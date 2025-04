HSC tankt sich durch, Schöningen souverän

– Foto: Horst Vogler

Die Oberliga Niedersachsen hatte am Ostermontag drei Nachholspielen auf dem Programm. Der HSC Hannover baut die Tabellenführung aus, während sich Schöningen im Aufstiegsrennen zurückmeldet. Im Tabellenkeller müssen Vorsfelde und Oldenburg bittere Rückschläge hinnehmen. Wilhelmshaven feiert dagegen einen wichtigen Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt.

SV Wilhelmshaven – SSV Vorsfelde 2:1

Der SV Wilhelmshaven drehte vor heimischer Kulisse einen frühen Rückstand gegen den direkten Konkurrenten aus Vorsfelde und verschafft sich mit nun 38 Punkten etwas Luft im Abstiegskampf. Die Gäste gingen in der zehnten Minute durch Finn Hoffmann in Führung, doch nach dem Seitenwechsel traf erst Yesua Motango zum Ausgleich, ehe Tim Rister per Foulelfmeter den Sieg sicherte. Vorsfelde bleibt damit auf Rang 17 und hat nun fünf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Für Wilhelmshaven war es der erste Heimsieg seit dem 21. März. Gestern, 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven SV Wilhelmsh SSV Vorsfelde SSV Vorsf. 2 1 Abpfiff

SV Wilhelmshaven – SSV Vorsfelde 2:1

SV Wilhelmshaven: Gian-Luca Reck, Jan Roschlaub, Patrick Papachristodoulou, Beytullah Özer (92. Allen Pierre), Ayooluwa David Adesida, Francis Abula Agombire, Feras Ibrahim Allamushi, Moulaye N'Diaye, Yesua Motango, Marco Ai-Tou Chang (56. Milot Ademi), Anthony Erhahon (31. Tim Rister) - Trainer: Florian Schmidt

SSV Vorsfelde: Justin Kick, Canel-Liam Topsakal, Mohamed Dallali, Athanasios Palanis, Marlo Moretti, Fynn Breit, Niklas Richter, Marlon Gangloff (62. Nicolas Mokry), Fabio Cinquino (74. Nico Gerloff), Justin Neuner, Finn Hoffmann - Trainer: Marc Zerbe

Schiedsrichter: Nils Haak - Zuschauer: 505

Tore: 0:1 Finn Hoffmann (10.), 1:1 Yesua Motango (58.), 2:1 Tim Rister (83. Foulelfmeter) -----------------------------------------

FSV Schöningen – VfL Oldenburg 3:0

Mit einem klaren 3:0-Heimsieg gegen den Vorletzten aus Oldenburg untermauert der FSV Schöningen seine Ambitionen im Aufstiegsrennen. Bereits zur Pause war die Partie entschieden: Philipp Harant per Kopf, Christian Beck und Cenay Üzümcü stellten die frühe Führung her. In der zweiten Halbzeit verwaltete das Team von Christian Benbennek souverän das Ergebnis. Schöningen springt mit 50 Punkten auf Rang drei, Oldenburg bleibt auf Abstiegsplatz 18.

FSV Schöningen – VfL Oldenburg 3:0

FSV Schöningen: Sabri Vaizov, Nils Bremer (79. Gianluca Evers), Philipp Harant, Dimitar Milushev, Jan Ademeit (46. Johannes Lutz), Tom-Luca Winter, Christian Skoda, Cenay Üzümcü (79. Federico Palacios), Maximilian Sauer, Christian Beck (85. Ian Schlangen), Ousman Touray (33. Lucas Arnold) - Trainer: Christian Benbennek

VfL Oldenburg: Kilian Sanden, Tassilo Thiele (84. Bastian Wiebersiek), Alex Chiarodia (64. Titus Jakob), Niklas Onnen, Mohammed Kneschka Sultani, Tobias Behnsen, Mika-Lasse Nienaber, Sven Lameyer, Tade Niehues (64. Simon Hoffmann), Elias Wilhelmi (46. Karim Bockau), Osama Kilany (46. Diego Raykov) - Trainer: Sebastian Schlumberger

Schiedsrichter: Rene-Alexander Rose - Zuschauer: 521

Tore: 1:0 Philipp Harant (7.), 2:0 Christian Beck (38.), 3:0 Cenay Üzümcü (45.) ----------------------------------------- SV Arminia Hannover – HSC Hannover 0:1

Im hannoverschen Stadtduell sicherte sich der Tabellenführer HSC Hannover einen späten, aber verdienten Auswärtssieg. Nach einer umkämpften ersten Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten entschied Marcel Langer die Partie in der 84. Minute. Für Arminia war es die zweite Niederlage in Folge, die Mannschaft von Henrik Larsen steht nun mit 33 Punkten weiter unter Druck. HSC Hannover führt mit 55 Zählern und der besten Offensive der Liga die Tabelle vor Delmenhorst und Schöningen an.