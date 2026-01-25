 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
– Foto: Katja Pieper

HSM Bochum: Wiemelhausen oder ein A-Ligist - wer holt sich den Titel?

Die Finalspiele bei der Hallenstadtmeisterschaft Bochum, die offiziell unter dem Titel SparkassenMasters lauft, stehen an.

Verlinkte Inhalte

SparkassenMasters
SpVgg Gerthe
RW Stiepel
Türkiyemspor
SVE Grumme

Die SG Wattenscheid 09 hatte aufgrund des frühen Oberliga-Rückrundenstarts offiziell verzichtet.

Diese 16 Mannschaften hatten sich für das Finalwochenende qualifiziert:

  • Mitte-Nord I: 1. Germania Bochum-West (KLB)
  • Mitte/Nord II: 1. BV Hiltrop (KLA) , 2. Eintracht Grumme (KLA)
  • Mitte-Nord III: 1. TuS Harpen (LL), 2. DJK TuS Hordel (WL)
  • Ost: 1. TuS Kaltehardt (KLA), 2. CFK Bochum (BL), 3. SuS Wilhelmshöhe (KLA)
  • Süd-Südwest I: 1. SC Weitmar 45 (BL), 2. CSV Bochum-Linden (BL)
  • Süd-Südwest II: 1. Concordia Wiemelhausen (WL), 2. RW Stiepel (KLA)
  • West: 1. FC Neuruhrort (KLA), 2. VfB Günnigfeld (KLA), 3. SW Wattenscheid 08 (BL) -
  • Der SV Höntrop (KLA) hat sich sportlich in der Gruppe West nicht qualifiziert, ist aber als Ausrichter für die Endrunde gesetzt.

Im heutigen Halbfinale stehen Westfalenligist Concordia Wiemelhausen sowie überraschend drei A-Ligisten FC Neuruhrort, SuS Wilhelmshöhe und BV Hiltrop.

Aufrufe: 025.1.2026, 11:58 Uhr
redAutor