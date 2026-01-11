HSM Witten: Liveblog aus der Halle

Anschließend griff auch die zweite Zwischenrundengruppe ins Geschehen ein. Dort erwischte der SV Herbede II einen Traumstart und ging bereits nach wenigen Sekunden gegen den SV Bommern in Führung. Torschütze war ausgerechnet der frühere Bommeraner Christof Karidakis.

Update Zwischenrunde (Sonntag): Der SV Herbede ist mit einem hart erkämpften Sieg in den zweiten Turniertag gestartet. Gegen den TuS Stockum II musste sich der Titelverteidiger im ersten Zwischenrundenspiel ordentlich strecken. Die Stockumer gingen durch Andree Jungk in Führung, Frederic Krawinkel glich für Herbede zum 1:1 aus. In einer intensiven und umkämpften Partie entschied schließlich Torjäger Michael Kraus eine Minute vor Schluss die Begegnung: Nach einer sehenswerten Kombination vollendete Kraus per Abstauber zum 2:1-Endstand. Zuvor hatte die DJK TuS Ruhrtal ihr Auftaktspiel der Zwischenrunde mit 5:2 gegen TuRa Rüdinghausen gewonnen und dabei zwischenzeitlich von einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Rüdinghausens Markus Scherff profitiert.

Das war die erste große Überraschung des Finaltages. Der SV Herbede II gewinnt mit 5:2 gegen die Bommeraner – kurz vor Schluss trifft Gjemal Peja ins leere Tor. Der Reservecup-Champion ist weiter auf dem Vormarsch. Da bebt direkt die Herbeder Fankurve, die schon ziemlich voll besetzt ist.

Einer der Titelanwärter steht plötzlich unter Druck. Der SV Herbede II zieht auf 3:0 davon, ehe Danny Kranz mit dem Treffer zum 1:3 verkürzt. Die Frage bleibt offen: Findet der SV Bommern noch eine Antwort?

Die nächste Partie bestreiten der TuS Heven und der TuS Stockum – bekommt der nächste Bezirksligist hier Schwierigkeiten?

Der TuS Stockum belohnt sich für einen starken Auftritt. Per Neunmeter trifft Max Demtröder zum 2:1 – danach wird es richtig hektisch, Hevens Bank protestiert lautstark. Max Demtröder trifft noch ins leere Tor zum 3:1, daraufhin sieht Hevens Trainer Demir Tumbul die Rote Karte und schimpft lauthals gegen die Schiedsrichter-Leistung!

Und der Herbeder Jubel hält an: Im folgenden Spiel legt der SV Herbede gegen TuRa Rüdinghausen furios los. Torhüter Max Hoffmann beweist erneut seine Treffsicherheit und erzielt früh das 1:0. Wenig später ist Michael Kraus zur Stelle – das 2:0 ist bereits sein elftes Turniertor. Mit dem schnellen 3:0 durch Tom Hofmann ist nach nicht einmal vier Minuten nahezu die Vorentscheidung gefallen.





Die Wittener Hallenstadtmeisterschaft ist am Samstag in der Husemann-Sporthalle mit intensiven, torreichen und teils hoch emotionalen Vorrundenspielen gestartet. Schon früh füllten sich die Ränge, sportlich bekamen die Zuschauer genau das geboten, was im Vorfeld erwartet worden war: klare Favoritensiege, enge Gruppenentscheidungen, viele Tore und auch einige hitzige Szenen, die den Hallenfußball einmal mehr in all seinen Facetten zeigten. Nach Abschluss der Vorrunde stehen die acht Mannschaften fest, die am Sonntag um den Einzug ins Halbfinale und letztlich um den Titel kämpfen.

Bereits in den ersten Spielen des Tages setzte der SV Herbede ein deutliches Ausrufezeichen. Gegen den Hammerthaler SV feierte der Titelverteidiger einen auch in dieser Höhe verdienten 9:0-Erfolg. Michael Kraus traf dabei dreimal, außerdem waren Giacomo Serrone, Christian Buth, Niklas Lohkamp, Leonard Putz, Tom Hofmann sowie Torhüter Max Hoffmann erfolgreich, hinzu kam ein Eigentor des Gegners. Auch im zweiten Gruppenspiel ließ der SVH nichts anbrennen und setzte sich mit 4:2 gegen den TuS Stockum durch. Kraus erzielte erneut zwei Treffer, die weiteren Tore steuerten Christian Buth und Niklas Lohkamp bei, während Philipp Rehbein den Schlusspunkt setzte. Zum Abschluss der Vorrunde folgte ein weiteres klares Resultat: Gegen den SV Bommern II gewann Herbede mit 6:1, erneut mit drei Treffern von Kraus. Mit 19:3 Toren und neun Punkten zog der Titelverteidiger souverän als Gruppensieger in die Zwischenrunde ein. Hinter den Herbedern sicherte sich der TuS Stockum durch einen 6:1-Erfolg gegen den Hammerthaler SV Rang zwei und ebenfalls das Weiterkommen.

In Gruppe B entwickelte sich ein spannendes und ausgeglichenes Rennen. Zum Auftakt trennten sich der FSV Witten und der SV Herbede II 2:2, wobei Edin Kaplan mit zwei späten Treffern für den FSV ausglich, nachdem Gjemal Peja und Max Peters die Herbedener Reserve in Führung gebracht hatten. Auch zwischen TuRa Rüdinghausen und der DJK TuS Ruhrtal II fielen zahlreiche Tore, am Ende stand ein spektakuläres 4:4. Rüdinghausen setzte sich anschließend mit 4:2 gegen den FSV Witten durch und hielt damit alle Optionen offen. Die Herbedener Zweite verschaffte sich mit einem klaren 6:0 gegen Ruhrtal II eine ausgezeichnete Ausgangslage, ehe es im direkten Duell mit TuRa Rüdinghausen zur Entscheidung kam. Das 2:2 reichte beiden Teams für den Einzug in die Zwischenrunde, aufgrund des besseren Torverhältnisses landete Herbede II auf Platz eins der Gruppe, TuRa folgte als Zweiter. Trotz eines 8:3-Erfolgs im letzten Spiel gegen Ruhrtal II schied der FSV Witten als Gruppendritter aus.

