HSC verpasst Relegation: Am Ende reicht es „nur“ zum dritten Platz

– Foto: FuPa Lüneburg

Für den HSC hat sich das erhoffte Fußballwunder nicht erfüllt. Weil Verden mit 0:2 bei Germania Egestorf/L. unterlag und die Bösch-Elf zu Hause 4:4-unentschieden gegen SC Spelle/Venhaus spielte, reichte es am Ende der Saison nur zum dritten Platz.

Vor dem letzten Spiel der Saison waren die Ausgangspositionen eindeutig. Selbst bei einem Sieg würde die Mannschaft von Malte Bösch nur dann den Sprung in die Relegationsrunde schaffen, wenn Egestorf/Langreder gegen Verden verlieren oder maximal unentschieden spielen würde.

Nach fünf Minuten schien sich diese Hoffnung bereits in Luft auszulösen. Nach einem Fehler im Heeslinger Aufbauspiel schaltete Steffen Wranik am schnellsten, erkämpfte sich den Ball und erzielte das 1:0 für sein Team.

Die Gastgeber ließen sich vom frühen Rückstand jedoch nicht aus dem Konzept bringen und glichen Mitte der ersten Halbzeit zum 1:1 aus. Torschütze war Darvin Stüve, der nach schöner Vorarbeit von Terry Becker traf. In der Folgezeit waren die Platzherren weiterhin bemüht, die Führung zu erzielen, doch die gut gestaffelte Abwehr der Gäste erstickte gute Ansätze bereits im Keim.

Heeslinger Darvin Stüve erzielt auch das Tor zum 2:2



Die zweite Halbzeit war noch keine fünf Minuten alt, als sich die Heeslinger Defensivabteilung erneut einen Patzer leistete. Nutznießer war Jan Popov, der zunächst an Jeroen Gies scheiterte, dann aber Steffen Wranik bediente. Und der nutzte seine zweite Chance eiskalt aus und erzielte die erneute Führung für sein Team (49.).

Die Gastgeber brauchten ganze 180 Sekunden, um den erneuten Ausgleich zu erzielen. Nach herrlichem Zuspiel von Noel Lohmann war Darvin Stüve erneut zur Stelle und traf zum 2:2. In der Folgezeit hatte der Heeslinger SC seine beste Phase und setzte den Gegner immer stärker unter Druck. Das 3:2 durch Jarno Böntgen (64.) war der Lohn für den engagierten Auftritt der Platzherren, die in den zweiten 45 Minuten wesentlich beherzter zu Werke gingen.

Allerdings offenbarte Heeslingens Abwehr an diesem Tag einige Schwächen, die der Gegner auszunutzen wusste. Nach einem Zweikampf im Heeslinger Fünf-Meter-Raum, den Schiedsrichter Mika Jungclaus zum Leidwesen von HSC-Keeper Jeroen Gies nicht als Foulspiel ahndete, traf Nils Bussmann zum 3:3-Ausgleich.

Unterhaltsame Partie für Zuschauer, aber ohne Happy End für HSC



Doch die Gastgeber ließen sich auch vom dritten Treffer des Sportclubs nicht aus der Bahn werfen und mobilisierten nochmals die letzten Kräfte. Als Joel Schallschmidt nach Vorarbeit von Philipp Wilkens auf 4:3 erhöhte, sprach alles für die Mannschaft von Malte Bösch. Doch praktisch mit dem Abpfiff brachte sich der Tabellendritte um den verdienten Lohn.

Der letzte Konter der Gäste konnte nur durch ein Foulspiel im Strafraum gestoppt werden. Nils Bussmann ließ sich diese Chance nicht entgehen und sorgte für den erneuten Ausgleich in einer aus Sicht der 300 Zuschauer überaus unterhaltsamen Partie, die allerdings kein Happy End für die Gastgeber vorgesehen hatte.

„Man muss ehrlich sein. Das heutige Spiel hat nicht über die Vizemeisterschaft entschieden. Die haben wir an anderer Stelle verspielt. Ich bin mir sicher, die Mannschaft wird aus dieser Saison ihre Lehren ziehen und ich wünsche ihr, dass sie sich in der nächsten Saison noch weiter verbessert. Am Ende sind wir Dritter mit 55 Punkten geworden. Auch wenn es sich im Moment vielleicht nicht so anfühlt, aber auf das Ergebnis können die Mannschaft und wir als Trainer stolz sein“, so Malte Bösch nach dem Schlusspfiff.

