Harpen und Weitmar stehen in der Endrunde. – Foto: Thorsten Wiethege
HSM Bochum: Diese 16 Mannschaften stehen in der Endrunde
SG Wattenscheid verzichtet auf Endrunde bei der Hallenstadtmeisterschaft Bochum, die offiziell unter dem Titel SparkassenMasters läuft.
Der Oberligist hatte früh mit offenen Karten gespielt und mitgeteilt, dass auf die eine Woche vor dem frühen Oberliga-Rückrundenstart stattfindende Endrunde verzichtet wird. Gleichzeitig wollten sich die Männer von der Lohrheide am Wochenende aber bei der lokalen Vorrunde in Wattenscheid präsentieren. Erfolgreich lief dies nicht ab, da den Akteuren das kurz zuvor schwere Testspiel gegen Regionalligist FC Schalke 04 II (1:0) in den Knochen steckte. So schaffte die SG nicht mal die sportliche Qualifikation für die Endrunde.
Titelverteidiger Türkiyemspor Bochum, seines Zeichens Bezirksliga-Aufsteiger, blieb ebenso wie Landesligist FC Altenbochum auf der Strecke und muss zuschauen.
Mit Germania Bochum-West qualifizierte sich überraschend ein B-Ligist, der Bezirksligist Phönix Bochum ausschaltete.
Diese 16 Mannschaften haben sich für das Finalwochenende am 24./25. Januar qualifiziert:
Mitte-Nord I: 1. Germania Bochum-West (KLB) - ausgeschieden: Phönix Bochum, SK Bochum, Adler Riemke, Union Bergen, Croatia Bochum