Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Harpen und Weitmar stehen in der Endrunde. – Foto: Thorsten Wiethege
HSM Bochum LIVE: 16 Teams kämpfen um den Einzug in das Halbfinale
Die Endrunde bei der Hallenstadtmeisterschaft Bochum, die offiziell unter dem Titel SparkassenMasters, läuft.