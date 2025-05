HSC verabschiedet Oliver Gerken und Kevin Rehling

Doch der Abschluss der Saison 24/25 beendet nun auch gleichzeitig die Oberliga-Karriere der beiden Routiniers. Offiziell verabschiedet wurden die langjährigen Stammspieler bereits vor dem letzten Heimspiel gegen Arminia Hannover im Heeslinger Waldstadion.

Teammanager Steffen Lahde lobte das langjährige Engagement von Oliver Gerken und Kevin Rehling. „Für uns von der ersten Herren bedeutet das einen ungemein großen Einschnitt, den wir wohl so nie wieder haben werden. Beide Spieler gehören fast schon zum Inventar. Ihr seid Heeslingen in all den Jahren treu geblieben. So etwas wird leider immer seltener“, sagte Lahde, der in seiner Laudatio die Professionalität des Duos lobte, das in all den Jahren durch Einsatzwille, Fairplay und Teamspirit bestach.