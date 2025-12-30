HSM Münster: Gievenbeck triumphiert nach Rückstand gegen Kinderhaus

Die Oberligisten SC Preußen Münster II, 1. FC Gievenbeck und TuS Hiltrup sowie Westfalenligist SC Westfalia Kinderhaus sind die Favoriten auf den Titel.
FuPa Westfalen ist im Live-Ticker dabei.
Endrunde
Westfalia Kinderhaus – Wacker Mecklenbeck 6:2
Tore: 1:0 Haverland (1.), 2:0 Abdvis Zadeh (3.), 2:1 Doster (5.), 2:2 Hunnewinkel (6.), 3:2 Böckmann (7.), 4:2 Abdvis Zadeh (8.), 5:2 Daglar (10.), 6:2 Böckmann (12.)
SC Preußen Münster II – 1. FC Mecklenbeck 8:1
Tore: 1:0 Sayin (1.), 2:0 Leiter (5.), 3:0 Sayin (8.), 3:1 (10.), 4:1 Maloku (11.), 5:1 Maloku (12.), 6:1 Demirhan (13.), 7:1 Gueye (14.), 8:1 Sayin (15.)
Real Münster – Borussia Münster 3:0
Tore: 1:0 (6.), 2:0 (6.), 3:0 (10.)
1. FC Gievenbeck – TuS Hiltrup 3:3
Tore: 1:0 Martin (2.), 1:1 Paenda (6.), 2:1 Martin (7.), 2:2 Weißen (8.), 3:2 Keute (9.), 3:3 Sarrafyar (10.)
Westfalia Kinderhaus – SC Preußen Münster II 1:1
Tore: 0:1 Demirhan (9.), 1:1 Haverland (12.)
Wacker Mecklenbeck – 1. FC Mecklenbeck 4:2
Tore: 0:1 (3.), 0:2 (6.), 1:2 Pesl (7.), 2:2 Becker (8.), 3:2 Pesl (9.), 4:2 Leser (11.)
1. FC Gievenbeck – Real Münster 3:0
Tore: 1:0 Ritter (12.), 2:0 Langenkamp (13.), 3:0 Büscher (14.)
TuS Hiltrup – Borussia Münster 6:1
Tore: 1:0 Hesker (2.), 2:0 Rocha (6.), 3:0 Hesker (7.), 3:1 Springeneer (8.), 4:1 Toka (9.), 5:1 Bußmann (10.), 6:1 (11.)
Westfalia Kinderhaus – 1. FC Mecklenbeck 11:0
Tore: 1:0 Harksen (3.), 2:0 Daglar (4.), 3:0 Wesbuer (6.), 4:0 Witt (8.), 5:0 Daglar (9.), 6:0 Trapp (10.), 7:0 Daglar (11.), 8:0 Witt (12.), 9:0 Möllers (13.), 10:0 Haverland (14.), 11:0 Haverland (14. Foulelfmeter)
SC Preußen Münster II – Wacker Mecklenbeck 8:4
Tore: 1:0 Gueye (1.), 1:1 Pesl (2.), 2:1 Sayin (3.), 3:1 Demirhan (4.), 4:1 Özcan (5.), 5:1 Gueye (6.), 5:2 Löffler (7.), 6:2 Demirhan (8.), 7:2 Acar (9.), 8:2 Gueye (10.), 8:3 Löffler (11.), 8:4 Große Scharmann (12.)
1. FC Gievenbeck – Borussia Münster 6:1
Tore: 1:0 Büscher (1.), 2:0 Langenkamp (4.), 3:0 Witt (6.), 4:0 Keute (7.), 4:1 Springeneer (8.), 5:1 Martin (9.), 6:1 Wesberg (10.)
Real Münster – TuS Hiltrup 3:3
Tore: 1:0 (7.), 2:0 (8.), 2:1 Paenda (9.), 3:1 (13.), 3:2 Rocha (14.), 3:3 Toka (15.)
Halbfinale
1. FC Gievenbeck – SC Preußen Münster II 4:2
Tore: 1:0 Ritter (3.), 2:0 Wesberg (5.), 2:1 Demirhan (6.), 3:1 Witt (8.), 4:1 Langenkamp (15.), 4:2 Gueye (16.)
Westfalia Kinderhaus – TuS Hiltrup 4:2
Tore: 1:0 Daglar (3.), 1:1 Toka (5.), 2:1 Möllers (8.), 3:1 Trapp (9.), 4:1 Haverland (11.), 4:2 Sarrafyar (13.)
Finale
1. FC Gievenbeck – Westfalia Kinderhaus 4:1
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Max Heinrich Büscher, Tom Langenkamp, Malte Wesberg, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Mika Keute, Ben Matteo Wolf, Louis Martin, Fabian Witt
Westfalia Kinderhaus: Nicolas Harksen, Phil Ebbe Möllers, Florian Graberg, Jens Böckmann, Jendrik Witt, Leeroy Wesbuer, Farid Abdvis Zadeh, Luis Jan Haverland, Semih Daglar, Julian Trapp
Tore: 0:1 Florian Graberg (7.), 1:1 Kerolos Makkar (12.), 2:1 Nico Eschhaus (13.), 3:1 Louis Martin (15.), 4:1 Kerolos Makkar (16.)