HSM Dortmund: Die Live-Ergebnisse der Zwischenrunde

48 Mannschaften sind noch im Rennen um die begehrten zwölf Plätze in der Endrunde, die in der Helmut-Körnig-Halle am 9./10. Januar stattfindet.

In vier Hallen werden am Wochenende jeweils drei Tickets ausgespielt. Insbesondere in der Halle Brügmann wird es hochspannend, wenn Oberligist Türkspor Dortmund, Westfalenligist FC Brünninghausen, Landesligist TuS Eichlinghofen und der designierte Bezirksliga-Aufsteiger Westfalia Dortmund aufeinander treffen.

Der Modus ist wieder mal recht komplex. Am Freitag und Samstag kommen die 16 Gruppensieger sowie acht Gruppenzweite weiter. Die 24 verbliebenen Teams spielen am Sonntag in acht Gruppen die zwölf Endrundenteilnehmer aus.

FuPa Westfalen hält für euch heute ab17.30 Uhr alle Ergebnisse zeitnah bereit.