– Foto: Manni Hermes

HSC will Spitze verteidigen – Schöningen und Spelle im Verfolgerduell 27. Spieltag der Oberliga Niedersachsen: Spannung im Titelkampf – Abstiegskampf spitzt sich zu Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. SV Meppen II Rehden Bersenbrück + 14 weitere

Die Oberliga Niedersachsen geht in den 27. Spieltag, und sowohl im Kampf um die Meisterschaft als auch im Tabellenkeller stehen richtungsweisende Duelle an. Spitzenreiter HSC Hannover empfängt Schlusslicht SSV Vorsfelde, während der FSV Schöningen bei Schwarz-Weiß Rehden gefordert ist. Im Tabellenkeller treffen mit Lupo Martini Wolfsburg und dem FC Verden 04 zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf aufeinander.

SV Wilhelmshaven – TuS Bersenbrück (Fr., 19:00 Uhr) Der SV Wilhelmshaven (13.) geht nach dem Derbysieg in Oldenburg mit Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen den Tabellenvierten TuS Bersenbrück. Die Gäste haben zuletzt mit einem 2:1 gegen Hildesheim wichtige Punkte gesammelt und wollen weiter oben dranbleiben. Wilhelmshaven hat jedoch die Chance, mit einem weiteren Sieg die Abstiegsränge weiter auf Abstand zu halten. Für Bersenbrück gilt es, die zuletzt anfällige Defensive zu stabilisieren.

Morgen, 19:00 Uhr SV Wilhelmshaven SV Wilhelmsh TuS Bersenbrück Bersenbrück 19:00 PUSH ----------------------------------

BSV Schwarz-Weiß Rehden – FSV Schöningen (Sa., 14:00 Uhr) Schöningen (2.) benötigt nach dem torlosen Remis gegen Delmenhorst einen Sieg, um im Titelrennen zu bleiben. Doch Rehden (7.) ist in starker Form und seit 14 Spielen ungeschlagen, zuletzt gab es einen knappen 1:0-Erfolg gegen Heeslingen. Das Team von Kristian Arambasic hat zudem drei Nachholspiele in der Hinterhand und könnte sich mit einem Sieg in der Tabelle weiter nach oben arbeiten. Schöningen wird defensiv stabil stehen müssen, um die Heimstärke der Gastgeber zu brechen.

---------------------------------- Eintracht Braunschweig II – VfL Oldenburg (Sa., 14:00 Uhr) Nach dem 2:0-Sieg in Hannover hat Eintracht Braunschweig II (12.) Rückenwind und möchte gegen den Vorletzten Oldenburg nachlegen. Der VfL wartet seit vier Spielen auf einen Sieg und hat zuletzt das Kellerduell gegen Wilhelmshaven verloren. Für die Gäste wird es immer enger im Abstiegskampf, ein Erfolg wäre dringend nötig. Braunschweig könnte mit einem Dreier den Sprung ins gesicherte Mittelfeld schaffen.

---------------------------------- SV Atlas Delmenhorst – SV Arminia Hannover (Sa., 15:00 Uhr) Delmenhorst (5.) zeigte sich zuletzt defensiv stark und ist seit über 500 Minuten ohne Gegentor, was sich auch gegen Arminia Hannover (10.) fortsetzen soll. Die Gäste verpassten gegen Braunschweig II den Anschluss an die obere Tabellenhälfte und stehen vor einer schweren Aufgabe. Atlas will mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe halten. Ein Spiel mit wenig Toren scheint angesichts der Defensivstärke der Gastgeber nicht unwahrscheinlich.

Sa., 22.03.2025, 15:00 Uhr SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Del SV Arminia Hannover SV Arminia H 15:00 PUSH

---------------------------------- USI Lupo Martini Wolfsburg – FC Verden 04 (Sa., 15:00 Uhr) Ein echtes Kellerduell: Lupo Martini (16.) und Verden (15.) trennen nur zwei Punkte, ein Sieg könnte für beide Teams entscheidend sein. Lupo verlor zuletzt knapp gegen Meppen II, während Verden gegen Tabellenführer Hannover chancenlos war. Beide Mannschaften suchen nach Konstanz, um sich aus der Abstiegszone zu befreien. Gerade für die Gastgeber ist es ein richtungsweisendes Spiel, um den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren.

Sa., 22.03.2025, 15:00 Uhr USI Lupo Martini Wolfsburg LM Wolfsburg FC Verden 04 FC Verden 15:00 PUSH

---------------------------------- VfV Borussia 06 Hildesheim – SV Meppen II (Sa., 15:00 Uhr) Hildesheim (9.) hat nach der Trennung von Trainer Marc Vucinovic einen Umbruch vor sich und empfängt mit Meppen II (8.) ein Team in guter Form. Die Emsländer siegten zuletzt gegen Lupo Martini und wollen mit einem weiteren Dreier an der oberen Tabellenhälfte dranbleiben. Hildesheim muss sich nach zuletzt wechselhaften Leistungen stabilisieren. Ein Duell zweier Teams, die sich auf Augenhöhe begegnen.

---------------------------------- SC Spelle-Venhaus – 1. FC Germania Egestorf-Langreder (Sa., 17:00 Uhr) Spelle-Venhaus (3.) hat nach der überraschenden Niederlage in Vorsfelde etwas gutzumachen und trifft auf Germania Egestorf-Langreder (14.), das weiterhin im Abstiegskampf steckt. Die Gäste zeigten beim 1:1 gegen Celle eine engagierte Leistung, brauchen aber dringend Punkte. Spelle will mit einem Heimsieg die Aufstiegsplätze nicht aus den Augen verlieren. Ein Duell, in dem viel Druck auf beiden Seiten liegt.

---------------------------------- HSC Hannover – SSV Vorsfelde (So., 14:00 Uhr) Tabellenführer HSC Hannover empfängt mit dem SSV Vorsfelde das Schlusslicht der Liga. Nach dem souveränen 4:2 in Verden will Hannover die Spitzenposition mit einem weiteren Sieg festigen. Vorsfelde gelang zuletzt mit dem 1:0 gegen Spelle ein Achtungserfolg, doch in Hannover wird eine noch größere Herausforderung warten. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

---------------------------------- MTV Eintracht Celle – Heeslinger SC (So., 15:00 Uhr) Eintracht Celle (11.) und Heeslingen (6.) gehen beide mit Niederlagen in diese Partie. Während Heeslingen gegen Rehden verlor, musste sich Celle mit einem 1:1 gegen Egestorf-Langreder begnügen. Beide Teams wollen sich in der Tabelle nach oben orientieren, für Heeslingen geht es um den Anschluss an die vorderen Plätze. Celle könnte mit einem Heimsieg einen wichtigen Schritt in Richtung gesichertes Mittelfeld machen.