Deutlich turbulenter verlief die Vorrunde in Gruppe C. Der Türkische SV startete stark und führte zum Auftakt gegen den TuS Stockum II bereits mit 2:0, musste sich am Ende jedoch mit einem 3:3 zufriedengeben. Auch gegen den TuS Heven zeigte der TSV eine engagierte Leistung und kam zu einem 2:2, womit man weiterhin gute Chancen auf das Weiterkommen hatte. Der TuS Heven hatte zuvor mit einem souveränen 6:0-Erfolg gegen die SF Schnee seine Ambitionen unterstrichen, während Stockum II Schnee deutlich mit 7:1 bezwang. Somit kam es im abschließenden Spiel zwischen dem Türkischen SV und den SF Schnee zu einer echten Endspiel-Konstellation. Der TSV benötigte einen sehr hohen Sieg und führte bereits mit 6:0, ehe das Spiel nach einem Platzverweis gegen einen zuvor verwarnten Spieler eine entscheidende Wendung nahm. In der Folge sah ein weiterer Akteur die Rote Karte, die Ordnung ging verloren und die SF Schnee kamen noch zu zwei Treffern. Durch das 6:2 verpasste der Türkische SV den Gruppensieg und schied aufgrund des Torverhältnisses als Dritter aus, während der TuS Stockum II und der TuS Heven in die Zwischenrunde einzogen.

In Gruppe D stellte der SV Bommern seine Favoritenrolle eindrucksvoll unter Beweis. Zum Auftakt gab es einen klaren 8:1-Erfolg gegen Ausrichter Portugal SV, anschließend setzte sich der Bezirksligist mit 5:2 gegen die DJK TuS Ruhrtal durch. Im letzten Gruppenspiel folgte ein 3:0 gegen den SV Herbede III, womit Bommern die Gruppe mit neun Punkten und 16:3 Toren abschloss. Hinter den Bommeranern qualifizierte sich die DJK TuS Ruhrtal, die zuvor mit 7:2 gegen Herbede III gewonnen hatte und im entscheidenden Spiel den Portugal SV mit 7:3 bezwang. Für die dritte Mannschaft des SV Herbede sowie für den Gastgeber war nach der Vorrunde Endstation.

Bereits im Vorfeld hatte das Turnier mit einem attraktiven Rahmen überzeugt. Insgesamt 16 Mannschaften aus dem Stadtgebiet waren an den Start gegangen, die Zusammensetzung basierte auf den Ergebnissen des zuvor ausgetragenen Hallenfußball-Reservecups. Ausrichter Portugal SV Witten, der 2026 sein 50-jähriges Vereinsjubiläum feiert, sorgte für einen reibungslosen Ablauf und eine gut organisierte Veranstaltung. Auch finanziell wurde die Hallenstadtmeisterschaft aufgewertet: Der Turniersieger erhält 800 Euro, der Zweitplatzierte 500 Euro, auch die weiteren Platzierungen sind mit Prämien versehen.

Nach dem intensiven Vorrundentag richtet sich der Blick nun vollständig auf den Sonntag, an dem ab 12.30 Uhr die Zwischenrunde ausgespielt wird. Acht Mannschaften kämpfen dann in zwei Vierergruppen um den Einzug ins Halbfinale. In Gruppe eins treffen der SV Herbede, TuRa Rüdinghausen, TuS Stockum II und die DJK TuS Ruhrtal aufeinander, in Gruppe zwei spielen TuS Stockum, SV Herbede II, TuS Heven und der SV Bommern.

Als klarer Favorit geht weiterhin der SV Herbede ins Rennen. Die bisherigen Auftritte waren dominant, spielerisch überzeugend und vor allem offensiv kaum zu verteidigen. Mit Michael Kraus verfügt der SVH über den bislang herausragenden Akteur des Turniers, dazu kommt viel Erfahrung und Hallenroutine. Alles andere als der erneute Einzug ins Halbfinale wäre eine Überraschung. Dahinter könnte sich der SV Bommern als ernsthaftester Herausforderer erweisen. Die souveränen Vorrundenspiele haben gezeigt, dass der Bezirksligist in der Halle sehr gut zurechtkommt und defensiv stabil steht.

Mit Blick auf den weiteren Turnierverlauf dürften auch der TuS Heven und die TuS Stockum gute Chancen haben, in die entscheidende Phase vorzustoßen. Heven bringt Klasse mit, während die Stockumer die Überraschung des Turniers werden könnte. Gerade diese Mischung kann im Hallenfußball schnell gefährlich werden. In der Rolle der Außenseiter gehen vor allem TuRa Rüdinghausen, die Reserve des SV Herbede, Stockum II sowie die DJK TuS Ruhrtal in den Sonntag. Alle vier Teams haben jedoch bereits angedeutet, dass sie für Überraschungen gut sind, wenn sie einen guten Start erwischen und diszipliniert auftreten.

Unabhängig vom Ausgang der Zwischenrunde ist bereits jetzt klar, dass der zweite Turniertag noch einmal an Intensität gewinnen wird. Die Spiele werden enger, die Fehlerquote wird sinken, und Kleinigkeiten dürften über Halbfinale und Finale entscheiden. Vieles spricht dafür, dass der Titelverteidiger erneut bis zum Schluss dabei ist.

