam zu einem 2:2, womit man weiterhin gute Chancen auf das Weiterkommen hatte. Der TuS Heven hatte zuvor mit einem souveränen 6:0-Erfolg gegen die SF Schnee seine Ambitionen unterstrichen, während Stockum II Schnee deutlich mit 7:1 bezwang. Somit kam es im abschließenden Spiel zwischen dem Türkischen SV und den SF Schnee zu einer echten Endspiel-Konstellation. Der TSV benötigte einen sehr hohen Sieg und führte bereits mit 6:0, ehe das Spiel nach einem Platzverweis gegen einen zuvor verwarnten Spieler eine entscheidende Wendung nahm. In der Folge sah ein weiterer Akteur die Rote Karte, die Ordnung ging verloren und die SF Schnee kamen noch zu zwei Treffern. Durch das 6:2 verpasste der Türkische SV den Gruppensieg und schied aufgrund des Torverhältnisses als Dritter aus, während der TuS Stockum II und der TuS Heven in die Zwischenrunde einzogen.