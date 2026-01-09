HStM Duisburg, Tag eins: Ticker, Tore, FuPa.tv und Stream

Zum 38. Mal findet an diesem Wochenende die Hallenstadtmeisterschaft Duisburg statt. Am Freitag stehen sich zehn Mannschaften in der Vorrunde gegenüber, für sechs von ihnen geht es am Samstag mit der Endrunde weiter. FuPa Niederrhein begleitet das Turnier ausführlich mit einem Ticker, einem Stream auf unserem YouTube-Kanal und zudem gibt es alle Höhepunkte bei FuPa.tv.

Gruppe B: TuS Asterlagen, SV Genc Osman, Spvgg Meiderich 06/96, TuS Mündelhein, SV Duissern

Das ist der Spielplan

Gruppe A

Fr., 09.01.26 17:30 Uhr Rheinland Hamborn - FSV Duisburg



Gruppe B

Fr., 09.01.26 17:44 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SV Duissern



Gruppe A

Fr., 09.01.26 17:58 Uhr GSG Duisburg - Viktoria Buchholz



Gruppe B

Fr., 09.01.26 18:12 Uhr TuS Asterlagen - Spvgg Meiderich 06/95



Gruppe A

Fr., 09.01.26 18:26 Uhr SV Rhenania Hamborn - Rheinland Hamborn



Gruppe B

Fr., 09.01.26 18:40 Uhr TuS Mündelheim - SV Genc Osman Duisburg



Gruppe A

Fr., 09.01.26 18:54 Uhr FSV Duisburg - GSG Duisburg



Gruppe B

Fr., 09.01.26 19:08 Uhr SV Duissern - TuS Asterlagen



Gruppe A

Fr., 09.01.26 19:22 Uhr Viktoria Buchholz - SV Rhenania Hamborn



Gruppe B

Fr., 09.01.26 19:36 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - TuS Mündelheim



Gruppe A

Fr., 09.01.26 19:50 Uhr Rheinland Hamborn - GSG Duisburg



Gruppe B

Fr., 09.01.26 20:04 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen



Gruppe A

Fr., 09.01.26 20:18 Uhr SV Rhenania Hamborn - FSV Duisburg



Gruppe B

Fr., 09.01.26 20:32 Uhr TuS Mündelheim - SV Duissern



Gruppe A

Fr., 09.01.26 20:46 Uhr Viktoria Buchholz - Rheinland Hamborn



Gruppe B

Fr., 09.01.26 21:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SV Genc Osman Duisburg



Gruppe A

Fr., 09.01.26 21:14 Uhr GSG Duisburg - SV Rhenania Hamborn



Gruppe B

Fr., 09.01.26 21:28 Uhr TuS Asterlagen - TuS Mündelheim



Gruppe A

Fr., 09.01.26 21:42 Uhr FSV Duisburg - Viktoria Buchholz

Gruppe B

Fr., 09.01.26 21:56 Uhr SV Duissern - Spvgg Meiderich 06/95

