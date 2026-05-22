HSC-Spieler Ammon Deniz Moser wechselt zum FC St. Pauli

Dort unterschreibt Moser einen Vertrag bei der U23 des Hamburger Vereins und startet damit das nächste Kapitel seiner Laufbahn. Erst vor der Saison war der Defensivakteur vom Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 zum HSC zurückgekehrt. Bereits zuvor hatte Moser in der Jugend an der Constantinstraße gespielt, ehe er sich in der U14 den Niedersachsen anschloss.

Nach seiner Rückkehr entwickelte sich der junge Verteidiger schnell zu einem auffälligen Spieler im Kader des HSC und machte mit konstanten Leistungen auf sich aufmerksam. Wechsel ins Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli Mit dem Schritt zum FC St. Pauli wechselt Moser erneut in ein professionelles Ausbildungsumfeld. In Hamburg soll er sich in der U23 weiterentwickeln und unter leistungsorientierten Bedingungen den nächsten Schritt Richtung Profibereich gehen.