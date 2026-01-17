HStM Oberhausen Endrunde live: Ticker, Tore, FuPa.tv und Stream

Der Tag der Entscheidung bei der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen steht an. Nach zwei intensiven Vorrunden-Tagen geht es nun in die alles entscheidende Endrunde, in der die verbliebenen 16 Mannschaften um den Titel spielen. FuPa Niederrhein begleitet das Turnier ausführlich mit einem Ticker, FuPa.tv sowie einem Livestream. Klickt euch gerne rein.
>>> Ihr kriegt nicht genug vom Hallenfußball? FuPa Niederrhein lädt auf seinem Youtube-Kanal komplette Spiele und Streams von Turnieren hoch. Schaut gerne vorbei.
Gruppe A: TSV Safakspor, VfR Oberhausen, SC Eintracht Oberhausen, DJK Adler Oberhausen
Gruppe B: DJK Arminia Lirich, SC Buschhausen, Grün-Weiß Holten, 1. FC Hirschkamp
Gruppe C: DJK Arminia Klosterhardt, Spvgg Sterkrade-Nord, SuS 21 Oberhausen, FC Sterkrade 72
Gruppe D: SpVgg Sterkrade 06/07, SC 1920 Oberhausen, Sportfreunde Königshardt, SV Sarajevo Oberhausen
Gruppe A
So., 18.01.26 10:00 Uhr DJK Adler Oberhausen - VfR 08 Oberhausen
Gruppe B
So., 18.01.26 10:12 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - 1. FC Hirschkamp
Gruppe C
So., 18.01.26 10:24 Uhr SuS 21 Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord
Gruppe D
So., 18.01.26 10:36 Uhr SC 1920 Oberhausen - SpVgg Sterkrade 06/07
Gruppe A
So., 18.01.26 10:48 Uhr TSV Safakspor Oberhausen - SC Eintracht Oberhausen
Gruppe B
So., 18.01.26 11:00 Uhr Grün-Weiß Holten - SC Buschhausen 1912
Gruppe C
So., 18.01.26 11:12 Uhr FC Sterkrade 72 - DJK Arminia Klosterhardt
Gruppe D
So., 18.01.26 11:24 Uhr SV Sarajevo Oberhausen - Sportfreunde Königshardt
Gruppe A
So., 18.01.26 11:36 Uhr SC Eintracht Oberhausen - DJK Adler Oberhausen
Gruppe B
So., 18.01.26 11:48 Uhr SC Buschhausen 1912 - DJK Arminia Lirich 1920
Gruppe C
So., 18.01.26 12:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SuS 21 Oberhausen
Gruppe D
So., 18.01.26 12:12 Uhr Sportfreunde Königshardt - SC 1920 Oberhausen
Gruppe A
So., 18.01.26 12:24 Uhr VfR 08 Oberhausen - TSV Safakspor Oberhausen
Gruppe B
So., 18.01.26 12:36 Uhr 1. FC Hirschkamp - Grün-Weiß Holten
Gruppe C
So., 18.01.26 12:48 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - FC Sterkrade 72
Gruppe D
So., 18.01.26 13:00 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SV Sarajevo Oberhausen
Gruppe A
So., 18.01.26 13:12 Uhr DJK Adler Oberhausen - TSV Safakspor Oberhausen
Gruppe B
So., 18.01.26 13:24 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Grün-Weiß Holten
Gruppe C
So., 18.01.26 13:36 Uhr SuS 21 Oberhausen - FC Sterkrade 72
Gruppe D
So., 18.01.26 13:48 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Sarajevo Oberhausen
Gruppe A
So., 18.01.26 14:00 Uhr VfR 08 Oberhausen - SC Eintracht Oberhausen
Gruppe B
So., 18.01.26 14:12 Uhr 1. FC Hirschkamp - SC Buschhausen 1912
Gruppe C
So., 18.01.26 14:24 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - DJK Arminia Klosterhardt
Gruppe D
So., 18.01.26 14:36 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Sportfreunde Königshardt
Viertelfinale
So., 18.01.26 15:00 Uhr -
So., 18.01.26 15:12 Uhr -
So., 18.01.26 15:24 Uhr -
So., 18.01.26 15:36 Uhr -
Halbfinale
So., 18.01.26 16:00 Uhr -
So., 18.01.26 16:12 Uhr -
Spiel um Platz 3
So., 18.01.26 16:30 Uhr -
Finale
So., 18.01.26 16:44 Uhr -
