Allgemeines
Harpen und Weitmar stehen in der Endrunde.
Harpen und Weitmar stehen in der Endrunde. – Foto: Thorsten Wiethege

HSM Bochum LIVE: 16 Teams kämpfen um den Einzug in das Halbfinale

Die Endrunde bei der Hallenstadtmeisterschaft Bochum, die offiziell unter dem Titel SparkassenMasters, läuft.

Die SG Wattenscheid 09 hatte aufgrund des frühen Oberliga-Rückrundenstarts offiziell verzichtet.

Diese 16 Mannschaften hatten sich für das Finalwochenende qualifiziert:

  • Mitte-Nord I: 1. Germania Bochum-West (KLB)
  • Mitte/Nord II: 1. BV Hiltrop (KLA) , 2. Eintracht Grumme (KLA)
  • Mitte-Nord III: 1. TuS Harpen (LL), 2. DJK TuS Hordel (WL)
  • Ost: 1. TuS Kaltehardt (KLA), 2. CFK Bochum (BL), 3. SuS Wilhelmshöhe (KLA)
  • Süd-Südwest I: 1. SC Weitmar 45 (BL), 2. CSV Bochum-Linden (BL)
  • Süd-Südwest II: 1. Concordia Wiemelhausen (WL), 2. RW Stiepel (KLA)
  • West: 1. FC Neuruhrort (KLA), 2. VfB Günnigfeld (KLA), 3. SW Wattenscheid 08 (BL) -
  • Der SV Höntrop (KLA) hat sich sportlich in der Gruppe West nicht qualifiziert, ist aber als Ausrichter für die Endrunde gesetzt.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

