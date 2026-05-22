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HSC-Spieler Ammon Deniz Moser wechselt zum FC St. Pauli
Der Defensivspieler schließt sich nach starken Leistungen in der Regionalliga dem Nachwuchsleistungszentrum der Hamburger an
Beim HSC Hannover setzt sich der personelle Umbruch nach Saisonende weiter fort. Mit Ammon Deniz Moser verlässt ein weiteres Talent den Regionalligisten in Richtung Profifußball. Der Defensivspieler hat sich mit seinen Leistungen in den Fokus mehrerer Nachwuchsleistungszentren gespielt und wird künftig für den FC St. Pauli auflaufen.
Dort unterschreibt Moser einen Vertrag bei der U23 des Hamburger Vereins und startet damit das nächste Kapitel seiner Laufbahn.
Erst vor der Saison war der Defensivakteur vom Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 zum HSC zurückgekehrt. Bereits zuvor hatte Moser in der Jugend an der Constantinstraße gespielt, ehe er sich in der U14 den Niedersachsen anschloss.
Nach seiner Rückkehr entwickelte sich der junge Verteidiger schnell zu einem auffälligen Spieler im Kader des HSC und machte mit konstanten Leistungen auf sich aufmerksam.
Wechsel ins Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli
Mit dem Schritt zum FC St. Pauli wechselt Moser erneut in ein professionelles Ausbildungsumfeld. In Hamburg soll er sich in der U23 weiterentwickeln und unter leistungsorientierten Bedingungen den nächsten Schritt Richtung Profibereich gehen.
Für den HSC Hannover ist der Wechsel gleichzeitig ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Vereins, der immer wieder Talente für höhere Aufgaben vorbereitet.
Der HSC verabschiedete seinen Defensivspieler mit großem Dank für dessen Einsatz im grün-weiß-roten Trikot. Neben den sportlichen Erfolgen wünschte der Verein Moser vor allem Gesundheit und Erfolg für seinen weiteren Weg – sportlich wie privat.
Mit dem Wechsel nach Hamburg endet für Ammon Deniz Moser ein weiteres Kapitel beim HSC Hannover, während an der Constantinstraße bereits die Planungen für die kommende Regionalliga-Saison laufen.