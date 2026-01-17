HStM Oberhausen Endrunde live: Ticker, Tore, FuPa.tv und Stream

Das ist der Spielplan

Gruppe A

So., 18.01.26 10:00 Uhr DJK Adler Oberhausen - VfR 08 Oberhausen



Gruppe B

So., 18.01.26 10:12 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - 1. FC Hirschkamp



Gruppe C

So., 18.01.26 10:24 Uhr SuS 21 Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord



Gruppe D

So., 18.01.26 10:36 Uhr SC 1920 Oberhausen - SpVgg Sterkrade 06/07



Gruppe A

So., 18.01.26 10:48 Uhr TSV Safakspor Oberhausen - SC Eintracht Oberhausen



Gruppe B

So., 18.01.26 11:00 Uhr Grün-Weiß Holten - SC Buschhausen 1912



Gruppe C

So., 18.01.26 11:12 Uhr FC Sterkrade 72 - DJK Arminia Klosterhardt



Gruppe D

So., 18.01.26 11:24 Uhr SV Sarajevo Oberhausen - Sportfreunde Königshardt



Gruppe A

So., 18.01.26 11:36 Uhr SC Eintracht Oberhausen - DJK Adler Oberhausen



Gruppe B

So., 18.01.26 11:48 Uhr SC Buschhausen 1912 - DJK Arminia Lirich 1920



Gruppe C

So., 18.01.26 12:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SuS 21 Oberhausen



Gruppe D

So., 18.01.26 12:12 Uhr Sportfreunde Königshardt - SC 1920 Oberhausen



Gruppe A

So., 18.01.26 12:24 Uhr VfR 08 Oberhausen - TSV Safakspor Oberhausen



Gruppe B

So., 18.01.26 12:36 Uhr 1. FC Hirschkamp - Grün-Weiß Holten



Gruppe C

So., 18.01.26 12:48 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - FC Sterkrade 72



Gruppe D

So., 18.01.26 13:00 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SV Sarajevo Oberhausen



Gruppe A

So., 18.01.26 13:12 Uhr DJK Adler Oberhausen - TSV Safakspor Oberhausen



Gruppe B

So., 18.01.26 13:24 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Grün-Weiß Holten



Gruppe C

So., 18.01.26 13:36 Uhr SuS 21 Oberhausen - FC Sterkrade 72



Gruppe D

So., 18.01.26 13:48 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Sarajevo Oberhausen



Gruppe A

So., 18.01.26 14:00 Uhr VfR 08 Oberhausen - SC Eintracht Oberhausen



Gruppe B

So., 18.01.26 14:12 Uhr 1. FC Hirschkamp - SC Buschhausen 1912



Gruppe C

So., 18.01.26 14:24 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - DJK Arminia Klosterhardt



Gruppe D

So., 18.01.26 14:36 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Sportfreunde Königshardt



Viertelfinale

So., 18.01.26 15:00 Uhr -

So., 18.01.26 15:12 Uhr -

So., 18.01.26 15:24 Uhr -

So., 18.01.26 15:36 Uhr -



Halbfinale

So., 18.01.26 16:00 Uhr -

So., 18.01.26 16:12 Uhr -



Spiel um Platz 3

So., 18.01.26 16:30 Uhr -



Finale

So., 18.01.26 16:44 Uhr -

