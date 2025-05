HSC und FSV biegen auf die Zielgerade ein

Die Oberliga Niedersachsen biegt auf die Zielgerade ein. Während HSC Hannover und Schöningen den ersten Platz wohl unter sich ausmachen, droht am Tabellenende ein Sechskampf um die letzten drei Nichtabstiegsplätze.

SV Meppen II – MTV Eintracht Celle (Samstag, 14 Uhr) Nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg in Rehden will Meppen II (Platz 7) seinen Aufwärtstrend fortsetzen und die Marke von 50 Punkten knacken. Celle verlor beide Spiele innerhalb einer Woche und steht nach dem 0:2 gegen Rehden auf dem ersten Abstiegsplatz. Das Hinspiel endete 4:2 für Meppen – ein Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse durchaus widerspiegelt. Für Celle geht es inzwischen wieder gegen den Abstieg.

FSV Schöningen – Heeslinger SC (Sonntag, 14 Uhr) Spitzenreiter HSC Hannover ist nur zwei Punkte entfernt, Schöningen (2.) steht vor einem wichtigen Heimspiel gegen den Tabellenneunten. Beim souveränen 3:0 gegen Wilhelmshaven präsentierte sich das Team von Christian Benbennek zuletzt in Topform. Heeslingen hingegen verlor in Hannover mit 1:3 und hat aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt geholt. Das Hinspiel gewann Schöningen knapp mit 3:2.

VfV Borussia 06 Hildesheim – Eintracht Braunschweig II (Sonntag, 15 Uhr)

Beide Teams kommen mit einem Remis im Gepäck: Hildesheim (8.) spielte zuletzt 2:2 in Wilhelmshaven, die Zweitvertretung der Eintracht (13.) kassierte in Wolfsburg eine deutliche 0:3-Niederlage. Mit einem Heimsieg würde Borussia sich endgültig aus dem Mittelfeld lösen. Die Gäste benötigen Punkte, um nicht doch noch in den Abstiegssog zu geraten. Das Hinspiel endete 2:2 – vieles spricht erneut für ein enges Spiel.