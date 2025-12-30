HSM Bielefeld: Bezirksligist verteidigt Titel - Theesen enttäuscht

Holt sich der favorisierte Westfalenligist VfL Theesen den Titel oder kann einer der ambitionierten Außenseiter wie Bezirksligist VfB Fichte Bielefeld mit den Icon League-erfahrenen Ak und Sözer triumphieren?
Ab 16.30 Uhr ist FuPa Westfalen im Liveticker dabei.
Endrunde (mit zwei Vierer-Gruppen, Spielzeit 10 Minuten)
VfL Theesen – SpVg. Heepen 0:0
Tore: keine Tore
TuS Dornberg – SC Hicret Bielefeld 0:0
Tore: keine Tore
VfR Wellensiek – TuS Hoberge-Uerentrup 0:0
Tore: keine Tore
VfB Fichte Bielefeld – SC Bielefeld 04/26 0:1
Tore: 0:1 Özilce (10.)
SC Hicret Bielefeld – VfL Theesen 0:0
Tore: keine Tore
SpVg. Heepen – TuS Dornberg 0:1
Tore: 0:1 Schierbaum (10.)
SC Bielefeld 04/26 – VfR Wellensiek 0:0
Tore: keine Tore
TuS Hoberge-Uerentrup – VfB Fichte Bielefeld 0:4
Tore: 0:1 Mohand Arifi (2.), 0:2 Kalemci (7.), 0:3 Mohand Arifi (7.), 0:4 (8.)
TuS Dornberg – VfL Theesen 2:1
Tore: 1:0 Fritz (2.), 1:1 Niermann (5.), 2:1 Achtereekte (10.)
SC Hicret Bielefeld – SpVg. Heepen 1:1
Tore: 1:0 Ars (1.), 1:1 Yavrucu (9.)
VfB Fichte Bielefeld – VfR Wellensiek 0:1
Tore: 0:1 Güreli (10.)
SC Bielefeld 04/26 – TuS Hoberge-Uerentrup 0:3
Tore: 0:1 Abazi (3.), 0:2 (8.), 0:3 Ajeti (10.)
Halbfinale (2 x 10 Minuten)
TuS Dornberg – TuS Hoberge-Uerentrup 2:0
Zuschauer: 2968
Tore: 1:0 Achtereekte (8.), 2:0 Schierbaum (20.)
VfR Wellensiek – SC Hicret Bielefeld 1:2
Tore: 0:1 Koz (7.), 0:2 Aghnima (14.), 1:2 Assala (16.)
Finale (2 x 10 Minuten)
TuS Dornberg – SC Hicret Bielefeld 0:2 (0:1)
TuS Dornberg: Leier, Horstmann - Youssef, Ernst, Achtereekte, Schäfer, Schierbaum, Morgenroth, Schröder, Fuhrmann, Pytlik, Gashi, Bölt, Fritz. Trainer: Jens Horstmann.
SC Hicret Bielefeld: Öztürk, Bozdogan - Peker, Yilmaz, Koz, Ali Mirza, Eyrice, M. Karabas, F. Karabas, Ars, Aghnima, I. Karabas. Trainer: Hüseyin Karahan
Zuschauer: 2968
Tore: 0:1 Koz (10.), 0:2 Ars (13.)