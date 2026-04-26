HSC überzeugt auf ganzer Linie: Bösch-Elf siegt 4:0 gegen Braunschweig

– Foto: Horst Vogler

Unter strahlender Sonne feierte der Heeslinger SC den nächsten Sieg in der niedersächsischen Oberliga. Gegen Eintracht Braunschweig zeigte das gesamte HSC-Team vor heimischem Publikum eine starke Leistung und siegte mit 4:0.

Dass die Heeslinger es aus eigener Kraft in die Relegation um den Aufstieg in die Regionalliga schaffen wollten, haben sie in der Partie gegen Braunschweig von Beginn an unter Beweis gestellt. Kaum war die Partie vom Unparteiischen angepfiffen, zeigte das Team von Malte Bösch auf eigenem Platz starke Präsenz, kommuniziert und spricht sich lautstark ab.

Doch auch die Braunschweiger stellten klar, dass sie es den Heeslingern nicht leicht machen wollten. Es war dem HSC kaum möglich, Torchancen zu erarbeiten, denn schon weit vor dem Tor wurden die engagierten Versuche von den Gästen unterbrochen. Stattdessen waren es die Braunschweiger, die Druck auf das Heeslinger Tor machten, doch auch die Abwehr des HSC-Teams war wach und verhinderte konkrete gegnerische Tormöglichkeiten.

Dann legten die Gastgeber einen Zahn zu und die Torschüsse aufs Braunschweiger Tor wurden mehr. Nach fast 20 Spielminuten folgte dann die Situation, die die Weichen für den Fortlauf des weiteren Spiels stellte. Braunschweigs 25, Raffael Ziegel, foulte den Heeslinger Tjade Motzkus und kassierte dafür die Rote Karte vom Unparteiischen. Das bedeutete: Unterzahl für die Gäste bis zum Ende der Partie.

„Grundsätzlich muss man sagen, dass das Spiel ausgeglichen begonnen hat“, sagt HSC-Trainer Malte Bösch nach Abpiff der Begegnung. „Nach der Roten Karte kippte die Partie dann aber immer mehr in die Heeslinger Richtung“, so der Coach weiter.



Torschüsse der Heeslinger aufs gegnerische Tor werden mehr

Die Torschüsse der Heeslinger auf das Braunschweiger Tor häuften sich. Zunächst gingen die Bälle allerdings teilweise weit über den Kasten hinaus. Ein Ball flog sogar so weit, dass er entspannt von einem Zuschauer vor der Imbissbude gefangen wurde, was für Lacher im Publikum und auf dem Rasen sorgte. Doch trotzdem drängte sich das erste HSC-Tor auf.

Dann war es Darvin Stüves Schuss, der es durch das Gewühl vor dem gegnerischen Tor schaffte und im Braunschweiger Netz landete. Der Stadionsprecher nannte ihn zunächst als Torschützen, doch ein paar Minuten später korrigierte er sich: Terry Becker hatte demnach als Letzter den Ball am Fuß. Mit der Führung für Heeslingen durch die Zusammenarbeit der beiden Torjäger ging es kurz darauf in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel ging es direkt druckvoll weiter. Heeslinger Maximilian Köhnken lauerte bereits in der ersten Hälfte auf eine sich bietende Chance, scheiterte zu Beginn der zweiten Hälfte zunächst jedoch noch am Braunschweiger Torhüter. In der 59. Minute stand er dann endlich genau richtig. Mit einem gezielten Schuss am Keeper vorbei erhöhte er auf 2:0 für sein Team.

Heeslingen wird trotz Führung nicht nachlässig

Dann war das Heeslinger Motto offensichtlich: Einen Gang herunterschalten, aber das Spiel unter Kontrolle behalten. Trotzdem ließen die Platzherren beste Gelegenheiten nicht liegen, und so trug sich erst erneut Terry Becker und kurz vor Schluss Noel Lohmann in die Torschützenliste ein. Während die Gäste mit hängenden Köpfen die Zeit runterspielten, standen die Heeslinger mit stolzer Brust auf dem Platz.

Trainer Malte Bösch hat vor allem eins gefallen: „Wir haben das Spiel gut zu Ende gespielt und wenig zugelassen. Wir wurden trotz Führung nicht nachlässig und haben stattdessen Fehler des Gegners bestraft und noch auf 4:0 nachgelegt. Damit haben wir sehr viel für unser Torverhältnis in der Tabelle getan“, lobt der Trainer und betont, dass er und sein Team sich den zweiten Tabellenplatz so kurz vor Ende der Saison auf keinen Fall mehr nehmen lassen wollen.



