HSC-Trainer Matern ist optimistisch: „Wir sind auf dem richtigen Weg“

– Foto: Lennart Blömer

Mit dem Testspiel gegen die U19 des SV Meppen hat der Heeslinger SC seine Vorbereitung auf die neue Saison abgeschlossen. „Wenn ich die gesamte Vorbereitung noch einmal betrachte, dann freue ich mich auf das, was da jetzt kommt. Natürlich ist noch nicht alles perfekt, aber wir haben uns von Woche zu Woche gesteigert und sind auf dem richtigen Weg“, so Nico Matern nach dem letzten Kräftevergleich gegen die U19 des SV Meppen, den sein Team mit 2:0 für sich entschieden hatte.

Viel wichtiger als die ausgeglichene Bilanz nach sechs Testspielen, von denen drei gewonnen und drei verloren wurden, ist die Tatsache, dass sich das Team gefunden hat. „Die Vorbereitung ist sehr gut verlaufen. Das war genauso so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben den einen oder anderen Verletzten zu viel, aber das ist nach einer so intensiven Vorbereitung ganz normal. Glücklicherweise sind es Blessuren, die schnell ausgeheilt sein sollten. Wichtig ist zudem, dass sich die ‚Neuen‘ in jeder Beziehung gut eingefügt haben. Es passt auf dem Platz, in der Kabine und in dem System, das wir künftig spielen wollen“, so Matern, der sich mit der Mannschaft darauf verständigt hat, dass die Saisonziele nicht publik gemacht werden. „Natürlich haben wir uns über Saisonziele unterhalten, aber die bleiben in dieser Saison geheim“, so der HSC-Coach.



