HStM Duisburg, Tag eins: Ticker, Tore, FuPa.tv und Stream

Zum 38. Mal findet an diesem Wochenende die Hallenstadtmeisterschaft Duisburg statt. Am Freitag stehen sich zehn Mannschaften in der Vorrunde gegenüber, für sechs von ihnen geht es am Samstag mit der Endrunde weiter. FuPa Niederrhein begleitet das Turnier ausführlich mit einem Ticker, einem Stream auf unserem YouTube-Kanal und zudem gibt es alle Höhepunkte bei FuPa.tv.
Gruppe A: FSV Duisburg, Viktoria Buchholz, GSG Duisburg, Rheinland Hamborn, Rhenania Hamborn
Gruppe B: TuS Asterlagen, SV Genc Osman, Spvgg Meiderich 06/96, TuS Mündelhein, SV Duissern
Gruppe A
Fr., 09.01.26 17:30 Uhr Rheinland Hamborn - FSV Duisburg
Gruppe B
Fr., 09.01.26 17:44 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SV Duissern
Gruppe A
Fr., 09.01.26 17:58 Uhr GSG Duisburg - Viktoria Buchholz
Gruppe B
Fr., 09.01.26 18:12 Uhr TuS Asterlagen - Spvgg Meiderich 06/95
Gruppe A
Fr., 09.01.26 18:26 Uhr SV Rhenania Hamborn - Rheinland Hamborn
Gruppe B
Fr., 09.01.26 18:40 Uhr TuS Mündelheim - SV Genc Osman Duisburg
Gruppe A
Fr., 09.01.26 18:54 Uhr FSV Duisburg - GSG Duisburg
Gruppe B
Fr., 09.01.26 19:08 Uhr SV Duissern - TuS Asterlagen
Gruppe A
Fr., 09.01.26 19:22 Uhr Viktoria Buchholz - SV Rhenania Hamborn
Gruppe B
Fr., 09.01.26 19:36 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - TuS Mündelheim
Gruppe A
Fr., 09.01.26 19:50 Uhr Rheinland Hamborn - GSG Duisburg
Gruppe B
Fr., 09.01.26 20:04 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen
Gruppe A
Fr., 09.01.26 20:18 Uhr SV Rhenania Hamborn - FSV Duisburg
Gruppe B
Fr., 09.01.26 20:32 Uhr TuS Mündelheim - SV Duissern
Gruppe A
Fr., 09.01.26 20:46 Uhr Viktoria Buchholz - Rheinland Hamborn
Gruppe B
Fr., 09.01.26 21:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SV Genc Osman Duisburg
Gruppe A
Fr., 09.01.26 21:14 Uhr GSG Duisburg - SV Rhenania Hamborn
Gruppe B
Fr., 09.01.26 21:28 Uhr TuS Asterlagen - TuS Mündelheim
Gruppe A
Fr., 09.01.26 21:42 Uhr FSV Duisburg - Viktoria Buchholz
Gruppe B
Fr., 09.01.26 21:56 Uhr SV Duissern - Spvgg Meiderich 06/95
