Allgemeines
Am Sonntag geht es in Oberhausen um den Hallentitel.
Am Sonntag geht es in Oberhausen um den Hallentitel. – Foto: Marcel Eichholz

HStM Oberhausen Endrunde live: Ticker, Tore, FuPa.tv und Stream

Nur noch 16 Mannschaften sind im Rennen um den Hallentitel in Oberhausen. Wir liefern euch Ticker, Tore, FuPa.tv und einen Stream.

Der Tag der Entscheidung bei der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen steht an. Nach zwei intensiven Vorrunden-Tagen geht es nun in die alles entscheidende Endrunde, in der die verbliebenen 16 Mannschaften um den Titel spielen. FuPa Niederrhein begleitet das Turnier ausführlich mit einem Ticker, FuPa.tv sowie einem Livestream. Klickt euch gerne rein.

>>> Ihr kriegt nicht genug vom Hallenfußball? FuPa Niederrhein lädt auf seinem Youtube-Kanal komplette Spiele und Streams von Turnieren hoch. Schaut gerne vorbei.

So läuft die Endrunde der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen

>>> Hier geht es zum Livestream

Gruppe A: TSV Safakspor, VfR Oberhausen, SC Eintracht Oberhausen, DJK Adler Oberhausen

Gruppe B: DJK Arminia Lirich, SC Buschhausen, Grün-Weiß Holten, 1. FC Hirschkamp

Gruppe C: DJK Arminia Klosterhardt, Spvgg Sterkrade-Nord, SuS 21 Oberhausen, FC Sterkrade 72

Gruppe D: SpVgg Sterkrade 06/07, SC 1920 Oberhausen, Sportfreunde Königshardt, SV Sarajevo Oberhausen

>>> Alle News zur HStM Oberhausen

Das ist der Spielplan

Gruppe A
So., 18.01.26 10:00 Uhr DJK Adler Oberhausen - VfR 08 Oberhausen

Gruppe B
So., 18.01.26 10:12 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - 1. FC Hirschkamp

Gruppe C
So., 18.01.26 10:24 Uhr SuS 21 Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord

Gruppe D
So., 18.01.26 10:36 Uhr SC 1920 Oberhausen - SpVgg Sterkrade 06/07

Gruppe A
So., 18.01.26 10:48 Uhr TSV Safakspor Oberhausen - SC Eintracht Oberhausen

Gruppe B
So., 18.01.26 11:00 Uhr Grün-Weiß Holten - SC Buschhausen 1912

Gruppe C
So., 18.01.26 11:12 Uhr FC Sterkrade 72 - DJK Arminia Klosterhardt

Gruppe D
So., 18.01.26 11:24 Uhr SV Sarajevo Oberhausen - Sportfreunde Königshardt

Gruppe A
So., 18.01.26 11:36 Uhr SC Eintracht Oberhausen - DJK Adler Oberhausen

Gruppe B
So., 18.01.26 11:48 Uhr SC Buschhausen 1912 - DJK Arminia Lirich 1920

Gruppe C
So., 18.01.26 12:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SuS 21 Oberhausen

Gruppe D
So., 18.01.26 12:12 Uhr Sportfreunde Königshardt - SC 1920 Oberhausen

Gruppe A
So., 18.01.26 12:24 Uhr VfR 08 Oberhausen - TSV Safakspor Oberhausen

Gruppe B
So., 18.01.26 12:36 Uhr 1. FC Hirschkamp - Grün-Weiß Holten

Gruppe C
So., 18.01.26 12:48 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - FC Sterkrade 72

Gruppe D
So., 18.01.26 13:00 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SV Sarajevo Oberhausen

Gruppe A
So., 18.01.26 13:12 Uhr DJK Adler Oberhausen - TSV Safakspor Oberhausen

Gruppe B
So., 18.01.26 13:24 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Grün-Weiß Holten

Gruppe C
So., 18.01.26 13:36 Uhr SuS 21 Oberhausen - FC Sterkrade 72

Gruppe D
So., 18.01.26 13:48 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Sarajevo Oberhausen

Gruppe A
So., 18.01.26 14:00 Uhr VfR 08 Oberhausen - SC Eintracht Oberhausen

Gruppe B
So., 18.01.26 14:12 Uhr 1. FC Hirschkamp - SC Buschhausen 1912

Gruppe C
So., 18.01.26 14:24 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - DJK Arminia Klosterhardt

Gruppe D
So., 18.01.26 14:36 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Sportfreunde Königshardt

Viertelfinale
So., 18.01.26 15:00 Uhr -
So., 18.01.26 15:12 Uhr -
So., 18.01.26 15:24 Uhr -
So., 18.01.26 15:36 Uhr -

Halbfinale
So., 18.01.26 16:00 Uhr -
So., 18.01.26 16:12 Uhr -

Spiel um Platz 3
So., 18.01.26 16:30 Uhr -

Finale
So., 18.01.26 16:44 Uhr -

