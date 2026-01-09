 2026-01-08T14:38:04.769Z

Am Freitag startet die Hallenstadtmeisterschaft Duisburg.
Am Freitag startet die Hallenstadtmeisterschaft Duisburg. – Foto: Markus Becker

HStM Duisburg, Tag eins: Ticker, Tore, FuPa.tv und Stream

Für zehn Mannschaften geht es in der Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaft Duisburg um den Einzug in die Endrunde.

Zum 38. Mal findet an diesem Wochenende die Hallenstadtmeisterschaft Duisburg statt. Am Freitag stehen sich zehn Mannschaften in der Vorrunde gegenüber, für sechs von ihnen geht es am Samstag mit der Endrunde weiter. FuPa Niederrhein begleitet das Turnier ausführlich mit einem Ticker, einem Stream auf unserem YouTube-Kanal und zudem gibt es alle Höhepunkte bei FuPa.tv.

So läuft Tag eins der Hallenstadtmeisterschaft Duisburg

Gruppe A: FSV Duisburg, Viktoria Buchholz, GSG Duisburg, Rheinland Hamborn, Rhenania Hamborn

Gruppe B: TuS Asterlagen, SV Genc Osman, Spvgg Meiderich 06/96, TuS Mündelhein, SV Duissern

Das ist der Spielplan

Gruppe A
Fr., 09.01.26 17:30 Uhr Rheinland Hamborn - FSV Duisburg

Gruppe B
Fr., 09.01.26 17:44 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SV Duissern

Gruppe A
Fr., 09.01.26 17:58 Uhr GSG Duisburg - Viktoria Buchholz

Gruppe B
Fr., 09.01.26 18:12 Uhr TuS Asterlagen - Spvgg Meiderich 06/95

Gruppe A
Fr., 09.01.26 18:26 Uhr SV Rhenania Hamborn - Rheinland Hamborn

Gruppe B
Fr., 09.01.26 18:40 Uhr TuS Mündelheim - SV Genc Osman Duisburg

Gruppe A
Fr., 09.01.26 18:54 Uhr FSV Duisburg - GSG Duisburg

Gruppe B
Fr., 09.01.26 19:08 Uhr SV Duissern - TuS Asterlagen

Gruppe A
Fr., 09.01.26 19:22 Uhr Viktoria Buchholz - SV Rhenania Hamborn

Gruppe B
Fr., 09.01.26 19:36 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - TuS Mündelheim

Gruppe A
Fr., 09.01.26 19:50 Uhr Rheinland Hamborn - GSG Duisburg

Gruppe B
Fr., 09.01.26 20:04 Uhr SV Genc Osman Duisburg - TuS Asterlagen

Gruppe A
Fr., 09.01.26 20:18 Uhr SV Rhenania Hamborn - FSV Duisburg

Gruppe B
Fr., 09.01.26 20:32 Uhr TuS Mündelheim - SV Duissern

Gruppe A
Fr., 09.01.26 20:46 Uhr Viktoria Buchholz - Rheinland Hamborn

Gruppe B
Fr., 09.01.26 21:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SV Genc Osman Duisburg

Gruppe A
Fr., 09.01.26 21:14 Uhr GSG Duisburg - SV Rhenania Hamborn

Gruppe B
Fr., 09.01.26 21:28 Uhr TuS Asterlagen - TuS Mündelheim

Gruppe A
Fr., 09.01.26 21:42 Uhr FSV Duisburg - Viktoria Buchholz

Gruppe B
Fr., 09.01.26 21:56 Uhr SV Duissern - Spvgg Meiderich 06/95

