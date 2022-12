Die Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach kann stattfinden. – Foto: Horst Höckendorf

HStM: Deckenarbeiten in der Jahnhalle rechtzeitig beendet Im November musste die Stadt die Sporthalle aus Sicherheitsgründen sperren. Dadurch war auch der Termin der Fußball-Hallenstadtmeisterschaft in Gefahr. Nun gibt es von der Stadt grünes Licht: Eine provisorische Deckenlösung ist montiert worden. Langfristig besteht größerer Sanierungsbedarf.

Beim Stadtsportbund (SSB) in Mönchengladbach brauchten die Verantwortlichen zuletzt starke Nerven. In den vergangenen beiden Jahren fiel die vom SSB organisierte Hallenstadtmeisterschaft Corona-bedingt aus – in diesem Jahr sollte das stets gut besuchte Traditionsturnier nun wieder stattfinden.

Der Termin in der Jahnhalle stand, die Gruppen waren ausgelost – doch dann stellte die Stadt Anfang November Feuchtigkeitsschäden an der Decke der Sporthalle fest. Die Tragfähigkeit der Zwischendecke konnte dadurch nicht mehr sichergestellt werden. Die Austragung der Stadtmeisterschaft war einmal mehr in Gefahr. Am 17. Dezember sollte das Turnier mit den Juniorenwettbewerben beginnen, bis Mitte Dezember schätzte die Stadt die Dauer der Deckenarbeiten ein – kein Puffer für etwaige Komplikationen. Am Dienstagabend erhielt der SSB jedoch grünes Licht vom Bauamt: Die Arbeiten in der Sporthalle sind wie geplant abgeschlossen. „Der Jubel war natürlich groß. Die Hallenstadtmeisterschaft ist ja nicht nur ein sportliches Event, sondern auch ein soziales Highlight“, sagt SSB-Sportwart Dieter Kauertz. Ab Freitag beginnen nun die Aufbauarbeiten für die Stadtmeisterschaft in der Jahnhalle, zuvor steht noch eine Grundreinigung an. Am Samstagvormittag beginnt das Turnier mit dem Wettbewerb der C-Jugend, weitere Nachwuchsklassen folgen, ehe ab dem 27. Dezember die Vorrunde der Seniorenmeisterschaft startet. Das Turnier endet mit der Endrunde der Herren am 7. Januar.