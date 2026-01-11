HSM Witten: Liveblog aus der Halle - TuS Stockum doppelt weiter.

Ob wir die jungen Ultras des SV Herbede am 2. Turniertag erleben werden? – Foto: Harald Szczygiol

Update Zwischenrunde (Sonntag): Der SV Herbede ist mit einem hart erkämpften Sieg in den zweiten Turniertag gestartet. Gegen den TuS Stockum II musste sich der Titelverteidiger im ersten Zwischenrundenspiel ordentlich strecken. Die Stockumer gingen durch Andree Jungk in Führung, Frederic Krawinkel glich für Herbede zum 1:1 aus. In einer intensiven und umkämpften Partie entschied schließlich Torjäger Michael Kraus eine Minute vor Schluss die Begegnung: Nach einer sehenswerten Kombination vollendete Kraus per Abstauber zum 2:1-Endstand. Zuvor hatte die DJK TuS Ruhrtal ihr Auftaktspiel der Zwischenrunde mit 5:2 gegen TuRa Rüdinghausen gewonnen und dabei zwischenzeitlich von einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Rüdinghausens Markus Scherff profitiert.

Anschließend griff auch die zweite Zwischenrundengruppe ins Geschehen ein. Dort erwischte der SV Herbede II einen Traumstart und ging bereits nach wenigen Sekunden gegen den SV Bommern in Führung. Torschütze war ausgerechnet der frühere Bommeraner Christof Karidakis.



Einer der Titelanwärter steht plötzlich unter Druck. Der SV Herbede II zieht auf 3:0 davon, ehe Danny Kranz mit dem Treffer zum 1:3 verkürzt. Die Frage bleibt offen: Findet der SV Bommern noch eine Antwort? Das war die erste große Überraschung des Finaltages. Der SV Herbede II gewinnt mit 5:2 gegen die Bommeraner – kurz vor Schluss trifft Gjemal Peja ins leere Tor. Der Reservecup-Champion ist weiter auf dem Vormarsch. Da bebt direkt die Herbeder Fankurve, die schon ziemlich voll besetzt ist.

Die nächste Partie bestreiten der TuS Heven und der TuS Stockum – bekommt der nächste Bezirksligist hier Schwierigkeiten? Der TuS Stockum belohnt sich für einen starken Auftritt. Per Neunmeter trifft Max Demtröder zum 2:1 – danach wird es richtig hektisch, Hevens Bank protestiert lautstark. Max Demtröder trifft noch ins leere Tor zum 3:1, daraufhin sieht Hevens Trainer Demir Tumbul die Rote Karte und schimpft lauthals gegen die Schiedsrichter-Leistung! Und der Herbeder Jubel hält an: Im folgenden Spiel legt der SV Herbede gegen TuRa Rüdinghausen furios los. Torhüter Max Hoffmann beweist erneut seine Treffsicherheit und erzielt früh das 1:0. Wenig später ist Michael Kraus zur Stelle – das 2:0 ist bereits sein elftes Turniertor. Mit dem schnellen 3:0 durch Tom Hofmann ist nach nicht einmal vier Minuten nahezu die Vorentscheidung gefallen. Die Herbeder bauen den Vorsprung weiter aus: Michael Kraus trifft erneut, auch Niklas Lohkamp erzielt einen Treffer – es steht 5:0, ehe Markus Scherff für TuRa Rüdinghausen noch den Ehrentreffer zum 1:5 erzielt. Die Rüdinghauser zeigen immerhin Moral: Dennis Pleuger und Daniel Hünselar verkürzen auf 3:5, mehr gelingt aber nicht. Zweite Niederlage für TuRa, zweiter Sieg für den Titelverteidiger SV Herbede. Kann die DJK TuS Ruhrtal jetzt das Halbfinal-Ticket lösen? Dafür müsste das Team von Mark Heinrich, der diesmal als fliegender Torhüter agiert, gegen den TuS Stockum II gewinnen. Der TuS Stockum II zeigt in der Halle, dass er für jedes Wittener Team ein ernstzunehmender Gegner ist. Zwei Minuten vor dem Ende führt das Team von Mehmet Kartal mit 3:1 – die Gruppe 1 bleibt also vor den letzten beiden Spielen spannend. Am Ende setzt sich Stockum mit 4:2 durch, wobei Andree Jungk noch einen weiteren Treffer erzielt. Jetzt stehen sich in Gruppe 2 die beiden Sieger der ersten Runde gegenüber: der TuS Stockum und der Reservecup-Gewinner SV Herbede II. Und wieder herrscht beste Stimmung im Lager des TuS Stockum. Die erste Mannschaft der Rot-Weißen gewinnt mit 4:2 gegen den SV Herbede II. Max Demtröder trifft dabei – wie schon gegen Heven – zweimal.



Apropos TuS Heven: Die Blau-Weißen gehen nun ins Bezirksliga-Duell gegen den SV Bommern – nach den Niederlagen zum Saisonstart ist dies für beide Teams die letzte Chance auf das Halbfinale. Ein richtig packendes Spiel entscheidet der SV Bommern am Ende mit 4:3 gegen den TuS Heven für sich. Damit wahrt Bommern weiterhin die Chance, sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Für die Hevener sieht es nach zwei Niederlagen nicht gut aus. Eine Restchance bleibt jedoch: Die Blau-Weißen müssten ihr letztes Spiel gegen den SV Herbede II hoch gewinnen und gleichzeitig müsste der TuS Stockum den SV Bommern schlagen. Die DJK TuS Ruhrtal und der SV Herbede bestreiten nun ihr letztes Gruppenspiel der bestreiten nun ihr letztes Gruppenspiel der Zwischenrunde. Sollten die Ruhrtaler die Überraschung schaffen und das Duell gewinnen, hätten sie – genau wie der SV Herbede – sechs Punkte auf dem Konto. Auch der TuS Stockum II könnte diesen Wert noch erreichen, vorausgesetzt, sie siegen gegen TuRa Rüdinghausen.

Der SV Herbede steht als Gruppensieger in Gruppe 1 fest! Durch den 2:0-Sieg gegen die DJK Tus Ruhrtal sind sie weiter. Letztes Spiel in Gruppe 1: TuRa Rüdinghausen fordert den TuS Stockum II.